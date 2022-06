Alertă cu bombă în Mall Băneasa din Capitală! Sute de persoane au fost evacuate 19.06.2022

19.06.2022 Alertă cu bombă în Mall Băneasa din Capitală! Sute de persoane au fost evacuate O alertă cu bombă s-a dat în Mall Băneasa din Capitală. Sute de persoane au fost evacuate din centrul comercial, în cursul zilei de duminică, în jurul orei 16:00. Totul ar fi pornit în urma […] The post Alertă cu bombă în Mall Băneasa



Alertă cu bombă în Mall Băneasa din Capitală! Sute de persoane au fost evacuate

O alertă cu bombă s-a dat în Mall Băneasa din Capitală. Sute de persoane au fost evacuate din centrul comercial, în cursul zilei de duminică, în jurul orei 16:00. Totul ar fi pornit în urma […] The post Alertă cu bombă în Mall Băneasa din Capitală! Sute de persoane au fost evacuate appeared first on Cancan.

Alertă cu bombă în Mall Băneasa din Capitală! Sute de persoane au fost evacuate

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Diana Dumitrescu a simțit nevoia de o schimbare radicală în viața ei și a renunțat la televiziune. Acum, actrița s-a reinventat și vrea să își axeze toată inspirația într-un domeniu total nou. Actrița e acum […] The post Motivul care

În primele şase luni ale acestui an au fost înfiinţate cele mai multe companii comparativ cu aceleaşi perioade din ultimii ani, astfel că între lunile ianuarie şi iunie au fost deschise peste 79.700 de companii noi, cu 62% mai multe faţă de

O echipă de experți din cadrul Departamentul de Apărare al SUA a concluzionat că drona din spatele atacului mortal asupra navei Mercer Street a fost produsă în Iran, a declarat vineri Comandamentul Central al SUA, citat de CNN. Altfel spus, Iranul

Vineri, 13 august, Teatrul „Stela Popescu” prezintă la Teatrul de vară Herăstrău spectacolul „Hoţul de mărgăritare” în regia Amaliei Ciolan, scenografia Mihaelei Popescu şi coregrafia

Laboratoarele Fares Bio Vital, o afacere deţinută de antreprenori români, a raportat pentru 2020 o cifră de afaceri de aproape 102,7 mil. lei (21,3 mil. euro), în creştere cu 25% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 81,9 mil.

La Londra, în 1948, la ”cea mai tare cursă din lume”, Cabrera, Richards și Gailly au arătat lumii că maratonul rămâne o probă fenomenală. Trei băieți de peste Atlantic au terminat în primii 10 Avea 13 ani, când ăl bătrân, Claro,

Alin Nica este preşedintele PNL Timiş, în urma votului de sâmbătă a celor peste 800 de delegaţi prezenţi la Conferinţa judeţeană de alegeri. Nica a obţinut 579 de voturi, în timp ce contracandidatul său, Sorin Munteanu a obţinut 221

Descoperirile arheologice au scos la iveală o practică cutremurătoare a strămoşilor omului modern. Se bănuieşte că aproape toţi hominizii au practicat în anumite condiţii canibalismul şi că acesta s-ar fi transformat dintr-o nevoie de

Armata americană a anunţat vineri că renunţă să restituie guvernelor german şi belgian şase instalaţii militare, citând, fără a numi Rusia, ”nevoi tot mai mari în teatrul european”, relatează

Chindia Târgoviște și Dinamo se întâlnesc ACUM, în etapa cu numărul 4 din Liga 1. Partida a început la ora 19:02, e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe LookSport+, DigiSport 1 și TV TelekomSport 1. liveTEXT » Chindia Târgoviște – Dinamo

CANCAN.RO plusează și defilează cu cele mai sexy bunăciuni de pe Instagram. Se anunță cod roșu de erotism, în fiecare zi, la ora 20.00. Stați cu noi pentru a vă delecta cu cele mai HOT imagini. […] The post Corp perfect, sâni ce nu mai

Grecia, Turcia, Italia şi alte state mediteraneene au experienţa secolelor de luptă cu incendiile de pădure şi de vegetaţie uscată şi totuşi an de an focul scapă de sub control, în pofida avansului tehnologic şi a capacităţii de reacţie

Nume: Stailer Platformă soft: Google Android, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: Stailer Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor posibilitatea de a se programa la un salon de înfrumuseţare rapid direct de pe telefonul mobil, putând

Zoltan Prosszer, administrator special, fost CEO al producătorului de cabluri Romcab Târgu-Mureş, insolvenţa şoc a bursei de la Bucureşti şi companie care acum are 40 mil. lei capitalizare, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT,

Farul Constanța și Sepsi Sf. Gheorghe se întâlnesc astăzi, de la ora 18:30, în etapa cu numărul 4 din Liga 1. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programu

Aleea Avrig, la 20 de minute de mers pe jos de Piaţa Universităţii. Pe un petic de pământ înghesuit între blocuri creşteau, până mai acum o lună, vreo zece copaci ce aveau pe puţin 50 - 60 de ani, judecând după grosimea trunchiului şi

„Messi trebuie să joace gratis la Barcelona! Dacă iubește clubul, gata, frate, un an poate juca de plăcere. A câștigat 250 de milioane de euro la Barcelona, nu are ce face cu banii”, sunt citate, nu doar în România, ci în toată lumea, de

Numărul cazurilor de COVID confirmate în România de la începutul pandemiei a urcat la 1.085.100, după ce, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate alte 181 de noi infectări. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile

Tratamente fitosanitare vor fi aplicate în parcurile şi aliniamentele stradale din Capitală în perioada 10-23 august, informează Centrul de Protecţie a Plantelor Bucureşti, într-o

Angajatul Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Călineşti, care este principalul suspect în cazul morţii unui pacient de 61 de ani, decedat după ce ar fi fost lovit, a fost arestat preventiv, informează News.ro.