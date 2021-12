Adriana Trandafir, gest emoţionant la mormântul Stelei Popescu, în ziua în care ar fi împlinit 86 de ani 23.12.2021

23.12.2021 Adriana Trandafir, gest emoţionant la mormântul Stelei Popescu, în ziua în care ar fi împlinit 86 de ani Stela Popescu a încetat din viaţă pe 23 noiembrie 2017. Cei care au cunoscut-o au avut un mare regret în ceea ce priveşte dispariţia celebrei actriţe care a bucurat generaţii întregi cu talentul său. Pe […] The post Adriana Trandafir,



Adriana Trandafir, gest emoţionant la mormântul Stelei Popescu, în ziua în care ar fi împlinit 86 de ani

Stela Popescu a încetat din viaţă pe 23 noiembrie 2017. Cei care au cunoscut-o au avut un mare regret în ceea ce priveşte dispariţia celebrei actriţe care a bucurat generaţii întregi cu talentul său. Pe […] The post Adriana Trandafir, gest emoţionant la mormântul Stelei Popescu, în ziua în care ar fi împlinit 86 de ani appeared first on Cancan.

Adriana Trandafir, gest emoţionant la mormântul Stelei Popescu, în ziua în care ar fi împlinit 86 de ani

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

A avut loc un cutremur puternic în Oceanul Pacific, în largul Noii Caledonii. Seismul s-a produs la suprafaţă și a avut o magnitudine de 7,7 grade. În urma acestuia a fost emis o alertă de […] The post Alertă de tsunami după un cutremur

Compania online Twitter a anunţat, miercuri, că intenţionează să menţină permanent blocarea contului pe platforma de microblogging al fostului preşedinte Donald Trump, indiferent dacă va candida în scrutinul prezidenţial din

Marile campionate fac întotdeauna SuperSpectacol, însă cele mai prestigioase rămân tot meciurile din cupă, indiferent de țară sau competitoare. Plăcerea de a vedea derby-uri între echipe din toate ligile sau adrenalina creată de rezultatele

Spectacolul fotbalistic continuă pe Betano cu meciurile din Cupă de la mijlocul săptămânii: aici găsești o ofertă completă pe sportul rege, cu peste 1.400 de pariuri pe fiecare meci, speciale, live, Cash Out și BetCombo.

Piaţa de investiţii imobiliare din România a fost estimată la aproa­pe 900 milioane de euro anul trecut, ceea ce reprezintă aproximativ 8,5% din vo­lumul total de investiţii de 10,4 miliarde de euro înre­gistrat de cele mai mari şase ţări

Ştefan Bucătaru, membru al Consiliului de Administraţie al Agricover Holding – coordonator operaţiuni derulate pe pieţe de capital, spune că grupul va mai apela la Bursă pentru finanţare prin viitoare emisiuni de obligaţiuni, după ce în

În minutul 44 al meciului dintre Dinamo și FCSB („optimile” din Cupa României), la scorul de 0-0, oaspeții au solicitat o lovitură de pedeapsă. Adrian Niță, extrema lui FCSB, a pătruns în careu, unde a fost oprit de Gevaro Nepomuceno. Aripa

Dumitru Popescu, arhitectul principal al cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu, a fost unul dintre cei 24 de membri ai Comitetului Politic Executiv al CC al PCR condamnaţi imediat după Revoluţie. Graţiat,

Românii trăiesc în locuințe tot mai înghesuite, o arată statisticile. Au nevoie de o cameră în plus, cel puțin, dar nu își permit. Iar situația nu se va schimba prea curând, mai ales că Guvernul a amânat aplicarea TVA-ului de 5 %, în loc

Senatul SUA a început marţi al doilea proces de impeachment al fostului preşedinte Donald Trump sub acuzaţia că a incitat la violenţele soldate cu morţi de la Capitoliu de pe 6 ianuarie, relatează presa

Revista France Football a ales, în 2020, La Bombonera drept stadionul cu „cea mai mare pasiune din lume” înaintea arenei lui Liverpool, Anfield, și a Borussiei Dortmund, Signal Iduna Park. Deși senzația inițială este că […] The post La

Vicepremierul Dan Barna a declarat miercuri că nimeni nu este mulțumit de proiectul de buget pe 2021, dar că este singura abordare responsabilă într-un contect economic atât de dificil și imprevizibil. O cale de reducere a cheltuielilor, indicată

Peste 95% din poliţele de asigurare inter­me­diate sunt în format digital în cadrul acti­vi­tăţii unor brokeri, ceea ce înseamnă o pre­lua­re relativ semnificativă din sarcinile ad­ministrative ale asigurătorilor, care implicit se traduc

Autoritățile au dat publicității, în urmă cu scurt timp, ultimele cifre în ceea ce privește rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul județelor

Somonul este considerat unul dintre cei mai buni şi hrănitori peşti, recomandat în multe diete. Este bogat în acizi graşi Omega-3, aminoacizi esenţiali şi proteine, fiind o sursă importantă de grăsimi sănătoase. Pare alimentul ideal şi

Aproximativ jumătate (48,6%) dintre angajaţii români, chestionaţi de platforma de recrutare Bestjobs, în cadrul unui sondaj cu ocazia Valentine’s Day, au afirmat că cel mai bine se înţeleg, cu un coleg de sex opus. Mai mult decât atât,

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, este autoarea unei noi stratageme financiare. Cu iz! Timp de câţiva ani, edilul s-a plătit cu sume exorbitante. Sub menţiunea că şi-a prestat ei înseşi servicii

Ministerul de Finanţe a stabilit un plafon obligatoriu pentru datoria guvernamentală în 2021 de 55% din PIB, conform metodologiei UE, în condiţiile în care, potrivit celor mai recente date statistice, în noiembrie 2020 datoria se situa la 464 mld.

Vejle, echipa antrenată de Costel Gâlcă (48 de ani), a remizat, scor 0-0 cu Randers, în meciul tur din sferturile de finală ale Cupei Danemarcei. În confruntarea de pe teren propriu, elevii lui Gâlcă nu au găsit drumul spre gol, deși aveau un

Pandemia de COVID-19 şi transformarea multor spitale de stat în unităţi de suport pentru pacienţii cu noul virus au trimis bolnavii cu alte afecţiuni către mediul privat, operatorii medicali observând o creştere semnificativă a investigaţiilor