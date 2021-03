Ai văzut-o? Minora din Turda este dată dispărută din 5 Martie 17.03.2021

17.03.2021 Ai văzut-o? Minora din Turda este dată dispărută din 5 Martie Poliţia a fost sesizată cu privire la faptul că, la data de 5 martie a.c., în jurul orei 17.00, NAN MIHAELA-IOANA, în vârstă de 15 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul din municipiul […] The post Ai văzut-o? Minora din Turda este



Ai văzut-o? Minora din Turda este dată dispărută din 5 Martie

Poliţia a fost sesizată cu privire la faptul că, la data de 5 martie a.c., în jurul orei 17.00, NAN MIHAELA-IOANA, în vârstă de 15 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul din municipiul […] The post Ai văzut-o? Minora din Turda este dată dispărută din 5 Martie appeared first on Cancan.

Ai văzut-o? Minora din Turda este dată dispărută din 5 Martie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Elevii care se pregătesc pentru Bacalaureat au la dispoziţiile recapitulările realizate online, prin programul

Directorii executivi care conduc grupul spaniol BBVA, proprietarul băncii Garanti BBVA, inclusiv pe piaţa locală, au anunţat că vor renunţa la bonusurile pentru anul acesta, într-un gest de solidaritate faţă de criza COVID-19, potrivit

Grupul Bittnet (BNET), integrator local de soluţii IT&C şi furnizor de servicii de training în domeniul IT, şi-a bugetat pentru anul în curs venituri de 125 de milioane de lei, care vor genera un EBITDA de 9,5 milioane de lei şi un profit net de

Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo, amânate din cauza pandemiei de coronavirus, se vor desfăşura între 23 iulie şi 8 august 2021. Cele mai variate tipuri de pronosticuri, precum și super cotele zilei, le găsiți pe www.pariuri1x2.ro. Noua

Infrastructura IT din spatele tuturor site-urilor este acum sub presiune, iar trecerea în cloud poate asigura continuitate şi

Seniorii care vor suna la telverde 0800821218 vor fi sunaţi înapoi de actori ai Teatrului Odeon, în cadrul unei campanii lansate de Primăria Capitalei împreună cu instituţia de

Motto: „(...)Sper ca alte ţări să ia seamă la măsurile care au fost luate în Coreea şi să corecteze şi sa îmbunătăţească ceea ce Coreea nu a făcut tocmai bine. În ştiinţă trebuie sa fii umil. În momentul în care devenim aroganţi,

Mai multe tipuri de medicamente, mai ales cele destinate bolnavilor cronici, au dispărut în ultima perioadă din farmacii. De exemplu, medicamentul pentru pacienţii cu afecţiuni tiroidiene nu s-a găsit mult

Construcţiile sunt, de trei ani, unul dintre domeniile cele mai predispuse la insolvenţe, alături de industrii precum cea prelucrătoare, de transport sau de energie, arată datele CITR, companie specializată în gestionarea

Mihai Fifor trage un semnal de alarmă. Senatorul PSD atenționează că deși autoritățile au închis Suceava, în România se intră încă ilegal în Vama Nădlac. "Închidem Suceava, dar

Spania a depășit numărul de 8.000 de morți din cauza coronavirusului și e lovită din plin și de o criză financiară. Autoritățile de la Madrid au luat astăzi o serie de măsuri importante, printre care limitarea reclamelor la jocuri de

27 de persoane de la Spitalul Universitar din București au fost testate și confirmate pozitiv pentru COVID-19. Testele au fost făcute pe 22 martie. Este vorba despre 17 cadre medicale și 10 pacienți, anunță Grupului de Comunicare Strategică.

Nume: Presto Pizza Platformă soft: Google Play, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: Presto Pizza Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor posibilitatea de a comanda direct de pe smartphone mâncare la domiciliu de la restaurantele din

Acest puzzle este o adevărată provocare pentru ochii și creierul tău. Este important să te concentrezi pentru a obține cel mai bun

Municipiul Suceava și alte 8 localități au fost plasate de autorități, după ce România a intrat în Scenariul 4 al crizei coronavirusului, în carantină totală. Situația medicală din zonă este extrem de gravă, discutându-se chiar despre

Aplicaţiile de pontaj de la distanţă şi cele care centralizează munca angajaţilor care lucrează de acasă, în această perioadă de criză generată de coronavirus, îi ajută pe salariaţi să fie mai responsabili şi mai motivaţi, a spus

Miami Bici, filmul făcut de Bromania (Matei Dima) și de Codin Matciuc, va intra de azi pe Netflix, după ce a fost retras din cinematografe din cauza Coronavirusului. Filmul va fi disponibil momentan doar abonaților Netflix din România, iar din

Formatul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX s-a schimbat temporar, iar explicaţiile le găsiţi la finalul articolului. Libertatea.ro difuzează un jurnal de știri, la ora 13.00, în care vă ținem la curent cu situația din București, din țară și

În aceste vremuri de izolare cauzată de pandemia cu SARS-COV-2, SANADOR se adaptează nevoilor momentului şi lansează platforma Dr. Sanador- Consultaţii Medicale Online. Sistemul permite o interacţiune virtuală live cu medicii noştri în

UEFA a decis suspendarea meciurilor echipelor naţionale programate în luna iunie, atunci când România trebuia să joace cu Islanda în play-off-ul Ligii Naţiunilor, în lupta de calificare la EURO 2021. Anunțul