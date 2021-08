ALEPH STORY: Aproape toţi angajaţii români iau în calcul să muncească şi după ieşirea la pensie. De ce? O discuţie cu Cristian Hostiuc, Ziarul Financiar şi Bogdan Nicolae, Aleph News 30.08.2021

30.08.2021 ALEPH STORY: Aproape toţi angajaţii români iau în calcul să muncească şi după ieşirea la pensie. De ce? O discuţie cu Cristian Hostiuc, Ziarul Financiar şi Bogdan Nicolae, Aleph News ZF şi Aleph News, cel mai nou post de televiziune din România, vor avea în fiecare zi de la 18:00 pe zf.ro şi pagina de Facebook a ZF, o discuţie legată de unul dintre subiectele importante ale zilei, fie că este politic, social, cultural,



ALEPH STORY: Aproape toţi angajaţii români iau în calcul să muncească şi după ieşirea la pensie. De ce? O discuţie cu Cristian Hostiuc, Ziarul Financiar şi Bogdan Nicolae, Aleph News

ZF şi Aleph News, cel mai nou post de televiziune din România, vor avea în fiecare zi de la 18:00 pe zf.ro şi pagina de Facebook a ZF, o discuţie legată de unul dintre subiectele importante ale zilei, fie că este politic, social, cultural, economic sau de business

ALEPH STORY: Aproape toţi angajaţii români iau în calcul să muncească şi după ieşirea la pensie. De ce? O discuţie cu Cristian Hostiuc, Ziarul Financiar şi Bogdan Nicolae, Aleph News

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Un băiat în vârstă de 17 ani, infectat cu coronavirus, este internat la Terapie Intensivă la Spitalul “Dr. Victor Gomoiu” din Capitală. Adolescentul se află în stare gravă, însă nu este intubat,

CS Universitatea Craiova a pierdut sâmbâtâ doi jucători, iar acum încearcă să facă transferuri ultima sută de metri. Cel mai nou nume pe lista oltenilor este Marko Dugandzic. După ce atacantul Elvir Koljic s-a accidentat grav în meciul cu Poli

Parcursul imaculat la Roland Garros al celei mai bune jucătoare de tenis a României a fost întrerupt brutal de Iga Swiatek, considerată un mare talent al tenisului

Retailerul online de fashion About You din Hamburg a reuşit ca într-un an să vândă în România peste 3 milioane de articole de îmbrăcăminte, încălţă­min­te şi accesorii în valoare de circa 100 milioane euro, con­form oficialilor

Simona Halep (2 WTA şi cap de serie numărul 1) a fost eliminată, duminică, de poloneza Iga Swiatek (54 WTA) în optimile de finală ale turneului de la Roland

Asociaţia Construim a publicat pe pagina de Facebook imagini cu şantierul de pe Centura Capitalei, în zona Berceni, acolo unde se construieşte un giratoriu

Jorge Costa, noul antrenor al lui Gaz Metan, a decis să-l titularizeze în partida cu Hermannstadt (1-1) din etapa #6 a Ligii 1 pe Gabriel Valentin Plumbuitu (16 ani). Puștiul a devenit astfel primul jucător născut în 2004 care prinde minute în

Alertă de coronavirus în una dintre cele mai controversate, dar și mediatizate familii din showbiz-ul românesc! Florin Pastramă și-ar fi pus apropiații în gardă, după ce mama lui a fost testată pozitiv la COVID-19. CANCAN.RO vă prezintă, în

Gigantul Amer Sports vrea să transforme fabrica Chimsport din Orăştie cumpărată recent într-un centru global de producţie de clăpari. Această unitate era deja de circa 20 de ani furnizor pentru grupul

O femeie de 75 de ani din județul Vaslui a scăpat teafără după ce a stat mai bine de o oră într-o fântână adâncă de 15 metri și cu o adâncime a apei de peste 4 metri. Scoasă la suprafață de un echipaj de pompieri, femeia, conștientă

În ultimele 24 de ore, în România au fost înregistrate alte 1.591 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Bilanțul total al persoanelor care s-au infectat cu virusul ucigaș din China a ajuns astăzi, 5 octombrie, la 137.491. Potrivit ultimelor

Sosirile înregistrate în unităţile de ca­za­re au fost cu 30% mai mici în luna au­gust comparativ cu aceeaşi lună a anului

Uniunea Bancară permite ţărilor din afara zonei euro să devină membre pe baza solicitării lor voluntare, iar dacă România ar deveni membră, băncile de pe piaţa locală ar avea avantajele de care se bucură cele din zona euro, potrivit unei

5 octombrie 2000 a devenit ziua care ne-am fi dorit cu toții să nu fi existat! A fost ziua în care am aflat că în viața unui fotbalist există nu doar bani, mașini sau femei, dar și suferință, durere și, din păcate, și moarte! A fost ziua

Solista ne-a vorbit despre ce a ajutat-o să meargă mai departe, în plin divorţ de tatăl copiilor ei şi după un an greu, în care a luptat pentru a se reconstrui de la

Compania ungară de construcţii Kesz, cu afa­ceri de 155 de milioane de lei în România, spu­ne că bugetul este afectat de cheltuielile ge­nerate de contextul epidemiologic, însă pâ­nă acum nu a oprit lucrările pe niciun

Vremea din Islanda nu este cea mai prietenoasă pentru naționala României, care va disputa joi, 8 octombrie, la Reykjavik, semifinala barajului pentru Campionatul European. Meciul dintre Islanda și România va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe

Văd că a devenit o obişnuinţă comparaţia între rezultatele votului la alegerile locale din 2020 cu cele de la europarlamentare din mai 2019, urmată de saltul la concluzii hazardate şi partizane, triumfaliste sau apocaliptice, după gustul şi

Evenimentul va fi transmis online din cauza epidemiei de coronavirus. De obicei, evenimentele de acest fel erau organizate cu participare fizică la sediul central al Apple din Cupertino, California, transmite

Ministerul Afacerilor Externe informează românii care vor să intre în Bulgaria, dinspre Turcia, prin punctul de trecere a frontierei Kapitan Andreevo, că în perioada octombrie – decembrie 2020 există