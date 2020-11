Ai nevoie de ajutor in chestiuni juridice? Apeleaza la un avocat online 25.11.2020

Ai nevoie de ajutor in chestiuni juridice? Apeleaza la un avocat online

Judecătorii de la Tribunalul Dolj au prelungit mandatul de arestare emis pe numele bărbatului de 32 de ani, acuzat că, pe 13 august, a aruncat cu un coctail Molotov asupra craioveanului Alin Suflea. Acesta a fost iubitul artistei Oana Radu. Victima a

Leul a pierdut ieri teren, iar cursul de schimb leu/euro s-a apropiat de maximul istoric în raport cu moneda unică europeană, un euro fiind cotat de către Banca Naţională a României la 4,7794

Napoli a câștigat meciul cu Genk, ultimul din grupele Ligii Campionilor, și s-a calificat în runda următor. Antrenorul Carlo Ancelotti a fost dat afară după meci. Gennaro Gattuso l-a înlocuit și a condus deja primul antrenament. Victoria

Dacă ai un păr cu fire rebele, care se electrizează uşor, probabil că iarna arăţi tot timpul ca şi cum ai fi băgat degetele în priză. Iată ce poţi face ca să-ţi îmblânzeşti părul iarna

Horoscop 12 decembrie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 12 decembrie 2019 – Berbec: Ți-ar prinde bine să știi că astăzi totul este exagerat, de la intenții și planuri, la alegerea cuvintelor prin care îți exprimi

Doi bărbaţi, de 30 şi 31 de ani, sunt cercetaţi pentru tăiere ilegală de arbori şi furt de material lemnos după ce au fost surprinşi în timp ce transportau mai mulţi copaci tăiaţi din pădurea din zona taberei

Italianul Luca de Meo, care conduce în prezent brandul Seat al grupului Volkswagen, este favorit în cursa pentru preluarea postului de director general al Renault, datorită succesului lui în revenirea pe profit

De ani de zile constatăm că elevii, sfătuiţi de părinţi, aleg greşit traseul educaţional pe care doresc să meargă, după terminarea clasei a VIII-a. Consecinţa este că în ultimii 15 ani un milion de elevi au parcurs liceul degeaba: fie nu

CFR Cluj a învins-o pe Celtic, scor 2-0, și s-a calificat în șaisprezecimile de finală din Europa League. Campioana României a cerut penalty în minutul 10, după un duel între Ciprian Deac (33 de ani) și Boli Bolingoli-Mbombo (24 de

CFR ÎN PRIMĂVARA EUROPA LEAGUE // CFR Cluj a învins-o și pe Celtic, 2-0, și a avansat în șaisprezecimile EL, unde luni îsi va afla adversara. Calificarea, una dintre performanțele remarcabile petrecute în fotbalul românesc în ultimii

Bărbatul suspectat de omorârea a două femei în Bârsăul de Sus, județul Satu Mare, a fost identificat cu ajutorul câinelui de urmă Teba, de la IPJ Maramureș, care i-a dus pe anchetatori la locuința acestuia. Surse judiciare au declarat, vineri,

Bărbatul de 41 de ani a ajuns vineri, 13 decembrie, în stare gravă la spital. El s-a împuşcat în tâmplă, în timp ce era la un poligon de

UEFA a realizat echipa ideală din acest sezon al grupelor Europa League, unde singura formație românească a fost CFR Cluj, care s-a și calificat mai departe în primăvara europeană. Campioana României a obținut 12 puncte într-o grupă cu

Sâmbătă, începând cu ora 21:45, va avea loc partida Genoa – Sampdoria, din cadrul rundei cu numărul 16 din Serie A. Cauți mai multe predicții de top pentru weekend? Accesează pariuri1x2.ro, cel mai bun site de analiză și pronosticuri

Asociațiile Poveștile Carpaților şi Om pe Munte organizează sâmbătă, 14 decembrie, o excursie cu cei care doresc să colinde zidurile arse ale cabanei Urlea. Grupul va urca în Munţii Făgăraş şi va

Un tânăr de 22 de ani, din orașul Ianca, a fost ucis, la Bazzano in Valsamoggia, în vecinătatea orașului Bologna, în timpul unui jaf petrecut joi noaptea, la Villa Gessa, o proprietate a unei familii aristocratice

La 96 de ani, academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici dovedește cu prisosință că vârsta e doar un număr. Iubitor al muzicii de calitate, reputatul om de știință s-a implicat direct în organizarea Galei folk “Om bun”, eveniment

Andreea Marin şi Stefan Bănică Jr. au avut o relație de 9 ani, iar rodul iubirii lor este Violeta, micuța care a împlinit 12 ani. Andreea a urcat pe Instagram câteva poze nemaivăzute până acum cu fetița ei, căreia i-a urat ”La mulți

Cancelarul german Angela Merkel a avertizat sâmbătă asupra riscului delocalizării unor companii către alte ţări, dacă Germania nu va reuşi să adopte rapid acte normative care să le determijne să se

Noul Mers al trenurilor 2019 - 2020 intră în vigoare începând de duminică, 15 decembrie, şi va fi valabil până la data de 12 decembrie 2020, informează CFR Călători. Oferta de transport feroviar