Afacerile producătorului de brânzeturi Hochland România au crescut cu 10,5% în 2019, la 441,7 mil. lei 07.07.2020

07.07.2020 Afacerile producătorului de brânzeturi Hochland România au crescut cu 10,5% în 2019, la 441,7 mil. lei Hochland România, cel mai mare jucător de pe piaţa locală a brânzeturilor, a raportat pentru 2019 cu o cifră de afaceri de peste 441,7 mil. lei (93,2 mil. euro), în creştere cu 10,5% faţă de anul anterior, potrivit calculelor ZF pe baza datelor



Afacerile producătorului de brânzeturi Hochland România au crescut cu 10,5% în 2019, la 441,7 mil. lei

Hochland România, cel mai mare jucător de pe piaţa locală a brânzeturilor, a raportat pentru 2019 cu o cifră de afaceri de peste 441,7 mil. lei (93,2 mil. euro), în creştere cu 10,5% faţă de anul anterior, potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.

Afacerile producătorului de brânzeturi Hochland România au crescut cu 10,5% în 2019, la 441,7 mil. lei

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a făcut o vizită inopinată, vineri, la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", pavilionul Zerlendi, în urma sesizărilor primite din partea unor pacienţi

Toţi asigurătorii vorbesc despre oportunităţile din piaţa poliţelor de sănătate, însă numai Allianz, Signal Iduna, Groupama, Generali şi NN vând

Au trecut două luni de la accidentul teribil în care și-a pierdut viața fostul creator de modă Răzvan Ciobanu, iar ultimele informații aduc o adevărată lovitură de teatru. Devastați de durere, părinții lui Răzvan Ciobanu sunt pe cale să ia

Primăria Capitalei a reacţionat la criticile aduse după ce, în urma furtunii de pe 21 iunie, o schelă metalică s-a prăbuşit într-o zonă intens circulată şi doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie

CSU Craiova bifează cel mai important transfer al verii. Oltenii îl vor repatria pe fundașul stânga Bogdan Vătăjelu, 26 de ani, cel care aparținea de Sparta Praga. Aventura cehă a lui Vătăjelu a luat sfârșit. Deși Jablonec,

Horoscop Berbec. Ţi se citeşte pe chip o fericire, o stare de calm, o serenitate ce are la bază un puternic sentiment de siguranţă. Ai impresia că toate merg aşa cum trebuie, că toate sunt la locul potrivit,

Un orăşel din vestul Germaniei intenţionează să ofere transport public gratuit, potrivit

Familia Dăncilă are mai multe imobile faţă de familia Iohannis! Asta reiese din declarațiile de avere publicate de premier și de șeful statului. Și în privința sumelor strânse în conturi, familia premierului este pe

Un cutremur de magnitudinea 3,7 a avut loc duminică seara, la aproximativ 30 de kilometri de Roma, unde seismul a fost resimţit de o parte a populaţiei, a anunţat Institutul Italian de

În vestul, sud-vestul, centrul şi nordul ţãrii, cerul va fi variabil şi vor fi averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și grindină

Indicele principal BET înregistrează un plus de 18,5% de la începutul anului 2019, iar indicele BET-TR, care include şi dividendele plătite de companiile din prima ligă bursieră, are un plus de

Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, și-a exprimat intenția de a candida din partea PSD la alegerile prezidențiale și va fi măsurat în sondajele comandate de partid. Citește mai

Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) așteaptă cu nerăbdare debutul în sezonul de iarbă. Românca va juca la Eastbourne, apoi va ataca turneul de la Wimbledon. Deși nu are puncte de apărat la Eastbourne, Halep nu poate urca vreo poziție

Horoscop 18 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 18 iunie 2019 - Berbec: Ai posibilitatea de a remodela unele dintre planurile de viitor, cele legate de studii, examene, călătorii, progres profesional sau social. Horoscop 18

Hans-Georg Maassen dorește să fie examinată politica guvernului privind migrația care a provocat divizarea populaţiei. Aşadar, fostul șef al serviciilor de informații cere Comisiei să ancheteze gestionarea crizei migranților de către

Echipa de handbal Dinamo București a anunțat azi transferul brazilianului Raul Nantes Campos, 29 de ani, un inter stânga de 1,95 metri și 100 de kilograme. Raul Nantes Campos a jucat în ultimele șase sezoane la trei echipe din Spania:

Ion Luca Caragiale (1852-1912), cel mai mare dramaturg român, și Mihai Eminescu, făuritorul limbii române (1850-1889), s-au întâlnit prima oară grație unui director de teatru de provincie în trupa căruia se aciuase și viitorul

Festivalul Les films de Cannes à Bucarest va organiza anul acesta o retrospectivă dedicată actorului Vlad Ivanov, cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani. Actorul este născut pe 25 iunie

Zidul unei şcoli s-a prăbuşit pe neaşteptate peste mai mulţi elevi care se aflau la cursuri. Şase elevi au murit în urma prăbuşirii zidului

Ion lliescu a ajuns, din nou, la spital în această dimineaţă. Fostul preşedinte al României a acuzat probleme la inimă şi a ajuns pe mâinile medicilor, potrivit Spynews. Citește mai