Adrian Tănase, CEO-ul Bursei: Am intrat în linie dreaptă pentru a înfiinţa Contrapartea Centrală, o investiţie de minimum 16 mil. euro 25.09.2019

25.09.2019 Adrian Tănase, CEO-ul Bursei: Am intrat în linie dreaptă pentru a înfiinţa Contrapartea Centrală, o investiţie de minimum 16 mil. euro Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti, operatorul pie­ţei de capital locale, spune că a fost re­zolvată partea de finanţare pentru reali­zarea Contrapărţii Centrale (CCP), o investiţie de minimum 16 milioane de euro



Adrian Tănase, CEO-ul Bursei: Am intrat în linie dreaptă pentru a înfiinţa Contrapartea Centrală, o investiţie de minimum 16 mil. euro

Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti, operatorul pie­ţei de capital locale, spune că a fost re­zolvată partea de finanţare pentru reali­zarea Contrapărţii Centrale (CCP), o investiţie de minimum 16 milioane de euro care va relansa piaţa derivatelor în Ro­mânia. El spune că a intrat în linie dreaptă cu privire la înfiinţarea noii socie­tăţi, respectiv iniţierea procesului de autorizare.

Adrian Tănase, CEO-ul Bursei: Am intrat în linie dreaptă pentru a înfiinţa Contrapartea Centrală, o investiţie de minimum 16 mil. euro

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Părinţii băiatului, originari din Ghana, au efectuat circumcizia în casa lor din Scandiano, în apropiere de oraşul Reggio Emilia, Italia. Bebelușul a fost transportat la un spital din Bologna după ce a început să sângereze excesiv și a intrat

Altex are mereu oferte interesante, iar noua promotie din ultima luna de iarna pare sa atraga atentia tuturor cumparatorilor. Am facut si noi o selectie a celor mai interesante categorii de produse. Citește mai

Gazprom şi-a schimbat aproape în totalitate strategia pentru Europa de Est trimiţând deja statelor cărora le livrează gaze ruseşti documente prin care anunţă că nu va mai înnoi

Mai mulţi funcţionari din Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti au fost puşi sub acuzare în dosarul falsului medic italian. Anchetatorii susţin că aceştia ar fi falsificat documente şi ar fi eliberat cod de parafă în baza unui dosar

Patru echipe de liceu vor reprezenta România la Campionatul Mondial de Robotică ce se va desfăşura la sfârşitul lunii aprilie 2019 în

Autorul crimei din Sighetu Marmaţiei, în urma căreia o femeie în vârstă de 29 de ani a decedat, a fost arestat preventiv. Decizia judecătorilor maramureşeni nu este definitivă, însă bărbatul în vârstă de 35 de ani n-a contestat

Partidul Socialiştilor, Partidul Democrat şi Blocul electoral ACUM DA PAS au luat act de invitaţia preşedintelui Igor Dodon la dialog, dar deocamdată nu au un răspuns ferm dacă o vor

Cursul valutar publicat luni de Banca Naţională a României indică o depreciere a leului în raport cu toate valutele, exceptând zlotul şi forintul, dar şi o scumpire a gramului de aur, în raport cu ziua de

Viorica Dăncilă trebuie să îşi dea demisia imediat, spune liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, argumentând că anularea vizitei la Bucureşti a Regelui Iordaniei "este de o gravitate

România are deja 12 ani de când este membră a Uniunii Europene şi a acumulat suficientă experienţă pentru a avea cele mai bune rezultate în atragerea de fonduri în viitor, dar şi pentru a nu mai avea

Florin Piersic dezminte că are probleme de sănătate, cu atât mai mult cu cât ar fi fost la spital. ” Eu mai am de gând să trăiesc bine”, a declarat marele actor, pentru Observator. În vârstă de 83

Anunţul făcut de premierul Viorica Dăncilă cu privire la faptul că Guvernul va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim "a stârnit entuziasmul sălii, dar a aruncat pe Apa Sâmbetei 50 de ani

Damian Drăghici & Brothers, Bogdan Ioan – câștigător la Vocea României în 2018 - și Franny cântă pentru copiii cu autism Damian

Juriul Acceleratorului BCR-InnovX a selectat 10 companii care vor participa la Bootcamp-ul programului în perioada 25 martie – 14 iunie, prima etapă fiind dedicată start-up-urilor, cu cifră de afaceri între 100.000 de euro şi 1 milion de euro,

Consiliul de Administraţie al companiei Romgaz a avizat astăzi distribuirea unui dividend brut de 4,17 lei/ acţiune, din care 3,15 lei aferent profitului anului 2018, 0,08 lei aferent rezultatului reportat şi 0,94 lei conform OUG nr.114/2018, nivelul

Inteligenţa artificială nu îşi are locul în securitatea cibernetică, deoarece pentru protecţia unei companii este nevoie de oameni care să analizeze comportamentul din spatele unor acţiuni şi să determine dacă acesta reprezintă o

După înfrângerea din primul meci, 1-2 cu Suedia, România va juca marți, de la ora 21:45, cu Insulele Feroe. Înfrângerea cu Suedia și prestația slabă a unora dintre „tricolori” l-au determinat pe

Betano, operatorul digital de pariuri și cazinou, are de astăzi zeci de jocuri Novomatic! Book of Ra, Lucky Lady’s Charm, Sizzling Hotși multe altele sunt acum disponibile în Cazinoul Betano! Cele mai populare sloturi video din

România a fost anul trecut cel mai mare cumpărător de produse de ciocolată din Ucraina, 4.900 tone de ciocolată şi produse din cacao, urmată de Ungaria, cu 2.600 tone şi Bulgaria - cu 2.500 tone, scrie Agerpres.ro, care citează Unian.

In cazul in care urmeaza sa ajungi in Bucuresti, fie in scop de serviciu, fie pentru a vizita orasul pentru cateva zile, conteaza mult alegerea locului in care vei sta. Iar cazarea in regim hotelier Bucuresti reprezinta o alegere avantajoasa din multiple