Afaceri de la zero. Raluca şi Dan Cristea pariază pe cuvântul scris sub formă de cărţi şi cupoane cu brandul Yes, Please! şi vor afaceri de 50.000 de euro în 2020 01.03.2020

01.03.2020 Afaceri de la zero. Raluca şi Dan Cristea pariază pe cuvântul scris sub formă de cărţi şi cupoane cu brandul Yes, Please! şi vor afaceri de 50.000 de euro în 2020 Antreprenorii Raluca şi Dan Cristea au pus pe piaţă brandul Yes, Please! în 2019, când au vândut 6.000 de cărţi şi cupoane persona­li­zate, prin care oamenii se reîntorc la cu­vintele scrise pe hârtie atunci când vor să ofere un cadou



Antreprenorii Raluca şi Dan Cristea au pus pe piaţă brandul Yes, Please! în 2019, când au vândut 6.000 de cărţi şi cupoane persona­li­zate, prin care oamenii se reîntorc la cu­vintele scrise pe hârtie atunci când vor să ofere un cadou celor apropiaţi.

