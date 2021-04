Al treilea copil, motiv de ceartă în familia Gabrielei Cristea. Ce spune Tavi Clonda 25.04.2021

25.04.2021 Al treilea copil, motiv de ceartă în familia Gabrielei Cristea. Ce spune Tavi Clonda Gabriela Cristea și Tavi Clonda au o familie frumoasă și alături de fiicele lor par să fie împliniți și fericiți. Dar pare că lipsește ceva ca fericirea să fie deplină. Nu o spunem noi, ci […] The post Al treilea copil, motiv de



Al treilea copil, motiv de ceartă în familia Gabrielei Cristea. Ce spune Tavi Clonda

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au o familie frumoasă și alături de fiicele lor par să fie împliniți și fericiți. Dar pare că lipsește ceva ca fericirea să fie deplină. Nu o spunem noi, ci […] The post Al treilea copil, motiv de ceartă în familia Gabrielei Cristea. Ce spune Tavi Clonda appeared first on Cancan.

Al treilea copil, motiv de ceartă în familia Gabrielei Cristea. Ce spune Tavi Clonda

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Supranumită “Zeița de la Montreal”, Nadia Comăneci (58 de ani) a traversat trei momente de cumpănă, în copilărie, în primii cinci ani de viață. Dumnezeu, din fericire, a ocrotit-o de fiecare dată. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă

Premierul Orban , prezent vineri la Sibiu, pentru a face promisiuni legate de autostrada Pitești- Sibiu , al cărui studiu de fezabilitate a fost încheiat în 2008, crede că primul tronson la care

Niciun jucător nu a avut autoritatea de lider total a lui Roy Emerson în anii ’60. Timp de aproape un deceniu, nimeni nu i-a putut contesta hegemonia pe toate suprafețele de joc, atât în turneele de simplu, cât și la dublu, unde a obținut 28 de

Bundesliga a revenit azi după două luni de pauză. Primele 5 partide s-au încheiat. Prima rundă de la revenire a avut parte și de surprize. Hertha Berlin, la debutul antrenorului Bruno Labbadia, s-a impus clar în delasarea de la Hoffenheim, scor

Lavinia Petrea, prezentatoarea stirilor de dimineașă la Pro TV, s-a descris, pe blogul ei, laviniapetrea.ro, ca fiind “mama a trei copii pe care mi i-am dorit din tot sufletul și soția unui om minunat fără de care nu aș fi completă.“ CITEȘTE

Pasagerii aeronavelor vor călători grupaţi pe familii şi cât mai distanţaţi. Turiștii vor purta măşti pe toată durata călătoriei, precizează un ordin comun al

Joe Lewis (83 de ani), patronul englez al lui Tottenham și al 12-lea cel mai bogat om din Regatul Unit, deține un iaht uluitor, în valoare de 126 de milioane de euro! Lewis, care are o evere estimată la 4.8 miliarde de euro, se poate lăuda cu unul

Cel puţin 11 pompieri au fost răniţi după ce mai multe clădiri au luat foc în urma unei explozii produse în centrul oraşului Los Angeles sâmbătă seara, a anunţat departamentul de pompieri. citat de CNN. Starea răniţilor nu este cunoscută

Franţa va taxa marile businessuri digitale în acest an indiferent dacă se vor face sau nu progrese în sensul adoptării unei astfel de taxe la nivel internaţional, a anunţat ministrul francez al finanţelor Bruno Le Maire, adăugând că această

Parlamentul Israelului s-a pronunţat, duminică după-amiază, în favoarea învestirii Guvernului de uniune naţională, care va fi condus iniţial de Benjamin Netanyahu, iar în a doua etapă de

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, luni, la 17.036 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 165 de noi îmbolnăviri. În acelaşi timp sunt înregistrate 1.107 decese, iar 9.930

Actuala criză, cauzată de pandemia de COVID-19, a schimbat modul în care cei mai mulţi oameni obişnuiau să îşi facă cumpărăturile, chiar şi în cazul produselor necesare în mod curent. Comerţul online beneficiază de o creştere a cererii

BistroMar, restaurantul deschis în vara anului 2018 de Cristian Dărmănescu, fondator şi al Alfredo Seafood - brand sub care se vând peşte şi fructe de mare, a înregistrat în cele două luni de stare de urgenţă un rulaj de doar 25% comparativ

Mircea Badea a răbufnit după ce Mihai Bendeac a spus că este infectat cu COVID-19. Prezentatorul TV îl critică pe actor și crede că este, de fapt, vorba despre o strategie pentru a atrage atenția. Mihai Bendeac a făcut unele declarații

Autorul unui atac armat comis într-o bază navală americană, în decembrie, se afla în legătură cu Al-Qaida, potrivit analizei datelor dintr-unul dintre telefoanele acestuia, dezvăluie luni presa americană, relatează

Președintele Chinei, Xi Jinping, a anunţat, luni, la Adunarea anuală a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) de la Geneva, că ţara sa va oferi în următorii ani un ajutor financiar în valoare de două miliarde de dolari pentru a sprijini

Cele şapte cadre medicale de la SJU Buzău confirmate cu coronavirus au fost transferate la un spital din Capitală. Potrivit medicului epidemiolog Carmen Scîntei, de la DSP Buzău, s-a decis ca cele șapte cadre medicale – un medic, patru

Rata contagiunii în pieţele din America Latină a atins cote alarmante în condiţiile în care sunt principalele surse de hrană şi stâlpii economiei locale, relatează The

Ofițerul Dan Negură a fost retrogradat, după o anchetă internă, din funcția de ofițer specializat în structura economică, ca subcomisar la departamentul judiciar de furturi. Interlopul ieșean Adrian Corduneanu nu poate să trăiască fără

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, a staţionat ieri la 2,44%, potrivit datelor