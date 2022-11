Afacerile Carrefour au crescut cu 5,8% la nouă luni, de trei ori mai lent decât inflaţia, semn că doar scumpirile ţin businessul pe plus. Grupul francez are în România 379 de magazine sub mai multe formate şi vânzări (cu TVA) de 1,86 mld. euro d 03.11.2022

03.11.2022 Afacerile Carrefour au crescut cu 5,8% la nouă luni, de trei ori mai lent decât inflaţia, semn că doar scumpirile ţin businessul pe plus. Grupul francez are în România 379 de magazine sub mai multe formate şi vânzări (cu TVA) de 1,86 mld. euro d Retailerul francez Carrefour, prezent pe piaţa locală de mai bine de două decenii, şi-a majorat vânzările din România cu 5,8% în primele nouă luni din 2022 faţă de aceeaşi perioadă a anului



Afacerile Carrefour au crescut cu 5,8% la nouă luni, de trei ori mai lent decât inflaţia, semn că doar scumpirile ţin businessul pe plus. Grupul francez are în România 379 de magazine sub mai multe formate şi vânzări (cu TVA) de 1,86 mld. euro d

Retailerul francez Carrefour, prezent pe piaţa locală de mai bine de două decenii, şi-a majorat vânzările din România cu 5,8% în primele nouă luni din 2022 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut

Afacerile Carrefour au crescut cu 5,8% la nouă luni, de trei ori mai lent decât inflaţia, semn că doar scumpirile ţin businessul pe plus. Grupul francez are în România 379 de magazine sub mai multe formate şi vânzări (cu TVA) de 1,86 mld. euro după primele trei trimestre din 2022

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Consilierul baronului liberal Ilie Bolojan vine cu un atac dur la adresa lui Klaus Iohannis. Istvan Csomortanyi, cel care în urmă cu doi ani a fost amendat de CNCD după ce a apărut într-o poză salutând în mod nazist, îi acuză pe șeful statului

Fanii muzici rock sunt în extaz, după ce au fost anunțate mai multe concerte ale trupelor preferate. Iată ce formații vin în România, mai exact în București, la Romexpo, în vara acestui an. După aproape trei ani de pauză, festivalul Rock The

Liviu Vârciu trece printr-o perioadă foarte grea din cauza sănătății. O răceală cumplită îi dă bătăi de cap prezentatorului de la Antena 1. Acesta s-a internat o noapte și în spital din cauza simptomelor. Liviu […] The post

Continental Fast Line, o compa­nie înfiinţată în 2004 în Mioveni (judeţul Argeş), care transportă angajaţii unor producători locali, a finalizat anul trecut cu afaceri de 27,9 milioane de lei, în creştere cu 25,8% faţă de anul anterior,

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a anunţat, joi, că a început examinarea în procedură accelerată a vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de compania franco-austriacă Valneva, potrivit Reuters. Valneva a anunțat în luna octombrie că

Poliția a izolat, joi, un imobil al ONU, iar circulația în zonă a fost întreruptă, după ce a fost semnalată prezenţa unui bărbat înarmat, a anunţat un purtător de cuvânt al Naţiunilor Unite, potrivit Agerpres. Angajații ONU au fost

Horoscopul zilei de 3 decembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Leu se pot îndrăgosti Chiar dacă ziua demarează mai greu, după-amiază ne recăpătăm starea de

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a confirmat, joi, redeschiderea urmăririi penale a lui Ion Iliescu în Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Decizia instanţei este

Continuă tensiunile în tabăra campioanei României, astfel că excluderea lui Denis Alibec din lot nu este singurul motiv de îngrijorare pentru

O familie din Timiş a fost la un pas de o tragedie. Trei copii ai unei familii din Silagiu au fost găsiţi joi seara inconştienţi, în baie. Echipajele medicale ajunse la faţa locului i-a stabilizat pe copii care sunt acum în afara oricărui

Producătorul de ferestre şi uşi din PVC şi aluminiu Optimedia din Oradea, deţinut de antreprenorii români Marius şi Simona Pantiş, a raportat pentru primele 11 luni din acest an o cifră de afaceri de aproximativ 41 mil. euro, în creştere cu

Un accident rutier grav a avut loc în municipiul Oradea, județul Bihor. Doi bărbați au fost accidentați de un microbuz, în timp ce încercau să îşi repare maşina pe marginea drumului, potrivit

Toţi cei 14 pasageri care au fost confirmaţi ca fiind infectaţi cu varianta Omicron a coronavirusului după ce au sosit vinerea trecută în Olanda, venind din Africa de Sud, erau vaccinaţi anti-COVID-19. Anunțul a fost făcut, joi, de

Veniturile bugetului de stat au frânat puternic în octombrie 2021, prima lună completă cu restricţii de circulaţie din cauza valului al patrulea al pandemiei de

Niculina Stoican este o artistă extrem de apreciată în România. În urmă cu câţiva ani, cântăreaţa şi-a încercat norocul şi în afaceri. Din nefericire, lucrurile nu au ieşit aşa cum aceasta se aştepta, iar în […] The post Ce

O echipă de 50 de cercetători a creat un aerosol conţinând o particulă de coronavirus şi a simulat capacitatea sa de a rămâne în aer pentru a evalua potenţialul transmiterii virusului pe cale

Principalele crypromonede de pe piață, Bitcoin și Ethereum au scăzut, brusc, sâmbătă, după ce, pe piață, s-au lichidat cryptomonede în valoare de un miliard de dolari. Vânzarea masivă vine pe fondul unei săptămâni volatile pentru piețele

Tulpina Omicron a coronavirusului a ajuns în România. Două persoane au fost confirmate pozitiv în cursul acestei zile. Institutul National de Sănătate Publică a primit rezultatul primelor secvenţieri efectuate la Institutul National de Cercetare

Clubul italian de fotbal Juventus Torino este anchetat de autoritățile fiscale torineze pentru fals în contabilitatea câștigurilor de capital. Guardia di Finanza ar căuta un document "secret", parte a

Grupul de comunicaţii fixe şi mobile Digi, controlat de miliardarul Zoltan Teszari din Oradea, a finalizat, ieri, vânzarea tuturor operaţiunilor sale din Ungaria, acesta fiind probabil cel mai dureros exit din istoria grupului, în condiţiile în