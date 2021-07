Afaceri de la Zero. Anca Balaş şi Ecaterina Nicolescu creează haine pentru femei sub numele Atelier Bolero şi vor să meargă cu produsele în Israel şi Cehia 11.07.2021

11.07.2021 Afaceri de la Zero. Anca Balaş şi Ecaterina Nicolescu creează haine pentru femei sub numele Atelier Bolero şi vor să meargă cu produsele în Israel şi Cehia Anca Balaş şi Ecaterina Nicolescu, două antreprenoare din Bucureşti, creează haine feminine sub numele Atelier Bolero, iar planurile de viitor vizează extinderea pe pieţele din Israel şi



Afaceri de la Zero. Anca Balaş şi Ecaterina Nicolescu creează haine pentru femei sub numele Atelier Bolero şi vor să meargă cu produsele în Israel şi Cehia

Anca Balaş şi Ecaterina Nicolescu, două antreprenoare din Bucureşti, creează haine feminine sub numele Atelier Bolero, iar planurile de viitor vizează extinderea pe pieţele din Israel şi Cehia.

Afaceri de la Zero. Anca Balaş şi Ecaterina Nicolescu creează haine pentru femei sub numele Atelier Bolero şi vor să meargă cu produsele în Israel şi Cehia

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Allan Lichtman, un profesor de istorie care a prezis rezultatele alegerilor prezidenţiale din SUA, începând din 1984, spune că Donald Trump va pierde în acest an şefia pentru Casa Albă, scrie CNN. Allan Lichtman a prezis corect câştigătorul

Deţinătoarea portofoliului informaţiilor, Manal Abdel Samad, a anunţat, duminica aceasta, că îşi dă demisia din guvern, după exploziile devastatoare care au avut loc în Beirut, informează AFP, citată de Agerpres. „După uriaşa

Mario Balotelli (29 de ani), atacantul despre care și italienii au scris că ar negocia o mutare la CFR Cluj e mult mai aproape de o mutare în Turcia, la Besiktas. Liber de contract după retrogradarea cu Brescia, Balotelli are ofertă de la

În primele şase luni din 2020, numărul deceselor a fost cu 5.765 mai mic decât în aceeaşi perioadă din 2019, conform calculelor ZF făcute pe baza informaţiilor de la Institutul Naţional de Statistică. Astfel, în primele şase luni din 2020

Retailerul francez de bricolaj Leroy Merlin deschide pe 21 august un magazin nou în România, pe bulevardul Theo­dor Pallady din Capitală, nr. 51. Acesta va fi al 18-lea ma­ga­zin al companiei pe piaţa locală şi al patrulea din Bucureşti.

Florinel Coman (22 de ani) e dorit în Premier League, de Crystal Palace. Englezii îl văd înlocuitorul ideal în eventualitatea în care Wilfried Zaha (27 de ani) părăsește formația. Presa din Marea Britanie scrie că Palace, ocupanta locului 14

Litoralul bulgăresc a devenit refugiul turiștilor români oripilați de obligativitatea purtării măștii pe falezele din România. Pentru aerosoli fără mască de protecție și pentru weekenduri fără

Optimismul investitorilor din Germania a crescut peste aşteptări în august, relevă un indicator ZEW, reflectând speranţele că cea mai mare economie europeană este pe calea redresării după criza coronavirusului, relatează

Rusoaica Svetlana Kuznețova, laureată la US Open în 2004, a anunţat că nu va participa la turneul de Mare Şlem de la Flushing Meadows din acest an, din cauza pandemiei de coronavirus, relatează Agerpres. “Din cauza situaţiei defavorabile

Astăzi de la ora 22:00 se va da startul în cadrul sferturilor de finală ale Champions League, ediția 2019-2020. BILETUL ZILEI » NICIO SURPRIZĂ » „VERDE” ȘI IERI » VARIANTELE PENTRU PROFIT DE ASTĂZI SUNT AICI! Balul va fi deschis astăzi pe

După ce în noaptea de marți spre miercuri iubitorii baschetului din NBA au putut urmări 7 meciuri, în această seară ne vom putea delecta doar cu 4 confruntări. Cea mai interesantă dintre acestea le va pune față în fată pe Denver Nuggets și

La marea încercare a turneului final din America, acolo unde au atins o culme a valorii lor, a lipsit o respingere a balonului trimis de un suedez ca tricolorii să joace o semifinală de Mondial împotriva

Spania se află din nou într-o situaţie critică. La şase săptămâni după ce a rezistat primului asalt al epidemiei de COVID-19, țara înregistrează cele mai rele cifre ale noilor contagieri în rândul statelor vest-europene, relatează

NBA a suferit mult din cauza pandemiei, dar echipele au primit până la urmă voie să joace. În condiții speciale, evident, cu sălile închise și fără să călătorească prea mult. Asta a fost posibil doar transformând competiția în câteva

Simona Halep (28 de ani, 149 WTA la dublu) a făcut pereche cu Barbora Strycova împotriva echipei Pavlyuchenkova / Kudermetova în primul tur de la Praga, dar a pierdut dramatic, 8-10 în supertiebreak, după ce a condus cu 7-2! Halep și Strycova

Gazeta Sporturilor lanseaza Colectia Barbie, Jocul de-a Moda de la DeAgostini! Colectia contine reviste cu activitati, curiozitati, informatii despre diverse culturi ale lumii, planse de colorat si rochii cu accesorii pentru papusi.

În evidenţele CN Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa există 5 operatori care efectuează operaţiuni de încărcare/descărcare şi depozitare temporară a azotatului de

Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) a lansat noua platformă www.pmb.ro, prin care cetăţenii pot interacţiona mai uşor cu administraţia, inclusiv de pe telefonul mobil. Platforma permite plăţi

Florin Cîţu, ministrul de finanţe, a anunţat în cadrul unei conferinţe de presă că deficitul bugetar va creşte în 2020 de la 6,7% din IB, estimarea iniţială, către 8,6% din

Zeci de mii de oameni protestează de patru nopți în Belarus, cerând demisia dictatorului Aleksandr Lukașenko. Poliția a intervenit brutal, folosind bastoane, gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene. Cel puțin doi morți, peste 200 de răniți și