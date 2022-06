Alertă de la OMS, după ce cazurile de COVID au început să crească vertiginos: ”Virusul încă ucide!” 30.06.2022

Alertă de la OMS! Organizaţia Mondială a Sănătăţii avertizează că numărul de infectări de COVID este în creștere în întreaga Euopă. În plus, OMS se aşteaptă la „niveluri ridicate" de cazuri de COVID-19 în această

În perioada 14 – 15 august 2021 a avut loc pelerinajul la Mănăstirea Nicula, care poartă hramul Adormirea Maicii Domnului, fiind cel mai mare pelerinaj ortodox din Ardeal. Acolo au fost așteptați mii de credincioși […] The post N-ai fi

Statele Unite ale Americii au dat undă verde celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 în plin val pandemic 4 provocat de tulpina Delta de coronavirus. Agenţia Americană a Medicamentului (FDA) a anunțat că doza suplimentară de vaccin este

România şi mai mult de 60 de state au emis o declaraţie comună legat de situaţia din Afganistan, prin care cer ca cetăţenilor afgani şi străini ce doresc să plece din ţară să le fie permis să facă acest lucru şi prin care fac apel la cei

Autorităţile sanitare sârbe au autorizat a treia doză de vaccin anti-COVID-19 pentru persoanele imunocompromise (cu sistem imunitar slăbit), angajaţii din domeniul sanitar şi orice persoană care a fost vaccinată în urmă cu cel puţin şase

Harta celor mai dezvoltate judeţe după numărul de cabinete dentare şi zonele ocolite de investiţiile în medicina stomatologică arată, din nou, două extreme ale aceleiaşi pieţe şi o imagine similară cu cea a infrastructurii medicale

În ultimele 24 de ore, aproape 12.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, arată datele transmise luni de Comitetul Național pentru Campania de Vaccinare. Bilanțul este în creștere considerabilă față de duminică, când puțin peste 5.500

În minutul 69 al derby-ului cu Rapid, FCSB a înscris, dar brigada oprise jocul pentru un ofsaid semnalizat de asistentul Vasile Marinescu la Mamut, care însă nici n-a atins mingea, nici n-a influențat vreun adversar, iar balonul a fost jucat de un

Sesiunea august-septembrie a examenului de Bacalaureat 2021 a început luni cu prima probă la Limba şi literatura română. Marţi, elevii urmează să susţină a doua probă, respectiv proba obligatorie a profilului, respectiv matematică sau

Compania locală Trusted Advisor Strategy & Finance, specializată în furnizarea de servicii de contabilitate şi consultanţă financiară, şi-a setat ca obiectiv să ajungă anul viitor la o reţea de 10 parteneri la nivel naţional şi la un

Damian Drăghici s-a schimbat total de când fiul său a venit pe lume. Cântăreţul trăieşte cea mai frumoasă perioadă din viaţa sa, iar în cadrul unui interviu a mărturisit la ce a renunţat de dragul […] The post Cum i s-a schimbat

Conturile de socializare ale talibanilor şi nu numai abundă de clipuri cu capturi ale armelor şi echipamentelor militare americane lăsate în urmă de forţele afgane şi pe care acestea din urmă le-au primit de la SUA. Imagini publicate de

Mai ai câteva zile până încasezi următorul salariu, dar ai nevoie de bani pentru plata unei facturi restante sau o problemă urgentă care nu suportă amânare? Dacă te afli într-o situație dificilă și nu te poți împrumuta la rude, vecini ori

Simona Halep, 29 de ani, locul 13 WTA, i-a îndemnat şi pe alţii să se vaccineze anti-COVID, pentru a reduce astfel restricţiile de sănătate şi siguranţă din tenis, a relatat Reuters. „Nu mi-e teamă (n.red. – de coronavirus),

Un bărbat de 25 de ani din Cluj-Napoca a fost reţinut pentru că ar fi intrat peste o femeie cazată la un hotel de 3 stele din centrul oraşului şi ar fi

Compania CTPark Iota, cu sediul în Ilfov, localitatea Dragomireşti-Deal, parte a grupul ceh CTP, principal dezvoltator de spaţii industriale şi de logistică din Europa Centrală şi de Est, va realiza terminalul cargo pe aeroportul din Oradea,

Adela M., o tânără de 24 de ani din Someş Odorhei, a fost găsită decedată într-o cameră de hotel din Londra, Marea

Gigi Becali a realizat ceea ce toată lumea înțelesese de mult timp, că este un antrenor submediocru care irosește banii patronului și a făcut ceea ce era necesar de mult timp, a adus un meseriaș la echipă. Edi Iordănescu se înhamă acum

Primăria Municipiului Călăraşi continuă acţiunile de identificare şi ridicare a maşinilor abandonate pe domeniul

Linia de autobuz 381 va suferi alte modificări, după ce a preluat traseul fostei linii 300. Autobuzele vor avea stație în rondul de la Piața Romană, pe sensul către Piața Victoriei, anunță Asociaţia

După un start bun în Liga 1, FCU Craiova continuă campania de transferuri. Nou promovata a anunțat astăzi transferul mijlocașului belgian Francois Marquet. Acesta a jucat în sezonul trecut în prima liga belgiană pentru formatia KV