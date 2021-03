Alegeri regionale în Germania. Partidul Angelei Merkel pierde încrederea electoratului 15.03.2021

15.03.2021 Alegeri regionale în Germania. Partidul Angelei Merkel pierde încrederea electoratului Uniunea Creştin-Democrată (CDU) din Germania a pierdut alegerile din două landuri germane. Partidul cancelarului Angela Merkel a obținut 24,1%, și respectiv 27,7% în cele două scrutinuri, arată



Alegeri regionale în Germania. Partidul Angelei Merkel pierde încrederea electoratului

Uniunea Creştin-Democrată (CDU) din Germania a pierdut alegerile din două landuri germane. Partidul cancelarului Angela Merkel a obținut 24,1%, și respectiv 27,7% în cele două scrutinuri, arată rezultatele...

Alegeri regionale în Germania. Partidul Angelei Merkel pierde încrederea electoratului

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Un bebeluș de până într-un an din Chicago, depistat pozitiv cu coronavirus, a decedat, au anunțat sâmbătă autoritățile din Illinois, potrivit CNN. „Nu a mai existat niciun deces asociat cu COVID-19 la un copil sub un an. A fost

Sophie Gregoire Trudeau, soţia premierului Canadei, Justin Trudeau, s-a vindecat de coronavirus. Aceasta a făcut anunțul pe Facebook. „Mă simt mult mai bine şi am primit avizul medicului meu şi al Centrului de Sănătate Public din

Bilanțul deceselor din România din cauza coronavirusului crește de la o zi la alta! Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 43. Bărbat, 72 de ani, jud. Arad. În data de 26.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au

O femeie de 75 de ani şi un bărbat de 82 de ani, ambii din judeţul Hunedoara, ridică bilanţul deceselor cauzate de Covid-19, în România, la 42, anunţă Grupul de Comunicare Strategică. Niciunul dintre cei doi nu a avut istoric de călătorie

Liliecii, câinii, pisicile şi alte animale domestice sau sălbatice sunt din nou disponibile în pieţele din China, în timp ce Beijingul sărbătoreşte „victoria” asupra coronavirusului. Pieţele în

Ora Pământului (Earth Hour) 2020 a fost marcată, sâmbătă, în izolare de o lume întreagă, în contextul pandemiei de coronavirus. La Bucureşti, Palatul Cotroceni s-a alăturat mişcării şi a oprit iluminatul. Instituţii, monumente şi pieţe

În România a fost emisă Ordonanța Militară nr. 2/2020, iar Scenariul 4 în criza coronavirusului va fi pus în aplicare în momentul în care numărul pacienților infectați va ajunge la 2.000. Sunt măsuri restrictive suplimentare, necesare în

Xavi, sub contract cu Al-Sadd până la vară, a confirmat că „vreau să mă întorc la Barcelona". E aproape sigur că îl înlocuiește pe Quique Setién. Are deja două nume pe listă: Jadon Sancho și Serge

Lumea sportului românesc este în doliu. Antrenorul de judo Ilie Gheorghe a murit. Acesta avea 73 de ani. „Clubul Steaua București anunță, cu profundă tristețe, trecerea în neființă a antrenorului de judo Ilie Gheorghe, la vârsta de 73 de

Asistentul medical de la secția ATI a Spitalului din Sibiu, testat pozitiv pentru coronavirus, nu a respectat protocoalele, iar conducerea unității medicale anunță că este posbil ca, după finalizarea

În plină epidemie de coronavirus, Guvernul României a anunţat că sunt disponibile 2.000 de locuri de muncă. Potrivit comunicatului, posturile suplimentate sunt în două domenii. Citeşte şi: Brigada Rutieră, anunţ important pentru şoferi! Ce

Fotbalul britanic sufera o pierdere importanta. Un conducator de club a murit la doar 40 de ani de

Secretarul de stat Bogdan Despescu a declarat, luni seara, că prin Ordonanța Militară nr. 5, se prelungește măsura suspendării zborurilor spre și dinspre Spania și Italia pentru încă 14

Einstein a spus că singurul mod de a câștiga la ruletă e să furi banii de pe masă și să fugi. Într-adevăr, probabilistic vorbind, și la ruletă, la fel ca la toate celelalte atracții dintr-un casino, jocurile sunt astfel gândite

Doctorul Alexandru Rafila, președintele Societății de Microbiologie, a spus când vor începe să scadă numărul de cazuri zilnice de COVID-19 în

Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin a înregistrat, în ziua de 28 martie a.c., dosarul penal cu nr. 884/P/2020 având ca obiect săvârşirea infracţiunii de ”zădărnicire a combaterii

Florin Puflea, medic specialist în anestezie şi terapie intensivă la un spital din Verona, aflat în prima linie a luptei împotriva răspândirii virusului COVID 19, atrage atenţia că România, fără a avea spitalele şi capacitatea de îngrijire

Adrian Oros, ministrul Agriculturii, a explicat în cadrul emisiunii Agricool de la Antena 3 cum stă România cu stocurile de cereale în această criză cauzată de pandemia de coronavirus. În urmă cu

Dacă te afli pentru prima dată în fața unei liste cu evenimente din sport și vrei să înțelegi cum funcționează matematica din spatele câștigurilor obținute, este important să te familiarizezi cu un concept-cheie al pariurilor

Influenţa pandemiei de coronavirus asupra activităţii firmelor tech de tip startup şi scaleup este deja vizibilă, în condiţiile în care 36% dintre fondatorii acestora spun că văd evoluţii negative şi schimbări în business, iar 40%