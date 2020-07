Agropower. Gheorghe Moraru, Morar Pan Com: Avem nevoie de o lege a arendei cu drepturi şi obligaţii pentru ambele părţi, ca în Franţa, să facem contracte de arendă pe 7-15 ani, nu pe un an, astfel fermierii au curaj să facă investiţii 13.07.2020

13.07.2020 Agropower. Gheorghe Moraru, Morar Pan Com: Avem nevoie de o lege a arendei cu drepturi şi obligaţii pentru ambele părţi, ca în Franţa, să facem contracte de arendă pe 7-15 ani, nu pe un an, astfel fermierii au curaj să facă investiţii România are prea puţine mori şi fa­brici care să producă furaje sau alte pro­du­se din cereale, unităţi ce pot fi numă­rate pe degete, iar astfel piaţa internă este incapabilă să absoarbă producţia agricolă şi fermierii locali sunt



Agropower. Gheorghe Moraru, Morar Pan Com: Avem nevoie de o lege a arendei cu drepturi şi obligaţii pentru ambele părţi, ca în Franţa, să facem contracte de arendă pe 7-15 ani, nu pe un an, astfel fermierii au curaj să facă investiţii

România are prea puţine mori şi fa­brici care să producă furaje sau alte pro­du­se din cereale, unităţi ce pot fi numă­rate pe degete, iar astfel piaţa internă este incapabilă să absoarbă producţia agricolă şi fermierii locali sunt nevoiţi să exporte materia primă, bătându-se cu Franţa şi Germania, pe de o parte, şi cu Rusia şi Ucraina, pe de altă parte, a afirmat Gheorghe Moraru, administra­tor al Morar Pan Com, care cultivă 1.000 de hectare cu cereale în Călăraşi.

Agropower. Gheorghe Moraru, Morar Pan Com: Avem nevoie de o lege a arendei cu drepturi şi obligaţii pentru ambele părţi, ca în Franţa, să facem contracte de arendă pe 7-15 ani, nu pe un an, astfel fermierii au curaj să facă investiţii

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Chilianul Gonzalo Jara (33 de ani) e unul dintre băieții răi ai fotbalului mondial. În meciul cu Uruguay de la Copa America, pierdut 0-1, a agresat un fan intrat pe teren. Acest fundaș chilian iese din nou în evidență cu un gest

Bogdan Gavrilă dezvăluie motivul incredibil pentru care a fost dat afară de la Dinamo înaintea unui derby cu

Beth Chapman a murit la 51 de ani, după ce a pierdut lupta cu cancerul. Vedeta a fost diagnosticată cu această boală incurabilă în 2017. Beth Chapman, care a apărut ani la rând, alături de soțul ei în celebrul show ”Dog, vânătorul de

Rezultatele unui studiu sugerează că factorii de mediu pot juca un rol important în sănătatea sistemului reproducător feminin. Citește mai

Din nou despre John Verdon, al cărui prim roman tradus în românește – „Gândeștete la un număr” – l-am prezentat în urmă cu două

Compania de distribuţie IT&C Mida Soft Business, care este activă şi pe segmentul furnizării de servicii de IT, a înregistrat în 2018 o cifră de afaceri de 74,6 mil. lei (16 mil. euro), în creştere cu 35% faţă de anul 2017, când businessul a

Titlurile ipotecare emise de banca elenă reprezintă o premieră pentru sectorul financiar-bancar românesc, după ce Alpha Bank a fost prima bancă din România care a lansat un credit imobiliar, punând astfel bazele pieţei ipotecare locale acum

SF PETRU ŞI PAVEL 2019 se sărbătoresc pe 29 iunie. Sărbătoarea cunoscută și sub numele de Moșii de Sânpetru este o zi în care oamenii au voie să lucreze orice, însă nu au voie să toarcă,

Angajații care au lucrat la Cernobîl susțineau la acea vreme că au văzut o creatură (Mothman) teribilă și hidoasă cu aripi uriașe, un corp negru și ochi roșii strălucitori. Arătarea ar fi apărut cu puțin timp înainte de explozia

Directoarea Teatrului Evreiesc de Stat, Maia Morgenstern, prezintă pe pagina sa de Facebook un email prin care Primăria București îi cere să prezinte o propunere de reducere cu 500.000 de lei a bugetului teatrului. E vorba despre un email în care

Carmen de la Sălciua iubește din nou! Artista și-a refăcut viața alături de Cosmin, bărbatul care a făcut-o să zâmbească și să se gândească la… viitor. După divorțul de Culiță Sterp, Carmen de la Sălciua și-a asumat relația cu

Durata de încărcare a telefonului este o problemă cu care se confruntă mulți oameni. Pentru a o elimina, un producător chinez promite un timp de încărcare a telefonului de numai 13 minute. Citește mai

România U21 a fost eliminată, joi, în semifinalele Campionatului European de tineret, după ce a pierdut în faţa Germaniei U21, scor 2-4, într-o partidă desfăşurată la Bologna. Citește mai

Un număr de 19 localităţi din Harghita sunt nealimentate parţial cu energie electrică vineri dimineaţă, din cauza defecţiunilor provocate de vremea nefavorabilă de noaptea trecută, când în mai multe zone

„Aceşti tineri reprezintă un segment al populaţiei parţial inactive, nu total, în sensul că mulţi dintre ei sunt «freelanceri» nedeclaraţi, adică desfăşoară o activitate care nu este fiscalizată şi care nu reprezintă neapărat o muncă

Update vremea. Cod Galben de Furtună. ANM a emis prognoza meteo pentru ziua de vineri, 28 iunie. Vijeliile continuă să lovească România. Temperaturile scad, ploile sunt

ECHIPA DE START FCSB // Pentru dubla cu Milsami, 11-18 iulie, din Europa League, dar și pentru prima etapă de campionat, Bogdan Andone și-a definitivat primul „11”, din care vor lipsi câțiva jucători de bază: Man, Coman, Gnohere.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis în această după-amiaza o atenţionare cod portocaliu de inundaţii pe râuri din opt județe, până duminică la miezul nopţii. De asemenea, pe râurile din 15 judeţe este

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat astăzi că nu își dorește să intre în cursa pentru preşedinţia Consiliului European. Dezvăluirea șefului statului a fost făcută la Forumul Democrat al Germanilor din România din Sibiu, unde a spus și

Un autoturism a luat foc sâmbătă dimineaţă, pe E 85, la intrarea în localitatea Haret, în urma coliziunii frontale dintre două maşini, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ)