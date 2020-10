Alegeri SUA 2020. Un judecător a blocat decizia prin care guvernatorul pro-Trump din Texas încerca să restricţioneze votul prin corespondenţă 12.10.2020

12.10.2020 Alegeri SUA 2020. Un judecător a blocat decizia prin care guvernatorul pro-Trump din Texas încerca să restricţioneze votul prin corespondenţă Un judecător american a blocat decizia guvernatorului de Texas cu privire la reducerea numărului de puncte de depunere a buletinelor de vot pentru cei care preferă să voteze prin corespondenţă la alegerile din



Alegeri SUA 2020. Un judecător a blocat decizia prin care guvernatorul pro-Trump din Texas încerca să restricţioneze votul prin corespondenţă

Un judecător american a blocat decizia guvernatorului de Texas cu privire la reducerea numărului de puncte de depunere a buletinelor de vot pentru cei care preferă să voteze prin corespondenţă la alegerile din 3 noiembrie.

Alegeri SUA 2020. Un judecător a blocat decizia prin care guvernatorul pro-Trump din Texas încerca să restricţioneze votul prin corespondenţă

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

O postare pe Facebook a lui Ion Ardeal Ieremia, secretar de stat în Ministerul Culturii, stârneşte zâmbete. În realitate, situaţia de la Teatrul German de Stat din Timişoara nu este deloc

Stocul de echipamente electrice şi electronice (EEE) din gospodăriile din România a ajuns, în 2019, la 91 kg/persoană în acest an, în creștere față de 71 kg/persoană, cât se înregistra în

Farmacistul Alex Ursuleanu, acţionarul reţelei Tinos Farm cu 16 farmacii în Bucureşti, spune că a avut discuţii pentru vânzare cu Help Net, al patrulea jucător din retailul farma, însă acestea nu s-au concretizat, astfel că tranzacţia nu a

Traducătoarea Maşa Dinescu, soţia poetului Mircea Dinescu şi secretar literar al Teatrului Naţional Bucureşti (TNB), a murit în noaptea de luni spre marți, la 58 de ani, potrivit unui anunţ al

Mihai Constantinescu a fost unul dintre cei mai cunoscuţi interpreţi şi compozitori de muzică uşoară tradiţională românească, fiind autor a zeci de şlagăre care au rămas în memoria mai multor

Ilie Stan, antrenorul buzoienilor de la SCM Gloria Buzău, a programat astăzi după amiază un amical la Ploieşti în compania unei formaţii de nivel judeţean, Petrolul 95, câştigat clar de divizionara secundă, scor 5-0. Oaspeţii au folosit

Marcel Vela susţine că după ce se va instala ca ministru la Interne va face o analiză a activităţii lui Raed Arafat şi dă termen pentru finalizarea acesteia o lună. Vela speră să nu-l mai găsească în minister pe ofiţerul care înjură în

Începând de săptămâna viitoare, circulaţia rutieră va fi închisă pe DN 7C (Transfăgărăşan), de la km 104+000 (Piscu Negru), până la km 130+800 (Cabana Bâlea

Gigantul bancar Deutsche Bank a raportat ieri piederi nete de 832 mil. euro pentru al T3/2019, mai mari decât aşteptau analiştii, în contextul în care banca trece printr-un plan masiv de restructurare, potrivit

Două persoane au murit joi dimineaţă, în Bucureşti, în urma unor accidente rutiere care au avut loc pe Şoseaua Berceani şi pe Bulevardul Iuliu

Dinamo a învins-o astăzi pe Wisla Plock, scor 29-20, iar calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor la handbal masculin a devenit o simplă formalitate. Dinamo continuă seria meciurilor foarte bune în Ligă, bifând al șaselea joc în care

Repunerea în circulaţie a autotrenului care s-a răsturnat în dimineaţa zilei de joi, 31 octombrie 2019, pe E 574, pe raza localităţii Găneasa, în judeţul Olt, a impus blocarea traficului pentru câteva zeci de

Carmen Tocală a fost desemnată membru în Boardul Central al Federaţiei Internaţionale de Baschet. Asta după ce, în luna iunie, Carmen Tocală a devenit prima femeie aleasă în funcţia de vicepreşedinte

„Istoria mea şi a familiei mele este sinonimă cu istoria munţilor“, spune Heiner Oberrauch, proprietar şi preşedinte al grupului Oberalp / SALEWA, unul dintre cei mai cunoscuţi jucători de pe piaţa mondială a echipamentelor

Dintre fotbaliștii convocați în actuala campanie de Contra pentru postul de fundaș dreapta, doar Vasile Mogoș joacă titular fără întrerupere, de mai bine de un sezon la Cremonese, restul având toți probleme mari în a prinde meciuri în

Un accident rutier în care au fost implicate 2 TIR-uri s-a produs joi în localitatea Luizi-Călugăra, a informat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău,

Liviu Dragnea a fost eliberat din închisoare. Fostul lider PSD a ieşit din spatele gratiilor pentru 24 de ore. Experţii din sistem susţin că această permisie a fost acordată cu încălcarea legii, în condiţiile în care deţinuţii care sunt

Poliţiştii de frontieră au întocmit dosar penal pentru punerea în circulaţie de mărfuri contrafăcute pe numele unui cetăţean român, în urma descoperirii, într-un container sosit din China, a unor bunuri

Festivalul UNTOLD a intrat in 2019 in Top 10 "Top 100 Festivals Worldwide", iar acest detaliu face ca in line-up sa regasim, la fiecare editie, DJ din A-List. La editia aniversara din acest an, Martin Garrix a bifat mainstage-ul festivalului din Romania,

Asociaţia Contemporanul, în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, a organizat Gala Premiilor Contemporanul · 2019. Evenimentul a avut loc marţi, 29 octombrie ora 16.00, la