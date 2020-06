Al patrulea cutremur în România în doar 48 de ore! 26.06.2020

26.06.2020 Al patrulea cutremur în România în doar 48 de ore! Încă un cutremur a avut loc în România, vineri dimineața, în Banat, și este al patrulea în ultimele 48 de ore. A avut magnitudinea de 3 grade pe Scara Richter. CITEȘTE ȘI: CUTREMUR DE 4.5 GRADE ÎN ROMÂNIA. ÎN CE LOCALITĂȚI S-A RESIMȚIT



Încă un cutremur a avut loc în România, vineri dimineața, în Banat, și este al patrulea în ultimele 48 de ore. A avut magnitudinea de 3 grade pe Scara Richter. CITEȘTE ȘI: CUTREMUR DE 4.5 GRADE ÎN ROMÂNIA. ÎN CE LOCALITĂȚI S-A RESIMȚIT Joi, alte trei cutremure au avut loc în aceeași zonă a țării.

