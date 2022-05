Ajutor de 75.000 de lei de la Guvern! Cine poate beneficia de bani 27.05.2022

27.05.2022 Ajutor de 75.000 de lei de la Guvern! Cine poate beneficia de bani Vești importante pentru români. Guvernul României oferă ajutor pentru tinerii care doresc să-și întemeieze o familie. Credite de până la 75.000 de lei, pentru nuntă, botez sau pentru achiziția unei mașini. Iată cine poate beneficia



Ajutor de 75.000 de lei de la Guvern! Cine poate beneficia de bani

Vești importante pentru români. Guvernul României oferă ajutor pentru tinerii care doresc să-și întemeieze o familie. Credite de până la 75.000 de lei, pentru nuntă, botez sau pentru achiziția unei mașini. Iată cine poate beneficia […] The post Ajutor de 75.000 de lei de la Guvern! Cine poate beneficia de bani appeared first on Cancan.

Ajutor de 75.000 de lei de la Guvern! Cine poate beneficia de bani

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Semnal de alarmă tras de Agenția Americană a Medicamentului (FDA). Instituția avertizează cu privire la existența unui "risc mare" al apariției sindromului Guillain-Barre, o maladie neurologică rară, în urmă vaccinării cu serul

Campionatul intern este pe punctul de a începe și se anunță a fi probabil unul dintre cele mai încinse din ultimii ani! Oferta Betano propune o multitudine de cote speciale pentru noul sezon.

Vicepreşedintele Comitetului de coordonare a vaccinări, Andrei Baciu, a anunţat, joi, că au fost emise până în acest moment peste 1.000.000 de certificate digitale, în 15 zile de la lansarea portalului. Distribuie pe

„Obiectivul principal este acela de a crea un design definitoriu şi memorabil. Ilustraţiile vor fi în continuare un element folosit în colecţiile speciale, am început să ne gândim la urmă­toarea temă, pentru a o lansa la finalul acestui

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a lansat licitaţia deschisă, în valoare totală de 3,1 milioane de lei, pentru elaborarea studiului de fezabilitate care va sta la baza proiectului de electrificare a liniei de cale ferată Răduleşti -

Compania clujeană Cosmetic Plant, unul dintre cei mai importanţi jucători români de pe piaţa pro­duselor cosmetice, a investit 2,5 mi­lioane de euro în cercetare-dezvoltae şi în producţie în cei 30 de ani de

Pauza e aproape de final! Am crescut cu fotbalul românesc și vom continua cu el, indiferent dacă ne vom afla pe stadioane sau în agențiile Superbet. Apreciem la fel de mult ca tine fotbalul autohton, iar oferta noastră o demonstrează prin

Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, spune că a început să plângă atunci când a aflat că fostul lider PSD va fi eliberat și pleacă spre Penitenciarul Rahova, pentru a-și lua

Centrul comunei Ocoliș din județul Alba a fost măturat, joi după-amiază, de o viitură puternică, după ce torentul format pe un pârâu a atins peste un metru pe străzile din sat, informează Alba24.ro. Puhoiul de apă a blocat și distrus

First Bank introduce posibilitatea de efectuare a plăţilor cu ceasurile inteligente Fitbit şi Garmin, ca modalitate alternativă pentru plăţile contactless, după cum a transmis

Ca urmare a fenomenelor meteo periculoase din ultimele zile, până la acest moment au fost raportate case inundate, persoane izolate şi alunecări de teren, în localităţi din judeţul

Antonio Banderas va juca în filmul Indiana Jones 5, alături de Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge şi Mads Mikkelsen, în primul film de serie produs de Disney. Filmările au început deja lângă Londra,

Groenlanda a renunţat la programul său de prospectare geofizică pentru petrol şi nu va mai autoriza proiecte de explorare petrolieră,

Francezul Gael Monfils (34 de ani, 19 ATP) și ucraineanca Elina Svitolina (26 de ani, 6 WTA) s-au căsătorit astăzi, imaginile cu cei doi făcând înconjurul rețelelor de socializare. La începutul lunii aprilie, pasionații tenisului au aflat de pe

Un studiu de proporții derulat la Universitatea Mainz din Germania arată câte infecții cu SARS-CoV-2 rămân nedepistate, unde există cel mai mare risc de infectare și ce rol joacă copiii în răspândirea virusului. Redacția emisiunii de

Românii sunt obișnuiți să facă haz de necaz. Episodul cu elicopterul american care a aterizat forțat în mijlocul uneia dintre cele mai aglomerate intersecții din Capitală nu putea să treacă fără să fie... luat în

Comisarul european pentru Sănătate, Stella Kyriakides, a spus că rata de vaccinare în România este mai mică decât în alte state membre și că „este neapărată nevoie să sporim rata de vaccinare

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății Andrei Baciu a declarat vineri seară, la Digi 24, că România are între 6 și 8 săptămâni „în care am putea să nu avem probleme din cauza variantei Delta”, timp în care autoritățile

Până la finalul acestui an, pista de biciclete între Timişoara şi Zrenjanin, pe malul canalului Bega, ar trebuie să fie gata. Partea românească este funcţională de mai bine de cinci ani, numai că sârbii s-au apucat de construit infrastructura

Juriul competiţiei „Destinaţia Anului 2021 în România”, alcătuit din trei antreprenori, începe sâmbătă notarea celor şase finaliste - Banatul Montan, Brăila, Delta Dunării, Iaşi, Ţara Maramureşului şi Oradea. Publicul poate vota