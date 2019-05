Alertă. Avertisment de la MAE pentru românii din Italia! Fenomene meteo extreme 12.05.2019

12.05.2019 Alertă. Avertisment de la MAE pentru românii din Italia! Fenomene meteo extreme Fenomene meteo extreme în Italia, iar Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă pentru românii care locuiesc sau călătoresc în peninsulă. Condițiile meteorologige se vor înrăutăți începând chiar de astăzi. Fenomene meteorologice



Fenomene meteo extreme în Italia, iar Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă pentru românii care locuiesc sau călătoresc în peninsulă. Condițiile meteorologige se vor înrăutăți începând chiar de astăzi. Fenomene meteorologice extreme – ploi abundente şi furtuni – vor fi prezente, duminică, în toate regiunile din nordul Italiei (Lombardia, Liguria, zona apeninică occidentală din […] The post Alertă. Avertisment de la MAE pentru românii din Italia! Fenomene meteo extreme appeared first on Cancan.ro.

