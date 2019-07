AFI Europe vrea să cumpere birourile NEPI-Rockcastle din România într-o tranzacţie de 310 mil. euro. Pentru prima dată în ultimii zece ani, randamentul dintr-o tranzacţie mare de birouri coboară sub 7% în euro pe an 17.07.2019

AFI Europe a semnat o ofertă neangajantă că vrea să cumpere cele patru proiecte de birouri din România ale sud-africanilor ♦ Pentru prima dată în ultimii zece ani, yieldul dintr-o tranzacţie coboară sub 7%.

