Afaceri de la zero. Cristian Naca ajunge cu brandul de mâncare preparată şi livrată Fit Food Way la 10.000 de clienţi în 11 oraşe şi ţinteşte Capitala pentru extindere: Avem mulţi pasionaţi de fitness care doresc să aibă o alimentaţie săn 26.06.2020

26.06.2020 Afaceri de la zero. Cristian Naca ajunge cu brandul de mâncare preparată şi livrată Fit Food Way la 10.000 de clienţi în 11 oraşe şi ţinteşte Capitala pentru extindere: Avem mulţi pasionaţi de fitness care doresc să aibă o alimentaţie săn După mai multe încercări în lumea businessurilor, între domeniile construcţiilor şi cel alimentar, antreprenorul Cristian Naca a creat în Oradea în 2018 brandul Fit Food Way, sub care prepară şi livrează mâncare. Astăzi, compania este



Afaceri de la zero. Cristian Naca ajunge cu brandul de mâncare preparată şi livrată Fit Food Way la 10.000 de clienţi în 11 oraşe şi ţinteşte Capitala pentru extindere: Avem mulţi pasionaţi de fitness care doresc să aibă o alimentaţie săn

După mai multe încercări în lumea businessurilor, între domeniile construcţiilor şi cel alimentar, antreprenorul Cristian Naca a creat în Oradea în 2018 brandul Fit Food Way, sub care prepară şi livrează mâncare. Astăzi, compania este prezentă în 11 oraşe din ţară, urmând să se extindă în alte trei anul acesta în sistem de franciză, concept implementat începând de anul trecut.

Afaceri de la zero. Cristian Naca ajunge cu brandul de mâncare preparată şi livrată Fit Food Way la 10.000 de clienţi în 11 oraşe şi ţinteşte Capitala pentru extindere: Avem mulţi pasionaţi de fitness care doresc să aibă o alimentaţie sănătoasă, dar nu mergem doar pe o nişă, ci oricine alege un stil de viaţă sănătos

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Mira Sorvino, una dintre cele mai puternice voci din mișcarea #MeToo, susține că este o victimă a violului. Citește mai

Ludovic Orban şi-a format deja o listă cu cei care vor ocupa fotoliile de miniştri din noul guvern, în cazul că moţiunea de cenzură va trece. Deoarece conducerea USR a afirmat că nu doreşte să facă parte din noul Legislativ, liberalii au

Gyula Fatér, care a lucrat aproximativ două decenii la Budapest Bank Group, a fost numit CEO la OTP Bank România, subsidiara locală a celui mai mare grup bancar din Ungaria, după o perioadă de peste şapte luni în care banca a rămas fără şef,

Gigi Becali, “tun” de 320.000 de euro! Omul de afaceri a primit câştig de cauză din partea Curții de Apel Bucureşti în procesul cu statul. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, decizia de ultimă oră a

Principele Harry avea o amantă? Se pare că da. După cum relatează biografia regală a Angelei Levin, la începutul relaţiei exista o altă femeie, iar legătura dintre ei nu s-a întrerupt nici după ce Harry a cunoscut-o pe

Cinci oameni au fost reţinuți, după ce, în perioada aprilie - 6 mai, ar fi sustras din depozitele unei societăţi comerciale peste 100.000 de articole de încălţăminte, pe care ulterior le valorificau, creând un prejudiciu de aproximativ 450.000

Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri că este mai puţin important din ce familie politică europeană va face parte partidul său, Fidesz, care a fost suspendat din Partidul Popular European (PPE),

„Ne-am lansat şi în alte pieţe din regiune, în alte trei ţări: Ungaria, Cehia şi Grecia. Echipa noastră de programatori se află la Chişinău. Avem 11 angajaţi în momentul de faţă în Bucureşti şi la

Kim Kardashian West are un motiv medical pentru care lansează o colecție de machiaj corporal. Diva vrea să acopere semnele psoriazisului, boala nemiloasă care îi distruge și chipul. Citește mai

Potrivit meteorologilor, sâmbătă, vremea va fi caldă, dar instabilă. Va ploua mai ales în a doua parte a zilei, în est, sud-est şi local în centru. De asemenea, în est, sud-est și în centrul țării vor fi descărcări electrice, vijelii şi

Jurnalista de la postul de televiziune TV8, Natalia Morari, a dezvăluit despre cum, timp de mai multă vreme, în apartamentul ei au fost instalată o cameră ascunsă. Ea susţine că această operaţiune a fost coordonată de către şeful adjunct al

Primul proiect de mobilitate urbană finanţat prin fonduri europene REGIO a fost semnat vineri de reprezentanţii municipalităţii ieşene şi cei ai Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Est, pe baza căruia vor

Doliu în lumea filmelor. Celebrul regizor italian, Franco Zeffirelli, a murit sâmbătă dimineața, la Roma, la vârsta de 96 de

Circulaţia vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone este interzisă, sâmbătă, duminică şi luni, în weekend-ul de Rusalii, pe autostrada A2 Bucureşti - Constanţa. Interdicţia este valabilă pe ambele sensuri, în anumite intervale

Grupul bancar elveţian UBS i-a cerut unuia din principalii săi economişti să îşi ia concediu fără plată, după ce comentariile acestuia referitoare la porcii chinezi au provocat un val de critici

Carmen Iohannis l-a cunoscut pe cel care avea să devină, peste ani, viitorul președinte al României atunci când avea doar 22 de ani. O fotografie făcută chiar de Klaus Iohannis a fost arătată presei în urmă cu mulți

Incidentul s-a produs sâmbătă, 15 iunie, în Marea Neagră, în apropiere de apele teritoriale ale Bulgariei. În ambarcaţiunea de agrement se aflau patru

Simona Halep se pregătește pentru sezonul pe iarbă, iar marea provocare e reprezentată de ultimul Grand Slam al anului, cel de la Wimbledon. Citește mai

Circulaţia rutieră pe DN 17, în localitatea bistriţeană Josenii Bârgăului, a fost afectată sâmbătă, în jurul orei 11,00, după ce un stâlp de electricitate a fost lovit de un autoturism şi s-a înclinat,

Directorii vin și pleacă, problemele rămân. De la această zicală nu face excepție nici Aeroportul Otopeni. La două luni de când conducerea a fost schimbată, neregulile sunt în acelaşi stadiu, adică nerezolvate.