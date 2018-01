Alain Delon şi-a pregătit înmormântarea! Vrea să fie înhumat lângă câinii lui 20.01.2018

20.01.2018 Alain Delon şi-a pregătit înmormântarea! Vrea să fie înhumat lângă câinii lui Actorul francez Alain Delon a început să îşi “organizeze” propria înmormântare şi doreşte să fie înhumat pe domeniul său din Douchy, o comună din departamentul Loiret, aflat în centrul Franţei, în apropiere de mormintele câinilor



Alain Delon şi-a pregătit înmormântarea! Vrea să fie înhumat lângă câinii lui

Actorul francez Alain Delon a început să îşi “organizeze” propria înmormântare şi doreşte să fie înhumat pe domeniul său din Douchy, o comună din departamentul Loiret, aflat în centrul Franţei, în apropiere de mormintele câinilor lui.

Alain Delon şi-a pregătit înmormântarea! Vrea să fie înhumat lângă câinii lui

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cincisprezece deţinuţi, care execută pedepse privative de libertate în regim deschis şi semideschis la secţia exterioară Vînjuleţ, au făcut joi, 21 decembrie, o bucurie celor 27 de persoane vârstnice aflate în centrul de bătrâni din

Piaţa asigurărilor din România şi-a continuat trendul de creştere şi în primele nouă luni ale acestui an. Societăţile de asigurare autorizate şi reglementate de ASF au înregistrat, în primele nouă luni ale anului 2017, un total al primelor

Doi bărbaţi sunt căutaţi de către oamenii legii după ce au pus la punct o metodă ingenioasă de a fura din poşetele

Ceea ce toată lumea bănuia de ceva vreme s-a dovedit a fi adevărat şi confirmat de Apple. Compania americană a redus cu bună ştiinţă performanţa telefoanelor mai vechi pentru a putea conserva mai bine durata de viaţă a

Proiectul UDMR de înfiinţare a unui liceu teologic cu predare exclusiv în limba maghiară a fost adoptat de Camera Deputaţilor, noua unitate de învăţământ urmând să funcţioneze într-un corp al Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu

Zeci de posturi de medici, asistenţi medicali, registratori şi îngrijitori curăţenie vor fi scoase la concurs în perioada

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a prezentat maşinile şi echipamentele de intervenţie achiziţionate în cadrul Proiectului Multirisc, cu fonduri europene. Întreaga dotare a IGSU a costat 35 de milioane de euro. La Buzău au ajuns o

Lenuța și Marina Buraga, care sunt mamă și fiică, vor intra în această seară de la ora 20:00 în platoul emisiunii ,,The Wall- Marele Zid”. După ce până acum părinții au

Preşedintele Comisiei speciale pentru legile Justiţiei, Florin Iordache, a declarat joi că "nu există niciun motiv de îngrijorare", deoarece cele trei legi privind acest domeniu au fost

Retailerul austriac de mobilă şi decoraţiuni kika deschide pe 27 decembrie cel de-al doilea magazin din zona Theodor Pallady. Investiţia în noul magazin este de 14 milioane de euro, iar în proiect vor lucra 80 de

Ministerul Finanţelor precizează că plafonul de scutire de TVA rămâne de 220 de mii de lei pe an şi nu creşte la 300 de mii de lei, după cum trebuia să se întâmple conform deciziei consiliului Uniunii

Olimpiu Moruțan a semnat cu FCSB și se va alătura grupării roș-albastre din vară. Când a ieșit din sediul clubului, jucătorul de 18 ani a explicat motivul care l-a determinat să refuze Șahtior și a spus care îi este clauza de

Ai crede ca tot ce trebuie sa faci pentru a obtine cel mai bun vin fiert e sa-l dai putin intr-un clocot, adaugi zahar si ceva scortisoara. Dar daca vrei sa-ti iasa cu adevarat deosebit, pregateste-l asa. Garantat vei simti diferenta! Citește mai

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Joi, 21 decembrie, are loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA. Citește mai

SOLSTIŢIUL de IARNĂ 2017. Momentul solstițiului de iarnă este începutului iernii astronomice. Pe 21 decembrie, va fi cea mai scurtă zi din an. Citește mai

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) consideră regretabilă decizia unor organisme ale medicilor de familie de a îndemna la nesemnarea actelor adiţionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenţă

Solstiţiu de iarnă 2017. Cea mai rea zi a anului 2017 va fi tocmai solstitiul de iarna, conform specialistilor. 21 decembrie, cea mai scurta zi din an, va fi si cea mai rea zi din an, daca luam in calcul predictiile astrologice pentru 2017.

eMAG a dat publicității câteva statistici foarte haioase despre căutările inedite pe care cumpărătorii le-au făcut în cadrul site-ului. Citește mai

Doi bărbaţi sunt căutaţi de către oamenii legii după ce au pus la punct o metodă ingenioasă de a fura din poşetele

Deputaţii au adoptat legea care are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în sensul