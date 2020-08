Ajutor de stat pentru industria cinematografică. La cât se ridică sumele alocate 20.08.2020

20.08.2020 Ajutor de stat pentru industria cinematografică. La cât se ridică sumele alocate Industria cinematografică va primi alți 150 de milioane de euro pentru următorii trei ani, din bugetul schemei de ajutor de stat care se ridică la 250 de miloane de euro, transmite Ministerul



Ajutor de stat pentru industria cinematografică. La cât se ridică sumele alocate

Industria cinematografică va primi alți 150 de milioane de euro pentru următorii trei ani, din bugetul schemei de ajutor de stat care se ridică la 250 de miloane de euro, transmite Ministerul Economiei,...

Ajutor de stat pentru industria cinematografică. La cât se ridică sumele alocate

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Societatea Naţională de Transport al Gazelor Naturale, Transgaz Mediaş, a înregistrat un profit net de 195,5 milioane de lei în primul semestru din acest an, cu 30,2% mai mic față de aceeași perioadă din

Conor McGregor, cel mai renumit luptător MMA, a lovit cu pumnul un bătrân, când se afla într-un bar din Irlanda, țara sa natală. Incidentul violent ar fi avut loc în aprilie. Conform TMZ Sports, McGregor, 31 de ani, a intrat în pubul Marble

Aflată la Bucureşti, pentru a susţine un concert pe Arena Naţională, trupa Metallica a făcut un gest impresionant. Membrii formaţiei americane s-a alăturat iniţiativei #NoiFacemUnSpital şi, miercuri seara, a

Mersul la film este mult mai scump în weekend decât în timpul săptămânii, pentru români, deşi majoritatea altor ţări au acelaşi cost în weekend cu cel din decursul săptămânii, arată un studiu al companiei

Jandarmii din Năsăud au depistat un tânăr care sustrase o sumă de bani dintr-un local, vineri, 16 august. Acesta se afla în interiorul localului în timp ce barmanul ieşise să servească clienţii pe terasă. În acest timp, făptuitorul s-a

La categoria I Joker va fi un report de peste 14,15 milioane de lei (circa 3 milioane de euro) pentru tragerea care va avea loc pe 18 august, arată Loteria Română într-un comunicat. La Loto

Gheorghe Grozav (28 de ani) traversează o formă excelentă la Kisvarda. Sâmbătă seara, românul a înscris pentru echipa sa în victoria din deplasare cu Honved, fosta adversară a Craiovei din Europa League, scor 3-1. Gicu, atacant inclus de Cosmin

FC Voluntari și Gaz Metan Mediaș se întâlnesc azi, de la ora 18:00, în primul meci al zilei din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. liveTEXT de la 18:00 » FC Voluntari - Gaz

Flagship-urile Huawei, lăudate pentru performanţa impresionantă a camerei foto, au lăsat de dorit în ultimii ani la nivelul înregistrărilor video, rămânând în urma rivalilor săi la acest capitol. Tocmai de aceea, chinezii au anunţat lansarea

Există persoane care își pun încrederea în ceilalți de cele mai multe ori. Astfel, unele semne zodiacale au nevoie de o anumită persoană care să îi ajute tot timpul să iasă din impas. Publicația

FCSB // În continuare într-o căutare disperată a înlocuitorului pentru Vergil Andronache, lista cu variante pentru banca roș-albastră se lărgește pe zi ce trece. Italianul Paolo Tramezzani e ultimul intrat în atenția FCSB-ului. În vârstă de

Patria Bank, instituţie de credit deţinută de fondul de investiţii Emerging Europe Accession Fund (EEAF), a înregistrat în primul semestru (S1) din 2019 venituri nete bancare de 83,5 mil. lei, echivalentul unei creşteri de 19% comparativ cu

CFR Cluj va evolua astăzi în prima manșă din play-off-ul Ligii Campionilor contra cehilor de la Slavia Praga. Partida se joacă de la ora 22:00 și va fi liveTEXT pe GSP.RO și transmisă de TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. liveTEXT de

Canal Productions, compania de producţie a actorului Robert de Niro (76 de ani), a dat în judecată o fostă angajată, căreia îi cere despăgubiri de 6 milioane de

Cei 200 de mii de turişti care şi-au petrecut minivacanţa de Sfânta Maria pe litoral au lăsat în hoteluri şi restaurante peste 25 de milioane de euro, un profit record, cu mult peste încasările

Viitorul României şi relaţia României cu Statele Unite ale Americii sunt foarte, foarte luminoase, se arată într-un comunicat difuzat marţi de Casa Albă, cu ocazia vizitei de lucru pe care preşedintele

Consiliul de Securitate al ONU se întruneşte joi într-o sesiune de urgenţă, la solicitarea Rusiei şi Chinei, care denunţă un test american de rachetă cu rază intermediară de acţiune efectuat duminică în Statele Unite, relatează

Compania americană de logistică UPS îl numeşte pe Yannick Mooijman în funcţia de director general pentru România, Ungaria, Grecia, şi Slovenia, fiind responsabil de operaţiunile, dezvoltarea de business şi strategia UPS din cele patru

Arbitrul de scaun Carlos Ramos nu va fi delegat la meciurile surorilor Williams de la actuala ediție a US Open. Tragerea la sorți a tabloului de la US Open are loc astăzi, de la 19:00, liveTEXT pe GSP.ro. Spaniolul Ramos și Serena

Mai mulţi oameni au murit şi peste 10 au fost răniţi, în urma unei furtuni puternice în Munţii Tatra din Polonia, joi, a transmis postul polonez TVN24, citat de