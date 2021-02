Agresorul copilului din Hunedoara, în arest 30 de zile. Care e starea de sănătate a băiatului 09.02.2021

09.02.2021 Agresorul copilului din Hunedoara, în arest 30 de zile. Care e starea de sănătate a băiatului Individul care a dat de pământ cu un băiat de 13 ani a fost arestat preventiv. În următoarele 30 de zile bărbatul va rămâne în spatele gratiilor, însă decizia poate fi contestată cu apel. Oamenii […] The post Agresorul copilului din



Agresorul copilului din Hunedoara, în arest 30 de zile. Care e starea de sănătate a băiatului

Individul care a dat de pământ cu un băiat de 13 ani a fost arestat preventiv. În următoarele 30 de zile bărbatul va rămâne în spatele gratiilor, însă decizia poate fi contestată cu apel. Oamenii […] The post Agresorul copilului din Hunedoara, în arest 30 de zile. Care e starea de sănătate a băiatului appeared first on Cancan.ro.

Agresorul copilului din Hunedoara, în arest 30 de zile. Care e starea de sănătate a băiatului

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un bărbat de 45 de ani este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce s-a apropiat prea mult de maşina care circula în faţa sa, iar când aceasta a frânat, a virat brusc pentru a evita impactul şi a ieşit de pe carosabil,

Adela Mohanu, româncă stabilită în Italia la Bergamo, a vorbit la Adriana Nedelea LA FIX despre diferenţele de atitudine pe care le-a observat între România şi Italia cu privire la coronavirus. Epidemia de coronavirus a băgat în carantină cel

În faţa unei inerente epidemii de coronavirus, farmaciile dispun de un stoc minimal pentru cererile curente de măşti de protecţie, fără posibilitatea de a suplimenta, ca urmare a lipsei de stoc la nivel de producători, anunţă Asociaţia

Lyon - Juventus // 2.000 de tifosi bianconeri sunt aşteptaţi să susţină campioana Italiei în Franța, o parte venind din Piemont, unde s-au înregistrat trei cazuri de gripă. Lyon - Juventus, prima manșă a optimilor de finală din Champions

Era de aşteptat anunţul preşedintelui Iohannis de astă seară. Situaţia în care se va găsi România în următoarele zile reclamă un guvern valid, susţinut de majoritatea clasei politice, instalat în următoarele 48 de ore. Ţara noastră

ZF va prezenta periodic cititorilor săi câte un fond mutual, atât prin prisma numărului de investititori şi randamente, comisioane percepute de administrator, dar şi structura investiţională a

Vicepreședintele UEFA, Michele Uva, spune că monitorizează fiecare ţară în care va avea loc EURO 2020 și că forul european ia în calcul blocarea competiției, în cazul în care epidemia de coronavirus

Quique Setien i-a pierdut pentru retur pe Busquets şi Vidal, suspendaţi, iar Piqué şi-a sucit glezna. În plus, Messi şi Griezmann sunt la un cartonaş de tribună. Unica veste bună după meciul cu Napoli e rezultatul, 1-1. Barcelona a plătit un

Familia tânărului român ucis în atacul armat din Germania se pregătește să-l conducă pe ultimul drum, informează Realitatea

O nouă veste tristă a căzut ca un fulger în lumea teatrului românesc. Actorul Damian Oancea de la Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara a murit. Anunțul a fost făcut pe pagina de

Campionatul Ligii 2, ediţia 2019/2020, se va relua la finalul acestei săptămâni cu etapa a 22-a, a treia a returului, după două luni şi jumătate de pauză. Runda începe vineri seară, cu derby-ul de la Cluj-Napoca, şi se va încheia marţi

Braga - Rangers, returul „16”-imilor Europa League, se joacă ACUM. Partida e liveTEXT pe GSP.RO și în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. În tur, Rangers s-a impus pe teren propriu, scor 3-2 liveTEXT » Braga - Rangers

Preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, care va candida în mai pentru al doilea mandat, a promulgat marţi legea privind acordarea celei de-a 13-a pensii şi a promis-o şi pe a 14-a, transmite

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a obținut noi detalii exclusive despre evoluția situației din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), după ce o polițistă și-a acuzat superiorul de hărțuire sexuală și șantaj. Este vorba despre schimbări

Autoritatile de la noi din tara dau comunicate de presa si avertizeaza populatia, insa nu iau masuri concrete pentru prevenirea raspandirii coronavirus. Desi in ultimele 48 de ore in Italia a explodat numarul de infectari cu noul virus, romanii care vin

Ianis Hagi a fost primul jucător schimbat de Steven Gerrard, în minutul 71, însă, cât a stat pe teren, a făcut un meci

Cefin Trucks, importatorul şi distribuitorul brandului Ford Trucks în România, anunţă afaceri cumulate din activităţile de vânzare şi service de 63 mil. euro în 2019, echivalentul unei creşteri de 45% faţă de anul anterior, în contextul

Compania Raffaello Shoes Factory, cel mai mare producător de pantofi din România, deţinută de italienii de Grisport, are disponibile în prezent aproximativ 200 de locuri de muncă, pentru muncitori neca­lificaţi în industria conf­ecţiilor (99)

Cinci procurori şi patru judecători au decis că un copil de clasa a IV-a are discernământ şi poate consimţi să facă sex cu un bărbat care îi putea fi bunic. Vom face publice numele acestor magistraţi. Pentru că, în toate cazurile, dar mai

Sociologii, antropologii, filosofii, dar nu mai puţin şi teologii au mult de lucru în aceste zile: observarea reacţiilor în faţa unui prezumat/real pericol, modul cum îşi pun oamenii şi guvernele problema, soluţiile pe care le găsesc. Sau