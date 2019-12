Afaceri de la zero. Cristina Dobrescu livrează scrisori caligrafiate şi cadouri în România şi în străinătate şi a obţinut venituri de 384.000 lei în 2018 06.12.2019

06.12.2019 Afaceri de la zero. Cristina Dobrescu livrează scrisori caligrafiate şi cadouri în România şi în străinătate şi a obţinut venituri de 384.000 lei în 2018 Până pe 28 decembrie, ea va fi prezentă, cu o colecţie de globuri care se pot personaliza, rame foto cu mesaje caligrafice şi alte decoraţiuni în cadrul târgului de Crăciun organizat în mallul AFI Cotroceni din



Afaceri de la zero. Cristina Dobrescu livrează scrisori caligrafiate şi cadouri în România şi în străinătate şi a obţinut venituri de 384.000 lei în 2018

Până pe 28 decembrie, ea va fi prezentă, cu o colecţie de globuri care se pot personaliza, rame foto cu mesaje caligrafice şi alte decoraţiuni în cadrul târgului de Crăciun organizat în mallul AFI Cotroceni din Bucureşti.

Afaceri de la zero. Cristina Dobrescu livrează scrisori caligrafiate şi cadouri în România şi în străinătate şi a obţinut venituri de 384.000 lei în 2018

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Între 30 martie și 1 aprilie după-amiaza, viață tumultuoasă din cauza unor evenimente care se pot petrece în familie sau în gospodărie, de natură să le dea nativilor ritmul obișnuit de viață peste cap. În dimineața zilei de 31 martie,

Ai terminat facultatea si cauti un job in Marea Britanie? Asigura-te ca esti pregatit sa completezi CV-ul in limba engleza, si mai mult de atat, sa sustii interviul in limba engleza. Cautarea de locuri de munca Exista multe modalitati de a afla despre un

Fumatul de shisha, numit si narghilea, provine din Orientul Mijlociu si anumite zone ale Asiei, dar a devenit recent mai popular in Europa, in special printre tineri. Este un mod de a fuma tutun printr-un recipient cu un furtun sau tub conectat. Tubul

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Emisiunea România 2019: Dezbatere explozivă de la Vaslui, unul dintre județele roșii ale României. Citește mai

O brăileancă a fost lăsată fără bani de un escroc pe care îl credea general american şi cu care spera să se

Consiliul Judeţean Hunedoara va finanţa anual, cu cel puţin 100.000 de lei, cercetările arheologice efectuate în cetăţile dacice din Munţii

Partid nord-irlandez DUP (unionişti), aliatul în Parlament al premierului conservator Theresa May, căreia ar trebui să-i asigure o majoritate absolută, a îndemnat-o pe şefa guvernului să ”rezolve” ”plasa de siguranţă”, după ce

După opt luni de concediu maternal, în care a adus pe lume cel de-al treilea copil şi s-a concentrat pe creşterea copiilor, ştirista Lavinia Petrea revine la Pro

PNL cere demisia ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, pentru propunerea de a se construi două spitale regionale din bugetul Ministerului Apărării Naţionale şi pentru "debandada provocată

Datele personale a aproximativ un miliard de persoane au fost publicate online de către o companie de marketing, care după scurgerea de date a dispărut fără urmă, potrivit Daily Mail. Adresele de email a 982

Ultima duminică a lunii martie aduce cu sine schimbarea de la ora de iarnă la cea de vară.Anul acesta, trecerea la ora de vară se va face exact pe 31 martie, când românii îşi vor da ceasurile înainte,

Călin Popescu Tăriceanu a venit cu o propunere în ceea ce privește mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Liderul Alde susține că o soluție bună ar fi ca Guvernul să se consulte

Blocul Operator Central din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti va fi finalizat şi dotat în acest an, a anunţat, vineri, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea. "Doamna manager mi-a spus (anul

Candidatul PNL care deschide lista pentru alegerile europarlamentare, Rareş Bogdan, a declarat vineri, la Lugoj, că PSD nu doreşte o reconfigurare a Justiţiei, ci vrea "să-şi pună Justiţia la butonieră",

Premierul britanic Theresa May va continua eforturile pentru a obţine susţinerea deputaţilor din Camera Comunelor pentru acordul privind Brexitul, respins vineri de aceştia din urmă pentru a treia oară,

Un număr mare de aplicaţi la un anunţ de angajare este un indicator bun pe termen lung pentru o companie care investeşte în brandul de angajator, însă pe termen scurt nu este

„Scena misterelor”, emisiunea prezentată de Dan Negru, alături de Romică Țociu, la Antena 1, a adus aseară în fața publicului șase măști spectaculoase, în spatele cărora s-au ascuns celebrități, precum Alina Eremia, Constantin Enceanu,

Haos la metrou, în Capitală! Bucureștenii se confruntă în această după amiază cu probleme la metrou. Mai exact, la stația Basarab, care face legătura între Magistralele 1 și 4. Călătorii care doreau să se îndrepte spre direcția 1 mai

Ambasadorul Stateleor Unite în România, Hans Klemm, le-a vorbit studenţilor din Galaţi despre fenomenul fake news. Conferinţa a făcut parte din proiectul “Global Leadership and Diplomacy”. Citește mai