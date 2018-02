AEK Atena s-a apropiat la două puncte de PAOK Salonic. Vlad Morar, gol pentru Panetolikos 18.02.2018

18.02.2018 AEK Atena s-a apropiat la două puncte de PAOK Salonic. Vlad Morar, gol pentru Panetolikos AEK Atena s-a apropiat la două puncte de PAOK Salonic. Vlad Morar, gol pentru Panetolikos. Meciul AEK Atena – Xanthi Skoda, disputat duminică, s-a terminat cu scorul de 4-0. Au marcat Ognjen Vranjes (5, 19, 33) și Anastasios Bakesetas (44).



AEK Atena s-a apropiat la două puncte de PAOK Salonic. Vlad Morar, gol pentru Panetolikos

AEK Atena s-a apropiat la două puncte de PAOK Salonic. Vlad Morar, gol pentru Panetolikos. Meciul AEK Atena – Xanthi Skoda, disputat duminică, s-a terminat cu scorul de 4-0. Au marcat Ognjen Vranjes (5, 19, 33) și Anastasios Bakesetas (44). După 22 de etape, AEK Atena are 50 de puncte. Lider este PAOK, formația lui Răzvan Lucescu, cu 52 […] Post-ul AEK Atena s-a apropiat la două puncte de PAOK Salonic. Vlad Morar, gol pentru Panetolikos apare prima dată în Libertatea.ro.

AEK Atena s-a apropiat la două puncte de PAOK Salonic. Vlad Morar, gol pentru Panetolikos

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Mach Loop este unul dintre cele mai renumite locuri de pe planetă pentru pasionații de avioane. În acest lanț de văi din Țara Galilor, ei pot admira aeronavele militare evoluand la doar câțiva

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Accesul turiştilor spre cetatea dacică Sarmizegetusa Regia, din Munţii Orăştiei, a fost oprit, de luni, pentru o perioadă de 30 de zile, timp în care din perimetrul sitului arheologic vor fi tăiaţi şi scoşi peste o sută de arbori bătrâni,

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis în această dimineaţă o avertizare nowcasting. Potrivit meteorologilor, este cod galben de ceaţă în mai multe judeţe din ţară. De asemenea, astăzi se împrăştie norii, dar se face mai

24 ianuarie, zi liberă. Miercuri vremea va fi rece pentru această dată în cea mai mare parte a ţării, chiar geroasă dimineaţa în cea mai mare parte a Transilvaniei şi Moldovei şi izolat şi în restul

Un lucru foarte important în viețile tuturor este familia, pentru că oferă sprijin și îți îmbunătățește calitatea vieții. Citește mai

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că în actuala situaţie premierul viitorului Guvern va fi, mai degrabă, un administrator, aşa cum ar fi trebuit să fie şi premierii Grindeanu şi Tudose. Citește mai

Incinerarea persoanelor decedate este, încă, în România un subiect tabu. Biserica Ortodoxă interzice preoţilor să oficeze slujbe pentru cei care decid în timpul vieţii ca, atunci când vor deceda, să fie

Comisia Europeană elaborează propuneri pentru a se asigura că statele membre care beneficiază de fonduri europene să aibă sisteme judiciare independente, iniţiativa riscând să provoace noi tensiuni pe tema statului de drept între Bruxelles şi

Dacă se va face o estimare a pagubelor financiare cauzate Republicii Moldova de prezenţa militară a armatei ruse în stânga Nistrului, acesta ar fi un avantaj în dialogul moldo-rus. Totodată, este puţin probabil că Moldova va obţine bani de la

Cuvântul „Freedom“ îl traducem în acelaşi fel, dar libertatea pentru fiecare dintre noi poate însemna ceva

Dosar de cercetare penală după ce o tânără care a fost dusă la spitalul din Arad, de către doi bărbaţi, a murit. Când a ajuns la urgenţe (sâmbătă) tânăra se afla în stop cardio-respirator, iar unul dintre însoţitori le-a spus medicilor

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a vorbit, la Adevărul Live, despre „Cartea neagră“ a guvernării PSD-ALDE, un document de 225 de pagini, care arată că doar 33 de măsuri promise de Liviu Dragnea în campania electorală au fost

Preşcolarii şi elevii nu vor merge la şcoală mâine, 24 ianuarie, când se celebrează Ziua Unirii Principatelor. Următoarele zile libere pentru copii vor fi între 3-11 februarie, când este vacanţa

Viceministrul de Externe al Federaţiei Ruse, Grigorii Karasin, a menţionat că declaraţiile Chişinăului privind necesitatea evaluării prejudiciului adus de armata rusă în Transnistria sunt o

Printre cei care au participat la Marşul Speranţei şi au parcurs sute de kilometri pe jos pentru a ajunge sâmbătă la protestul din Bucureşti s-au numărat şi patru nevăzători. Unul dintre ei este George Bratu, preşedintele unui ONG pentru

Mii de călători au rămas blocaţi în trafic marţi şi zeci de persoane au fost rănite în urma căderilor de zăpadă neobişnuit de abundente care s-au produs la Tokyo în cursul zilei de

O femeie în vârstă de 40 de ani din judeţul Botoşani a decedat în spital după ce a fost diagnosticată cu gripă, a declarat marţi, pentru AGERPRES, epidemiologul Irina Alecu de la Direcţia

A nins mult la Davos, mica statiune elvetiana de schi care gazduieste la fiecare inceput de an Forumul economic mondial. In sase zile, s-au asternut 150 de centimentri de zapada. In aceste conditii,

Potrivit datelor forumului international Fashion Spot, sezonul "Primavara 2018" a fost cel mai "varstnic" din istoria acestei industrii a modei. Pe podiumurile din New York, MIlano, Paris si