Afaceri de la zero. Beatrice Pătraşcu a pus brandul The Gentle Dentist pe două clinici stomatologice din Bucureşti care au făcut afaceri de peste 1 mil. euro în 2019 22.05.2020

22.05.2020 Afaceri de la zero. Beatrice Pătraşcu a pus brandul The Gentle Dentist pe două clinici stomatologice din Bucureşti care au făcut afaceri de peste 1 mil. euro în 2019 Beatrice Pătraşcu, absolventă a Facultăţii de Stomatologie din Bucureşti, a investit peste 650.000 de euro în două clinici sto­matologice în Capitală, sub numele The Gentle



Afaceri de la zero. Beatrice Pătraşcu a pus brandul The Gentle Dentist pe două clinici stomatologice din Bucureşti care au făcut afaceri de peste 1 mil. euro în 2019

Beatrice Pătraşcu, absolventă a Facultăţii de Stomatologie din Bucureşti, a investit peste 650.000 de euro în două clinici sto­matologice în Capitală, sub numele The Gentle Dentist.

Afaceri de la zero. Beatrice Pătraşcu a pus brandul The Gentle Dentist pe două clinici stomatologice din Bucureşti care au făcut afaceri de peste 1 mil. euro în 2019

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Arbitrul Victor Hugo Hurtado, 32 de ani, a decedat duminică, în urma a două stopuri cardiace, primul suferit chiar pe teren, în timpul meciului Always Ready - Oriente Petrolero 5-0, din prima ligă din Bolivia. Arbitrul Victor

S-au scurs momente de panică în Paris! Turnul Eiffel a fost evacuat în această după-amiază din cauza unui individ care încearcă să escaladeze edificiul. Anunțul a fost făcut de surse citate de Agenţia France-Presse şi de cotidianul Le

Radu Mazăre, adus în țară. Iată prima fotografie cu Radu Mazăre din avion! Citește mai

O biserică parohială anglicană din Regatul Unit a stârnit controverse legate de planurile sale de a acoperi imaginile religioase, în timpul găzduirii unei

Meteorologii de la ANM au anunțat prognoza pentru următoarele două săptămâni, mai exact perioada 20 mai - 2 iunie, când vremea ar trebui să se

Descoperire șocantă la Mamaia. O femeie de 46 de ani, din Bucureşti a fost scoasă din mare fără viaţă, marţi de dimineaţă, în dreptul hotelului Vega. Geanta acesteia plutea lângă ea şi astfel a putut fi identificată după acte.

Ingrid Mocanu crede că tot ceea ce s-a întâmplat astăzi în instanţă ar putea avea legătură cu alegerile la europarlamentare: „dacă PSD obține în alegeri peste 35% și ALDE ia peste 10% soluția va fi

Simona Halep trebuie să-şi apere titul câştigat anul trecut la Roland Garros, acolo unde a câştigat primul şi singurul ei trofeu de Grand

Marfin Bank România, intituţie de credit preluată anul trecut de grupul grec Var­dinogiannis, îşi schim­bă numele în Vista Bank, şi urmăreşte să-şi dubleze cota de piaţă într-un an şi jumătate şi să-şi extindă reţeaua

Tâmplăria PVC este destul de populară încât aproape oricine alege acest tip. În timp însă sau din cauze diverse pot apărea situații ce impun schimbarea tâmplăriei. Cel puțin așa credem. Există și o alternativă, care se referă la

Actualul președinte al Consiliului European este poate cel mai titrat om politic din istoria Poloniei. O revenire în politica țării mamă, cu o candidatură la alegerile prezidențiale, i-ar cimenta acest statut dar ar putea și să-l trimită în

Călin Popescu Tăriceanu a declarat marți seara că rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European nu are cum să influențeze actuală majoritate din parlament, după ce, în cursul zilei, șeful statului, Klaus Iohannis, apreciase politica

Guvernul României nu a fost în stare să protejeze consumatorii vulnerabili de scumpirile majore ale gazelor de anul trecut, aşa că a decis să dea acelaşi preţ pentru toată lumea. Acum, autorităţile europene spun că am greşit şi că trebuie

10 articole din plastic de unică folosinţă precum beţişoarele pentru urechi, tacâmurile, farfuriile şi paiele vor deveni o simplă amintire, potrivit Reprezentanţiei Comisiei Europene în

Transmashholding, principalul fabricant rus de material feroviar, se ambiționează să revoluționeze mii de vagoanele de pasageri până în

Marcel Holzmann, 28 de ani, fundașul austriac al celor de la FC Botoșani, e în afara oricărui pericol după sperietura de marți, când a ajuns la spital după ce s-a ciocnit cu un adversar în partida Hermannstadt - FC Botoșani 0-2,

Transmisia semifinalei Eurovision de pe site-ul firmei naţionale de radiodifuziune din Israel a fost întreruptă de hackeri, care au difuzat imagini ale unor explozii plasate în Tel Aviv. Incidentul a avut loc marți, după începerea primei

Ultimele detalii despre starea de sănătate a Ronei Hartner! Artista și-a rugat fanii să se roage, în continuare, pentru ea. În vârstă de 45 de ani, în urmă cu aproape două luni, Rona Harner a intrat din nou în sala de operații, unde

DNA solicită redeschiderea dosarului lui Maior la ÎCCJ, anunță Antena 3. În urmă cu câteva zile, au fost prezentate informații-bombă despre dosarul penal care îl viza pe fostul șef al SRI, dosar care ar fi dispărut din

Măgura Cisnădie, calificată în premieră în grupele Cupei EHF, are același obiectiv și în sezonul viitor după ce a terminat pe locul 4 în România. Măgura Cisnădie și-a schimbat aproape în totalitate lotul de