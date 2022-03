Alertă ANM. Este cod galben în România. Care sunt zonele vizate 22.03.2022

22.03.2022 Alertă ANM. Este cod galben în România. Care sunt zonele vizate Meteorologii anunţă că, marţi, va fi cod galben de vânt puternic în mai multe judeţe din Dobrogea, Muntenia, precum şi în sud-vestul Moldovei. Rafalele vor ajunge până la 80 de kilometri la oră. Potrivit ANM, […] The post Alertă ANM.



Alertă ANM. Este cod galben în România. Care sunt zonele vizate

Meteorologii anunţă că, marţi, va fi cod galben de vânt puternic în mai multe judeţe din Dobrogea, Muntenia, precum şi în sud-vestul Moldovei. Rafalele vor ajunge până la 80 de kilometri la oră. Potrivit ANM, […] The post Alertă ANM. Este cod galben în România. Care sunt zonele vizate appeared first on Cancan.

Alertă ANM. Este cod galben în România. Care sunt zonele vizate

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Capacitatea de cazare a crescut anul trecut cu peste 1.500 de locuri la nivel naţional faţă de anul 2019, conform datelor Institutului Naţional de

O nouă veste tragică a lovit sportul românesc, de data aceasta un fost arbitru cunoscut din Divizia A și, în același timp, un ex-conducător de club a decedat în noaptea de joi spre

O maşină a luat foc pe autostrada A10 Sebeş Turda, au transmis reprezentanţii ISU Alba. Detaşamentul de Pompieri Aiud a intervenit pentru lichidarea

Caravana motocicliştilor s-a oprit la centrul de vaccinare împotriva Covid-19 din Deva. Sute de oameni au participat la

Raiffeisen Bank, subsidiara de pe piaţa locală a grupului aus­tri­ac cu acelaşi nume, a atras apro­xi­mativ 400 de milioane de lei pe cinci ani de la investitori, într-o emisiune de obligaţiuni verzi senioare pre­ferenţiale, la o dobândă de

Biletul Zilei de ieri a fost din nou câștigător. Am mizat pe fotbal și astfel ne-am dublat investiția. Astăzi vom paria pe meciuri din Danemarca, România și Portugalia în încercarea de a continua pe linia […] The post Biletul Zilei: 100%

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pe o lună. Află, din materialul următor, cum va fi vremea, în fiecare regiune a țării, în intervalul 10 mai - 7 iunie

Când ne e foame, ne facem ceva de mâncare. Dacă vedem că s-a așternut praful prin casă, punem mâna și facem curat. Când ni se rup pantofii însă și nu ne permitem o pereche nouă, nu ni-i reparăm singuri,

Bancul zilei de astăzi abordează două subiecte foarte întâlnite în folclorul românesc, medicii și relațiile amoroase. Iată ce se poate întâmpla atunci planul se schimbă pe ultima sută de metri. O programare la ginecolog ia […] The

S-a dat alarma pe plaja 3 Steaguri din Neptun. O persoană a fost scoasă din valurile

Rămășitele rachetei care a transportat componente pentru stația spațială chinezească vor reveni în atmosferă în prima parte a zilei de duminică și, cel mai probabil, vor cădea în ocean. Calculele au fost făcute de un centru de cercetare

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a semnat luni, 10 mai, ordinul privind activitatea de testare în farmacii cu teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 din nazofaringe, a informat Ministerul Sănătății. Potrivit

Echipa de handbal masculin Dinamo Bucureşti a câştigat, matematic, titlul naţional, după ce a învins, sâmbătă, formaţia Minaur Baia Mare, scor 31-25 (14-7), în etapa a 28-a a Ligii

Preşedintele României, Klaus Iohannis, şi preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, vor participa marţi, 11 mai 2021, la ziua distinşilor vizitatori a exerciţiului militar „Justice Sword

Turistul care a rămas blocat sâmbătă seară, pe Valea Ţapului din masivul Bucegi, şi-a săpat o vizuină în care a petrecut noaptea, el fiind recuperat de salvatorii montani duminică dimineaţă, la căutări participând şi un

România se află pe locul 6 la nivel european şi pe locul 18 la nivel global, la vaccinarea cu doză completă, a declarat Secretarul de stat al Ministerului Sănătăţii, Andrei Baciu, în cadrul conferinţei de presă de la Palatul

Grupul AAylex, producătorul puilor Cocorico, fondat de Bogdan Stanca, preia Banvit Foods, unul dintre cei mai mari producători de furaje şi de “pui de o zi” din România, tranzacţia urmând să fie finanţată dintr-un credit de circa 20 milioane

Bărbatul mort pe o plajă din Neptun era un important om politic din

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat marţi că şcolile din localităţile în care vineri, va exista o rată de infectare mai mică de 1 la mie vor funcţiona cu prezenţă fizică săptămâna următoare, urmând ca procedeul să se

Manchester City este noua campioană din Premier League! Cu 3 runde înainte de finalul campionatului, „cetățenii” lui Pep Guardiola sunt matematic campioni. Asta după ce Manchester United, rivala din oraș și principala urmăritoare, a