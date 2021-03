Agricover Holding are aprobarea ASF pentru a-şi lista la Bursa de la Bucureşti obligaţiuni de 40 mil. euro. Tranzacţionarea, cel mai probabil la final de martie 2021 25.03.2021

25.03.2021 Agricover Holding are aprobarea ASF pentru a-şi lista la Bursa de la Bucureşti obligaţiuni de 40 mil. euro. Tranzacţionarea, cel mai probabil la final de martie 2021 Agricover Holding, afacere din agricultură controlată de antreprenorul Jabbar Kanani (87,3%) şi din acţionariatul căreia face parte şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (12,7%), a primit miercuri aprobarea Autorităţii de



Agricover Holding are aprobarea ASF pentru a-şi lista la Bursa de la Bucureşti obligaţiuni de 40 mil. euro. Tranzacţionarea, cel mai probabil la final de martie 2021

Agricover Holding, afacere din agricultură controlată de antreprenorul Jabbar Kanani (87,3%) şi din acţionariatul căreia face parte şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (12,7%), a primit miercuri aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru a-şi lista la BVB emisiunea de obligaţiuni de 40 mil. euro.

Agricover Holding are aprobarea ASF pentru a-şi lista la Bursa de la Bucureşti obligaţiuni de 40 mil. euro. Tranzacţionarea, cel mai probabil la final de martie 2021

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Închiderile de fabrici operate de constructorii auto în Europa şi America de Nord ar putea costa peste 100 miliarde de dolari sub formă de venituri pierdute dacă fabricile vor rămâne închise până la sfârşitul lunii aprilie, potrivit Financial

În judeţul Sălaj a fost înregistrat luni, 6 aprilie, primul deces provocat de coronavirus, al unui pacient internat de mai multe zile în

Grupul Zentiva, deţinut de fondul de investiţii Advent International, prezent şi pe piaţa locală cu o fabrică în Bucureşti (Sicomed), anunţă că a finalizat preluarea operaţiunilor din Europa Centrală şi de Est ale companiei farma Alvogen,

Fostul mare fotbalist brazilian Ronaldinho (40 de ani) este de o lună la închisoare în capitala Paraguayului, arestat preventiv după ce a pătruns în țară cu acte false. De vineri, 6 martie, Ronaldinho e în închisoare, la Asuncion, împreună cu

Într-o perioadă în care sporturile „de masă” lipsesc, din cauza coronavirusului Covid-19, pariorii din întreaga lume revin la „origini”. Da, la cursele de cai, unele dintre primele competiții din lume la care s-au făcut pariuri, încă din

Legendarul antrenor sârb, singurul din istorie care a pregătit Real Madrid, Atletico Madrid şi Barcelona, s-a stins la 71 de ani, răpus de

Guvernul a publicat sâmbătă în Monitorul Oficial Ordonanţa de relansare a programului IMM Invest România, care îşi propune să creeze cadrul pentru sustinerea IMM-urilor în procesul de contracarare a şocului financiar generat de criza

Piaţa valutară a fost animată în primul trimestru (T1) din 2020, jucătorii de pe această piaţă derulând în medie tran­zacţii zilnice de aproa­pe 1,63 mld. euro, în creştere cu circa 2% comparativ cu operaţiunile din T1/2019, după cum

Se dovedește că atât pentru spectatorii noştri din București, din țară, dar și pentru românii de pe toate meridianele lumii, vizionarea online a spectacolelor Teatrului Bulandra – pe pagina oficială

Raed Arafat a declarat, duminica seara, la o televiziune de stiri, ca Romania s-ar putea confrunta cu o depasire a capacitatii doar in cazul in care vom inregistra o crestere brusca a numarului de

Incident la un centru de carantină din județul Ilfov, după ce o rudă a unei persoane carantinate a fost descoperită în vreme ce încerca să-i aducă acesteia substanțe narcotice ascunse în pâine. Potrivit unei relatări postate pe pagina de

Încă cinci persoane au murit din cauza coronavirusului în România, potrivit anunţului de luni al Grupului de Comunicare Strategică (GCS) Deces 211: Bărbat, 53 de ani, din județul Suceava. Internat pe data

Compania poloneză de rafinare PJN Orlen şi-a deschis prima benzinărie sub brandul Orlen din Germania, relatează The First

Meciurile de Counter-Strike de ieri au înregistrat surprize mari, așa că am înregistrat un bilanț negativ de -3 unități. În total, bilanțul pentru aceste competiții este următorul: 24 de pariuri, 13 corecte. Cu 1 unitate investită la

25 de viziere şi dezinfectant pentru suprafeţe au fost donate Jandarmeriei Dâmboviţa, săptămâna aceasta. Donaţia a venit din partea tânărului antreprenor din Găeşti, care, recent, a mai sprijinit instituţia şi cu recipiente cu

Abdullah Ataș, supranumit Sultanul veiozelor, omora, în urmă cu cinci ani, un agent de la Poliția Rutieră, beat fiind, la volan. Mai mult, turcul nu a oprit nici după ce l-a luat pe capotă pe polițist și l-a purtat jumătate de kilometru. Omul

Un spital din Franţa a încetat să mai folosească tratamentul experimental cu hidroxiclorochină după ce a fost dovedit că substanţa reprezintă un risc major pentru inimă. Spitalul Universitar din Nisa este unul dintre numeroasele centre medicale

O fotografie postată de Oana Zăvoranu pe rețelele de socializare a spulberat orice zvon care spunea că cei doi s-ar fi despărțit în secret. Concret, Oana Zăvoranu a postat pe Instagram o imagine alături de soțul său, Alex Ashraf. Pe lângă

Multipla campioană la gimnastică Larisa Iordache s-a arătat deranjată de comentarii vulgare şi jignitoare postate la anunţul său, lângă o fotografie îmbrăcată în uniformă de Poliţie, publicat,

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) prezintă datele cu privire la situația contractelor de muncă suspendate (șomaj tehnic)/încetate, înregistrate la Inspecția Muncii, până la 9