Afaceri de la zero. Îngrijire autentic românească: Micii antreprenori au intrat în lupta cu mărcile giganţilor internaţionali şi au creat branduri de produse cosmetice. Ce aduc în plus antreprenorii locali este o atenţie mai mare la selecţia in 09.05.2020

09.05.2020 Afaceri de la zero. Îngrijire autentic românească: Micii antreprenori au intrat în lupta cu mărcile giganţilor internaţionali şi au creat branduri de produse cosmetice. Ce aduc în plus antreprenorii locali este o atenţie mai mare la selecţia in Panseea, Luviane, Mandora, Perluo, Lavanda Laurei sunt doar câteva dintre afacerile locale pornite de la zero în ultimii ani de antreprenori români care au ales nişa îngrijirii



Afaceri de la zero. Îngrijire autentic românească: Micii antreprenori au intrat în lupta cu mărcile giganţilor internaţionali şi au creat branduri de produse cosmetice. Ce aduc în plus antreprenorii locali este o atenţie mai mare la selecţia in

Panseea, Luviane, Mandora, Perluo, Lavanda Laurei sunt doar câteva dintre afacerile locale pornite de la zero în ultimii ani de antreprenori români care au ales nişa îngrijirii personale.

Afaceri de la zero. Îngrijire autentic românească: Micii antreprenori au intrat în lupta cu mărcile giganţilor internaţionali şi au creat branduri de produse cosmetice. Ce aduc în plus antreprenorii locali este o atenţie mai mare la selecţia ingredientelor, dar şi posibilitatea personalizării produselor, în funcţie de preferinţele clienţilor

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Vasile Godîncă-Herlea, CEO al CITR: „Mediul de business românesc este vulnerabil. La 30 de ani de economie de piaţă, arată ca un motor care se

Fostul internaţional englez David Beckhams a fost găsit vinovat de un tribunal pentru că a vorbit la telefon în timp ce conducea autoturismul său Bentley de 100.000 de lire sterline. Beckham a rămas fără

În urma tragediei din locallitatea Bălteni, acolo unde doi copii (frate şi soră) de 7, respectiv 9 ani s-au înecat, după ce au căzut într-o groapă adâncă de doi metri, unde se construieşte o staţie de epurare, poliţiştii au deschis un

Grupul Banca Transilvania a acordat 5.200 de credite, de 215 mil. lei, în

Reuniunea anuală a Grupului Bilderberg, o organizație care alimentează cele mai interesante teorii ale conspirației, este din nou în atenția vânătorilor de senzațional. Imediat după ce Grupul a organizat prima întâlnire, în 1954, la Hotelul

Unul dintre cei mai vocali ziariști independenți din Rusia a murit în condiții misterioase, pe un bulevard din Moscova, în timp ce își conducea motocicleta. Incidentul a avut loc la câteva zile de la

FINAL FOUR-UL LIGII CAMPIONILOR HANDBAL FEMININ // Gyor poate deveni prima echipă care câștigă trei trofee consecutiv. Campioana Ungariei e mare favorită în lupta cu Vipers Kristiansand, Metz și Rostov. Pentru a 6-a oară la

Pe toată perioada postului obligatoriu pentru toți musulmanii, Coca Cola va avea un nou logo. Campania va cuprinde postere publicitare care poartă logo-ul familiar al Coca-Cola, înconjurat de simbolul icononic

Gabriel State, un antreprenor ploieştean care a deschis acum cinci ani împreună cu soţia sa Ana Cofetăriile Ana State, în care vinde zilnic 2.000 de prăjituri, a investit un milion de euro într-un nou

Henrikh Mkhitaryan (30 de ani), mijlocașul armean al lui Arsenal, ar putea lipsi de la finala Europa League contra lui Chelsea din cauza conflictului politic dintre țara lui și Azerbaidjan. Conflictul armeano-azer își are originea la

Doi militari francezi au murit în timpul unei operațiuni de eliberare a unor ostatici: do turiști francezi, o femie din america și una din Coreea de Sud. Citește mai

Jucătoarea de tenis din România, Irina Begu, locul 96 WTA, s-a calificat, sâmbătă, în turul secund al turneului Masters de la Roma, după ce a învins-o în trei seturi pe australianca Daria Gavrilova. Românca a trecut în trei seturi de

Mai multe proiecte de infrastructură vor fi demarate în lunile mai și iunie pentru județul Sălaj, potrivit ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc. Șeful de la Transporturi, prezent astăzi la Sălaj, a dat chiar și termene pentru depunerea

Mihaela Rădulescu trăiește de câțiva ani o frumoasă poveste de iubire cu Felix Baumgartner, asta după ce s-a iubit cu Dani Oțil. Deși pe plan profesional, lucrurile au mers extraordinar de bine, nu putem spune asta și despre viața personală.

Preşedintele Franţei a postat pe Facebook o filmare din Sibiu. Prezent la summit-ul organizat în România pe data de 9 mai, Emmanuel Macron a fost oprit de un grup de tinere care i-au transmis: „Să aveţi grijă de viitorul nostru pentru că

Actorul neo-zeelandez Pua Magasiva a fost găsit mort sâmbătă, în propria locuinţă din Wellington, capitala Noii Zeelande. Pua Magasiva avea 38 de ani, el fiind născut pe 10 august 1980 la Apia, în Samoa. Pua Magasiva era un actor foarte popular,

Două autocare cu membri PSD, care defluiau de la mitingul organizat pe platoul din faţa Casei de Cultură a Sindicatelor din Galaţi, au fost blocate, sâmbătă, de protestatari. Primul autocar, în care se

Ministerul de Externe informează românii care călătoresc sau tranzitează în Italia că autoritățile locale au emis, duminică, pentru mai multe regiuni ale țării cod portocaliu și galben de furtună, precipitații și vând puternic.

Will Smith, prezent la Berlin pentru a-şi prezenta cel mai recent film 'Aladdin and His Magic Lamp', a declarat sâmbătă la o conferinţă de presă, că preferă să joace decât să devină preşedinte al SUA. Citește mai

Lituanienii au început să voteze duminică la urne pentru a-şi alege noul preşedinte, de la care aşteaptă să reducă decalajul dintre bogaţi şi săraci, care se accentuează în ţară, în pofida