Afacerile distribuitorului de materiale de construcţii Arabesque au scăzut în 2018 la sub 1,7 mld. lei. Profitul s-a triplat şi a depăşit 30 de milioane de lei 12.06.2019

Afacerile distribuitorului de materiale de construcţii Arabesque au scăzut în 2018 la sub 1,7 mld. lei. Profitul s-a triplat şi a depăşit 30 de milioane de lei

Compania din Galaţi are 38 de centre comerciale sub numele Arabesque, şapte magazine fizice sub brandul MatHaus şi unul online, livrările fiind făcute cu ajutorul unei flote de 1.000 de camioane.

Afacerile distribuitorului de materiale de construcţii Arabesque au scăzut în 2018 la sub 1,7 mld. lei. Profitul s-a triplat şi a depăşit 30 de milioane de lei

Luni au început Simulările Examenului de Bacalaureat. Aproape 300 de elevi din clasele a XI-a şi a XII-a au lipsit astăzi de la prima probă a Simulării Examenului de

Spre furia Kievului şi dezaprobarea Bruxellesului, Moscova sărbătoreşte împlinirea a cinci ani de la anexarea peninsulei

Se anunţă temperaturi de vară în aproape toata tara. Vom avea parte de două zile însorite cu valori ce vor depăşi 20 de grade celsius. În Bucureşti meteorologii vorbesc chiar de 25 de grade. Din

În mod strident, propunerea de buget a Pentagonului pentru 2020, concentrată pe principalele amenințări la adresa securității naționale a SUA, a fost sintetizată de secretarul american al Apărării,

Elevii claselor a XI-a şi a XII-a au susținut luni proba scrisă de Limba şi literatura română, la simularea examenului de Bacalaureat 2019. Subiectele primite de elevii de clasa a XII-a,

Primarul general, Gabriela Firea, a solicitat Companiei Municipale Străzi, Poduri şi Pasaje Bucureşti SA anularea de urgenţă a licitaţiei pentru achiziţionarea de mobilier stradal, în valoare de până

Cele două femei înjunghiate luni dimineaţă, la Zărneşti, sunt în stare gravă, potrivit ISU Braşov. Bărbatul de 34 de ani care şi-a înjunghiat mama şi soţia şi, după aceea, a dat foc casei, este,

Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat definitiv, luni, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la 4 ani şi 8 luni închisoare cu executare pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea

Un tânăr din Botoşani a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru tentativă de transmitere a sindromului imunodeficitar dobândit (SIDA), a declarat, luni,

Nu, nu va fi încă un text cu și despre Messi. Ci doar o simplă remarcă, alături de alte câteva, extrase din acest week-end de dinaintea echipelor naționale, în care s-au întâmplat diverse lucruri. Când Messi

Dan Udrea și Remus Răureanu, doi dintre cei mai experimentați ziariști ai Gazetei și prezențe constante la televiziunile de sport, dezbat prima etapă din play-off, având în centru o întrebare importantă: mai sunt sau nu blaturi?

Cristian Rizea, fost deputat, a fost condamnat definitiv, luni, 18 martie, la 4 ani şi 8 luni închisoare cu executare pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor. Rizea are de plătit suma de 300.000 de euro.

Un adolescent de 15 ani din Baia Sprie a fost în urmărire națională, după ce familia lui a anunțat poliția că acesta a dispărut de acasă. Adolescentul a dispărut din luna decembrie a anului 2018, dar familia lui a anunţat poliţiştii abia la

Frank Engel, europarlamentar luxemburghez şi şef al Partidul Creştin Social, a povestit, într-un interviu pentru ziare.com, faptul că premierul Viorica Dăncilă le-a explicat eurodeputaţilor din PES că în România nu există corupţie, ci doar o

Deşi 15 martie era considerat ultimul termen pe care îl mai acceptă CJ Olt pentru a începe să funcţioneze sistemul integrat de colectare a gunoiului menajer, firma lui Silviu Prigoană în continuare nu poate onora promisiunea făcută la momentul

Senatul a respins, luni, două proiecte de lege care prevedeau că persoanele de acelaşi sex puteau încheia în faţa notarului sau la Starea civilă un parteneriat civil în scopul organizării vieţii comune ca familie. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au aplicat sancţiuni de peste 1,6 milioane de euro în Dragonul Roşu, în prima săptămână a operaţiunii

Judecătorii şi procurorii nu renunţă la protestele faţă de Ordonanţa 7. Au fost şi câteva momente de tensiune la Curtea de Apel Bucureşti, pentru că, iniţial, jandarmi nu au vrut să permită protestul pe treptele instituţiei şi i-au

Augustin Lazăr anunță, printr-un comunicat de presă, că-și va depune candidatura din nou pentru funcția de procuror general al României. Mandatul lui Lazăr se încheie la sfârșitul lunii aprilie.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, spune că liberalii s-ar bucura dacă orice fel de parlamentar ar susţine proiectul lor privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin. "Există proiectul de lege care