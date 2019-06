Adriana Cotel, şefa Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a fost revocată după patru luni de mandat 04.06.2019

04.06.2019 Adriana Cotel, şefa Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a fost revocată după patru luni de mandat Adriana Cotel, numită la 25 ianuarie 2019 în fruntea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a fost revocată ieri din funcţie la doar patru luni de la preluarea mandatului la propunerea ministrului sănătăţii Sorina



Adriana Cotel, şefa Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a fost revocată după patru luni de mandat

Adriana Cotel, numită la 25 ianuarie 2019 în fruntea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a fost revocată ieri din funcţie la doar patru luni de la preluarea mandatului la propunerea ministrului sănătăţii Sorina Pintea.

Adriana Cotel, şefa Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a fost revocată după patru luni de mandat

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Partidul Social Democrat este cel mai pro-european partid, a declarat duminică, la Brăila, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, care a criticat europarlamentarii români care denigrează România

Uniunea Europeană şi-a reafirmat duminică angajamentul privind suveranitatea şi integritatea teritorială ale Ucrainei, la împlinirea a cinci ani de la anexarea ilegală a Republicii Autonome Crimeea şi

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, duminică, la Vaslui, că partidul său îşi propune să obţină un scor de 10% la alegerile europarlamentare din luna mai, afirmând că acest scrutin reprezintă

Telescaunul de la Complexul schiabil Arena Platoş din Sibiu s-a defectat duminică, fiind necesară intervenţia salvamontiştilor pentru evacuarea de urgenţă a turiştilor aflaţi pe cablu. Opt persoane au

O femeie din Delta Dunării a fost transportată, duminică, în stare de inconştienţă, cu un elicopter SMURD, la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) din municipiul Tulcea, cel mai probabil aceasta suferind

Rapper-ul de origine americana, Kanye West, şi-a bătut joc de un Lamborghini Urus, o maşină care costă 200.000 de dolari, fără dotari foarte multe. Galeria Foto. Citește mai

Aceasta este povestea unui tată care și-a găsit fiul mort, după o supradoză. Citește mai

Paris, fiica lui Michael Jackson, a negat o informaţie publicată sâmbătă potrivit căreia ar fi fost spitalizată în urma unei tentative de suicid. Citește mai

Gabriela Cristea, prezentatoare TV, a născut duminică (17 martie) o fetiţă perfect sănătoasă, la un spital privat din Capitală. Citește mai

Înainte de a muri, mama viitoarei mirese i-a lăsat acesteia un mesaj emoţionant pe tălpile pantofilor de nuntă, dorindu-şi să aibă un cadou special în marea

Doar luni ne mai bucurăm de vreme însorită. De marţi, temperaturile scad cu 10 grade şi apar ploile. Vremea va fi deosebit de caldă luni, cu temperaturi care vor ajunge şi la 25 de grade Celsius în Capitală, spun meteorologii. Vremea va continua

Mii de opozanţi s-au strâns duminică în faţa administraţiei prezidenţiale din Belgrad pentru a protesta faţă de şeful statului vecin, Aleksandar Vucici, acuzat de autoritarism şi supunerea presei, relatează

Pentagonul vrea mai multe rachete ghidate şi cere suplimentarea cheltuielilor în acest sens în bugetul pentru următorul an fiscal în SUA, scrie

Tragerea la sorţi va avea loc, la noapte, mai precis după miezul nopţii, însă fostul lider mondial va avea de aşteptat pentru a intra pe

Şeful diplomaţiei letone Edgars Rinkevics a anunţat că va încuraja guvernul ţării sale, înaintea Summitului Uniunii Europene din 21-22 martie, să fie de acord cu o amânare a Brexit-ului, relatează duminică

Populismul reprezintă o ameninţare reală la proiectul european, este de părere preşedintele Partidului Mişcarea Populară, Eugen Tomac, care îi acuză pe liderii PSD de discursuri antieuropene. "Asistăm

Adrian Mititelu se laudă că are planuri mari pentru echipa sa, FC U Craiova 1948, deși are șanse mici la promovarea în Liga 2, după 2-2 cu AS FC Pucioasa. După ce Primăria Craiova i-a interzis, pentru moment, să joace pe stadionul

Astra - FCSB // Alin Buzărin (rubricand GSP), Marius Mărgărit (reporter special GSP) și Dan Udrea (reporter GSP) vor comenta live derby-ul etapei secunde din play-off. Înainte de Astra - FCSB » La ce ne așteptăm? Alin

Atletico Madrid - Barcelona a intrat istorie! Azi, la meciul de fotbal feminin dintre cele două, s-a înregistrat cea mai ridicată asistență din istorie la un meci feminin între două cluburi. 60.739 de spectatori plătitori au intrat azi

AC Milan și Inter, marile rivale din orașul Milano, se înfruntă în această seară, de la ora 21:30, într-un nou episod din Derby della Madonnina. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport 3 și TV Telekom