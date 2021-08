Afacerile germanilor de la Mahle au crescut cu 13% în 2020, la 560 mil. lei dar cu o pierdere de 42 mil. lei 02.08.2021

02.08.2021 Afacerile germanilor de la Mahle au crescut cu 13% în 2020, la 560 mil. lei dar cu o pierdere de 42 mil. lei Mahle Componente de Motor, subsidiara locală a grupului german Mahle cu vânzări globale de 9,8 mld. euro, a raportat pentru 2020 o cifră de afaceri de aproximativ 560,3 mil. lei (116,3 mil. euro), în creştere cu 13% faţă de anul anterior, când



Afacerile germanilor de la Mahle au crescut cu 13% în 2020, la 560 mil. lei dar cu o pierdere de 42 mil. lei

Mahle Componente de Motor, subsidiara locală a grupului german Mahle cu vânzări globale de 9,8 mld. euro, a raportat pentru 2020 o cifră de afaceri de aproximativ 560,3 mil. lei (116,3 mil. euro), în creştere cu 13% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri totale de circa 495,8 mil. lei (104,6 mil. euro), potrivit datelor de la Ministerul Finanţelor.

Afacerile germanilor de la Mahle au crescut cu 13% în 2020, la 560 mil. lei dar cu o pierdere de 42 mil. lei

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Cătălin Rădulescu, poreclit ”deputatul mitralieră” a fost exclus marți din Partidul Social Democrat, pentru că a lipsit de la şedinţa de plen comun a Parlamentului în care trebuia să se dezbată şi să se voteze moţiunea de

DJ Erik Morillo, cel care se află în spatele hit-ului "I Like to Move It", a murit. El avea 49 de ani și locuia în Miami Beach, transmite AFP. Poliția a răspuns, ieri dimineață, unui apel

Raiffeisen Bank prelungeşte ofer­ta pentru credite imobiliare proprii până la 30 septembrie 2020, menţinând dobânda variabilă de 5,16% pe an (2,75% marja de dobândă Ă 2,41% IRCC) sau o dobânda fixă pen­tru 7 ani, de 6% pe

O analiză realizată de asigurătorii auto din România arată că preţurile practicate de service-urile auto din România în cazul dosarelor de daună RCA au explodat. În viziunea companiilor de asigurare, tarifele nejustificat de mari ale

Silvio Berlusconi, fost premier al Italiei, a fost depistat pozitiv cu coronavirus, a anunțat The Guardian. Informația a fost difuzată și de agenția de presă Reuters. Și agenția italiană Ansa a confirmat. Potrivit primelor informații, Silvio

Adrian Severin era al doilea om în guvern, în 1990, ministru pentru reformă şi relaţiile cu Parlamentul (1990-1991), în momentul instalării primului consiliu de administraţie al BNR. „Am urmat o politică bună şi roadele ei se văd

Samira vine oficial în League of Legends, iar gamerii estimează deja că noua eroină va prezenta o provocare chiar și pentru cei mai buni jucători. Jucătorii estimează deja că va dura ceva până și când gamerii profesioniști vor

Racheta lui Ilie Năstase din anii ’70, spada Anei Maria Brânză, o cină cu Raed Arafat... Peste 60 de produse, servicii şi experienţe unice se licitează, până pe 18 septembrie, în

Leo Messi (33 de ani) nu mai este sigur de plecarea de la Barcelona, anunțată de presa internațională la mijlocul lunii august, când superstarul argentinian a trimis „burofaxul” despărțirii de catalani. Astăzi, Messi s-a întâlnit cu tatăl

O femeie de 64 de ani, din Brăila, a sesizat dispariţia fiicei sale, Constantin Valentina, în vârstă 44 de ani, care a plecat de la domiciliu şi nu a mai

E o modă printre locuitorii oraşului: mulţi visează să se mute cu arme şi bagaje la ţară, fără să ştie exact ce îi aşteaptă acolo, cum vor lucra, unde îşi vor da copiii la şcoală. Un

O româncă este acuzată de furt în Marea Britanie, după ce ar fi lăsat o pagubă de aproape cinci milioane de euro, într-un magazin de lux din Londra. Femeie suspectă are dublă cetățenie, româno-franceză și se numește Georgeta Dănilă. Ea

Costel Pantilimon (33 de ani) a semnat cu Denizlispor, formație din prima ligă din Turcia. După 2 ani, Pantilimon s-a despărțit definitiv de Nottingham Forest, formația din Championship la care era legitimat. După un împrumut fără mare succes

Pandemia de coronavirus a provocat moartea a peste 870.000 de persoane la nivel mondial, iar cel puţin 7.000 de cadre medicale au murit din cauza COVID-19, potrivit unui raport Amnesty International, informează Agerpres. „Faptul că peste 7.000

Norvina, fiica celei mai bogate românce din lume – Anastasia Soare, arată ca un adevărat star de la Hollywood. În vârstă de 33 de ani, tânăra conduce, la rândul ei, un business profitabil în domeniul cosmetic. Norvina, pe numele real Claudia

Orange, liderul pieţei locale de telecomunicaţii, a obţinut şi în 2019 cel mai mare profit net din întreaga industrie de IT şi telecom, cu un rezultat de 384 mil. lei, dublu faţă de anul precedent, arată o analiză realizată de ZF pe baza

Brazilianul Casemiro calcă pe urmele lui Gareth Bale și a altor staruri din fotbal. Mijlocașul galacticilor este un iubitor al jocurilor video și un susținător al fenomenului eSports. A sponsorizat echipa braziliană de CS:GO, MIBR și a tot

Producătorul de piese din material plastic şi subansambluri pentru industria auto Oechsler România, filiala locală a grupului german Oechsler, a raportat pentru 2019 o cifră de afaceri de 195,8 mil. lei (41,3 mil. euro), în scădere cu aproximativ

Patrick Teichmann, un grădinar din Turingia, un land din estul Germaniei, a stabilit un nou record mondial după ce a cultivat cele mai mari legume din lume, informează

Intrările de investiţii străine de portofoliu pe piaţa titlurilor de stat locale, în lei şi euro, s-au majorat la circa 37,5 mld. lei la sfârşitul primului semestru (S1) din 2020, ponderea deţinerilor nerezidenţilor în totalul portofoliului de