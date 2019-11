Alegeri în Hong Kong. Victorie zdrobitoare a candidaţilor prodemocraţie 25.11.2019

25.11.2019 Alegeri în Hong Kong. Victorie zdrobitoare a candidaţilor prodemocraţie Candidaţii prodemocraţie se îndreaptă spre o victorie zdrobitoare la alegerile locale din Hong Kong, estima presa locală luni, la o zi după un scrutin considerat ca un referendum asupra activităţii



Candidaţii prodemocraţie se îndreaptă spre o victorie zdrobitoare la alegerile locale din Hong Kong, estima presa locală luni, la o zi după un scrutin considerat ca un referendum asupra activităţii guvernului...

