Adulţii, vizaţi să intre în jocul Lego Arts 23.08.2020

23.08.2020 Adulţii, vizaţi să intre în jocul Lego Arts Compania de jocuri Lego vizează acum şi adulţii prin noua noua serie Lego Arts. Fiecare set permite jucătorului să picteze cu piese Lego un personaj în trei ipostaze. Fie că e vorba de Iron Man sau Beatles,



Adulţii, vizaţi să intre în jocul Lego Arts

Compania de jocuri Lego vizează acum şi adulţii prin noua noua serie Lego Arts. Fiecare set permite jucătorului să picteze cu piese Lego un personaj în trei ipostaze. Fie că e vorba de Iron Man sau Beatles, ...

Adulţii, vizaţi să intre în jocul Lego Arts

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Un tribunal penal egiptean a condamnat luni şase persoane la moarte şi alte 41 la închisoare pe viaţă, în baza unor acuzaţii legate de terorism, informează DPA. Curtea penală din Cairo a condamnat

Producătorul de gaze naturale controlat de stat se află în discuţii pentru concesionarea de noi perimetre în Marea

După două tentative, în 1994 şi 1999, organizatorii Festivalului Wodstock au sperat anul acesta să se apropie de euforia sfârşitului anilor 60. Miley Cyrus şi The Black Keys, au urcat pe scenă, din

O taxă pe poluarea provocată de maşini pe care guvernul lituanian intenţionează să o introducă în 2020 ar putea aduce venituri suplimentare estimate la 10, până la 15 milioane la bugetul ţării în primul an, a anunţat ministrul mediului

Un bărbat susţine că bunicul său a murit în faţa Spitalului Judeţean de Urgenţe din Drobeta Turnu Severin „ca un câine”, fără ca personalul medical să-i acorde asistenţă medicală. Conducerea spitalului judeţean spune că situaţia

SafeTech Innovations, companie care activează în domeniul securităţii cibernetice şi care vrea să se listeze la bursă pe segmentul AeRO pentru a se dezvolta, a încheiat prima jumătate a anului 2019 cu un profit net de 279.000 de lei, dublu

Una dintre cele mai cunoscute bănci din Europa a anunţat că va cere clienţilor săi bogaţi, persoane fizice, să plătească pentru a putea avea un depozit bancar, în loc să le plătească dobândă, informează

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut în primele şapte luni ale acestui an cu 25,9% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) şi Direcţiei Regim Permise de

CFR Cluj și Slavia Praga se întâlnesc în cadrul play-off-ului Ligii Campionilor pentru un loc în grupe. Vezi AICI desfășurarea partidei În prima repriză, în timp ce clujenii își încurajau echipa și afișau scenografia, într-o

Investiţiile productive ar putea creşte cu un ritm mediu anual de 3,6% în perioada 2019-2021, pe fondul nivelului redus al costurilor de finanţare, al programelor în derulare asociate co-organizării Euro 2020 şi perspectivelor favorabile pentru

Averea imobiliară a retailerilor alimentari - respectiv terenu­rile şi clădirile pe care aceştia le deţin în proprietate - era evaluată la finalul anului trecut la peste 15 mld. lei, arată calculele ZF făcute pe baza bilanţurilor depuse anual

Douăzeci de şcoli şi grădiniţe din cele 309 existente în judeţul Covasna nu deţin autorizaţii sanitare de funcţionare, iar 56 de clădiri din cele 400 aflate în administrarea unităţilor de

În total, pompierul român a cucerit patru medalii, trei de aur la proba de atletism şi una de bronz, la proba de de 200 de metri

Liverpool - Arsenal, sâmbătă, 24 august, ora 19:30, este cel mai interesant meci din runda cu numărul trei al noului sezon de Premier League. Partida va fi transmisă în direct de Eurosport. Liverpool și Arsenal sunt pe primele două locuri,

Guvernul rus a publicat protocolul secret al pactului Ribbentrop-Molotov, la 80 de ani de la semnarea acestuia, sporind diviziunile între ruşii care cred că singura opţiune de atunci a URSS-ului era să încheie acest pact cu Germania nazistă

Corpul are nevoie de anumiți nutrienți pentru a funcționa corespunzător. Iar, dacă mănânci multe dulciuri, produse procesate, ronțănele etc, are nevoie de și mai mulți pentru că aceste alimente

Am trecut ieri cu autobuzul pe lângă un bloc în faţa căruia stătea o bătrână îmbrăcată într-un halat albastru. Căra cu ea o plasă, avea părul despletit şi nişte papuci albi, de parcă ieşise din casă cu un minut în urmă şi s-ar fi

Dorian Diaconu, angajat cu serviciul în zona Aurel Vlaicu: „Eu vin şi plec mai devreme decât majoritatea celor care lucrează în zonă, pentru că mi-e mai simplu, dar şi pentru că vreau să nu prind aglomeraţia. Chiar şi aşa, tot e aglomerat

Serie A, competiție dominată de-a lungul ultimului deceniu de Juventus Torino, revine în acest weekend, odată cu meciul dintre Parma și echipa lui Cristiano Ronaldo, iar România va fi, din nou, reprezentată în unul dintre cele mai puternice

Dana Gârbovan spune că a avut o discuţie cu premierul Viorica Dăncilă şi că a acceptat de principiu propunerea de a fi ministru al Justiţiei, cu condiţia de a-i fi asigurată independenţa deplină şi ca preşedintele Klaus Iohannis să fie de