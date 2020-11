Alegeri SUA. Ce-a făcut Trump din noi, ce-am făcut noi din Trump 03.11.2020

03.11.2020 Alegeri SUA. Ce-a făcut Trump din noi, ce-am făcut noi din Trump În 4 ani, România s-a raportat la America după stilul Trump, dar și cu ochii la tabăra adversă. De la Gâdea la alți “partizani”, ne-am divizat și noi în același stil lipsit de nuanțe. Ziua alegerilor președintelui SUA m-a trimis



Alegeri SUA. Ce-a făcut Trump din noi, ce-am făcut noi din Trump

În 4 ani, România s-a raportat la America după stilul Trump, dar și cu ochii la tabăra adversă. De la Gâdea la alți “partizani”, ne-am divizat și noi în același stil lipsit de nuanțe. Ziua alegerilor președintelui SUA m-a trimis brusc la celebra întâmplare din 1938, dintr-o după-amiază de octombrie, duminică după-amiază. Atunci, tânărul regizor […]

Alegeri SUA. Ce-a făcut Trump din noi, ce-am făcut noi din Trump

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Trupa Valahia a fost formată inițial din Mihai Trăistariu, Dorin Topală și Costi Ioniță. La mai bine de 15 ani de când au luat-o pe drumuri separate, Topală și Trăistariu au cântat din nou împreună, pe o scenă din Capitală, weekend-ul

Ochelarii de soare sunt parte integrantă din ”imaginea” lui Romeo Fantastick, iar o apariție a sa fără celebra pereche de ochelari pare un scenariu incredibil. Firește, mulți s-au întrebat și de ce poartă artistul, tot timpul, ochelarii de

Proiectul depus spre finanţare din bani europeni în urmă cu mai bine de trei ani, prin care va fi modernizată infrastructura de apă şi apă uzată în 25 localităîţi din judeţ, a fost semnat, marţi, 19 noiembrie 2019, la Ministerul

Simplul fapt că muncim mai eficient nu înseamnă că vom munci mai

Care a fost răspunsul Vioricăi Dăncilă atunci când a fost întrebată dacă are cască în ureche. ”Ar fi o lipsă de respect. Nu există niciun prompter, nu există absolut nimic. Nu am căști. Nu am făcut așa ceva și nu voi face așa

Avea doar 18 ani și era campioană la box. Vestea că a încetat din viață în urma unui tragic accident a produs un șoc printre sportivii care o cunoșteau, iar familia este în înmărmurită de durere. Amina Bulakh a murit după ce a fost

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a informat că, în perioada în care Legea pensiilor a fost modificată, Casa Naţională de Pensii Publice nu a fpcut niun studiu privind impactul majorării

Petrişor Grindeanu, fost şef la Sika pentru două ţări africane, s-a întors recent în România ca CEO al Sanex, producător de gresie şi faianţă sub brandul

Românii nu au renunţat la serialul de la Pro TV „Las Fierbinţi“ şi nici la show-ul culinar „Chefi la cuţite“, de la Antena 1, deşi posturile de ştiri au difuzat dezbaterile paralele dintre cei doi candidaţi la preşedinţie, Klaus

Vest-europenii devin din nou interesaţi de piaţa imobiliară locală, pe măsură ce portofoliul din România al unor dezvoltatori precum Globalworth a trecut de 1 miliard de

În vreme ce la București, cei doi candidați la președinție discutau separat cu jurnaliștii, la Londra, premierul conservator britanic Boris Johnson și liderul laburist Jeremy Corbyn s-au ciocnit într-o dezbatere televizată animată, pe toate

Debutul sezonului rece a marcat o creştere semnificativă a numărului de victime în incendii la locuinţe şi gospodării ale cetăţenilor, deşi temperaturile exterioare au fost relativ ridicate. Astfel, între 1 octombrie - 15 noiembrie, la nivel

Economia Chinei se confruntă cu dificultăţi mari, deoarece creşterea investiţiilor încetineşte, iar producţia industrială rămâne lentă, reiese dintr-un raport al Băncii Populare Chineze privind politica monetară din trimestrul al treilea,

Preşedintele sârb Vucici a ordonat o anchetă în legătură cu un videoclip care arăta cum un ofiţer rus de informaţii îi dă bani unui agent sârb

CSM Volei Alba Blaj a pierdut ieri primul meci din acest sezon de Liga Campionilor. Campioana României s-a înclinat în fața echipei franceze Nantes VB cu 1-3 (19-25, 25-20, 12-25, 16-25) în grupa D. „Adversarele noastre au jucat foarte bine

EA Sports le face o supriză plăcută fanilor fotbalului sud-american: în primăvară, vor putea să se dueleze cu cele mai tari forțe ale continentului. 2020 chiar este un an bun pentru jucătorii de FIFA. În martie vor primi un nou update

NISSA continuă cel mai așteptat eveniment de shopping al anului si a pregătit multe oferte speciale şi reduceri uriaşe! Eşti curioasă ce promoţii te aşteaptă? Magazinul a anunțat că reducerile de până la 80% vor fi disponibile de joi

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare Cod galben de vânt puternic, valabilă pe durata orelor următoare în judeţele Olt, Vâlcea, Dolj şi

♦ Kaufland, liderul comerţului local, a deschis în acest an şapte hipermarketuri, iar Carrefour a operat o singură inaugurare ♦ Auchan nu a mai investit în magazine pe acest format de patru ani, iar Cora de

Turcia ar putea transforma fosta biserică ortodoxă Chora din Istanbul, în prezent muzeu, în moschee, notează presa greacă. I-ar putea urma exemplul și celebra Sfânta Sofia, așa cum a sugerat deja președintele Recep Tayyip Erdogan. Consiliul de