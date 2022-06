Afacerile furnizorului de combustibil Smart Diesel Arad, preluat de germanii de la DKV, au crescut cu 6% în 2021, depăşind 1,5 miliarde lei 21.06.2022

21.06.2022 Afacerile furnizorului de combustibil Smart Diesel Arad, preluat de germanii de la DKV, au crescut cu 6% în 2021, depăşind 1,5 miliarde lei Compania Smart Diesel din Arad, fondată de antreprenorii români Ovidiu Andrieş şi Daniel Imbre şi preluată la finalul anului 2020 de către grupul german DKV, a raportat pentru 2021 o cifră de afaceri de 1,571 mld. lei (319,3 mil. euro), în



Afacerile furnizorului de combustibil Smart Diesel Arad, preluat de germanii de la DKV, au crescut cu 6% în 2021, depăşind 1,5 miliarde lei

Compania Smart Diesel din Arad, fondată de antreprenorii români Ovidiu Andrieş şi Daniel Imbre şi preluată la finalul anului 2020 de către grupul german DKV, a raportat pentru 2021 o cifră de afaceri de 1,571 mld. lei (319,3 mil. euro), în creştere cu 6% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri totale de 1,478 mld. lei (305,6 mil. euro), potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.

Afacerile furnizorului de combustibil Smart Diesel Arad, preluat de germanii de la DKV, au crescut cu 6% în 2021, depăşind 1,5 miliarde lei

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Descoperirile arheologice au scos la iveală o practică cutremurătoare a strămoşilor omului modern. Se bănuieşte că aproape toţi hominizii au practicat în anumite condiţii canibalismul şi că acesta s-ar fi transformat dintr-o nevoie de

Poliţiştii Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul IGPR au scos din circuitul ilegal, în prima jumătate de an, sute de tone de substanţe periculoase, la care se adaugă

Italia, Turcia şi Grecia se luptă cu incendii devastatoare declanşate de temperaturile extrem de ridicate pe fondul unor dispute dacă neglijenţa guvernelor nu joacă cumva un rol în întreaga

Chindia Târgoviște și Dinamo se întâlnesc ACUM, în etapa cu numărul 4 din Liga 1. Partida a început la ora 19:02, e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe LookSport+, DigiSport 1 și TV TelekomSport 1. liveTEXT » Chindia Târgoviște – Dinamo

Grecia, Turcia, Italia şi alte state mediteraneene au experienţa secolelor de luptă cu incendiile de pădure şi de vegetaţie uscată şi totuşi an de an focul scapă de sub control, în pofida avansului tehnologic şi a capacităţii de reacţie

În Barcelona, ziua de duminică a fost prima în oamenii care au început să înțeleagă cum va fi viața lor de-acum înainte. A fost prima fără Messi, iar "amicalul" cu Juve, ce urma să fie punctul culminant al festivităților legate de

Armata SUA a prezentat informaţii noi despre atacul din Marea Arabiei soldat cu moartea unui marinar român şi a unui agent de

Horoscopul zilei de 9 august 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Scorpion pot lua decizii profesionale. Sfat! Persoanele care-și cunosc ascendentul zodiacal, sunt

Un bărbat de origine ruandeză a ucis luni dimineață, 9 august, un preot catolic, în regiunea Vendée, vestul Franţei, a anunţat pe Twitter ministrul de interne francez Gérald Darmanin, care a spus că urmează să se ducă la faţa locului,

12.816 persoane s-au vaccinat împotriva COVID în ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate luni, 9 august, de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea (CNCAV). România înregistrase duminică, 8 august, cel mai slab

Jador a semnat cu Antena 1! Artistul va putea fi urmărit în cadrul emisiunii ”Splash! Vedete la apă”, care își va avea debutul pe 13 august. Zeci de personalități, care activează în domenii cu totul […] The post După ”Survivor

Medicul și cercetătorul Octavian Jurma și-a exprimat îngrijorarea în ceea ce privește noul val al pandemiei, în contextul în care rata de vaccinare este redusă, iar testarea pentru depistarea virusului se face

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o atenţionare Cod galben de caniculă ce vizează 19 judeţe până miercuri dimineaţa.Conform meteorologilor, în zilele de 9, 10 şi 11 august, în sud-vestul şi sudul ţării

Şoferul care a provocat un accident rutier într-o intersecţie din Iaşi a fugit de la locul faptei, cel mai probabil pentru că şi-a dat seama că se află la volanul unui autoturism cu numere de înmatriculare false şi nici nu deţine permis de

Laurențiu Reghecampf a efectuat nu mai puțin de 3 schimbări la pauza meciului CS Universitatea Craiova - FC Voluntari. 0-0 după primele 45 de minute. Deși apelase deja la 5 înlocuiri în primul „11” față de jocul precedent, cu FC Botoșani

Dacă te-ai hotărât să-ți cumperi o mașină deja înmatriculată în România ori ți-ai achiziționat una dintr-o altă țară și dorești să o înmatriculezi, odată cu depunerea actelor necesare, trebuie să te hotărăști și asupra

Un bărbat din Cluj a avut parte de surpriza vieții sale, după ce amanta lui s-a răzbunat pe el într-un mod inedit. Imaginile au devenit virale, iar internauții s-au distrat copios. O amantă părăsită s-a […] The post Modul inedit prin care

Autorităţile din Guineea au confirmat primul deces din Africa de Vest cauzat de virusul Marburg, o febră hemoragică foarte infecţioasă, asemănătoare cu Ebola, potrivit Organizaţiei Mondiale Sanitare (OMS), citată de The

Într-o lume în care social media e la putere, vedetele noastre fac tot ce le stă în putință pentru a se plia cerințelor din Instagram. Maria Constantin este una dintre cele mai sexy vedete de […] The post Cum arată Maria Constantin, fără

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, s-a declarat împotriva schimbării miniştrilor în primul an de guvernare şi a subliniat că datorită activităţii ministrului revocat de la Ministerul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, „avem astăzi o