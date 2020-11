Adrian Streinu-Cercel: Pandemia de coronavirus este scăpată de sub control în România 30.11.2020

30.11.2020 Adrian Streinu-Cercel: Pandemia de coronavirus este scăpată de sub control în România Medicul Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului „Matei Balş” şi candidat PSD la alegerile parlamentare, consideră că pandemia de coronavirus este scăpată de sub control în România, iar carantina impusă de autorităţi nu are



Adrian Streinu-Cercel: Pandemia de coronavirus este scăpată de sub control în România

Medicul Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului „Matei Balş” şi candidat PSD la alegerile parlamentare, consideră că pandemia de coronavirus este scăpată de sub control în România, iar carantina impusă de autorităţi nu are nicio eficienţă, transmite Antena 3. Adrian Streinu-Cercel susţine că în urmă cu trei luni ar fi trebuit efectuată o testare în masă şi […]

Adrian Streinu-Cercel: Pandemia de coronavirus este scăpată de sub control în România

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

FIFA a amendat-o pe FC U Craiova 1948, echipa din Liga a III-a finanțată de Adrian Mititelu, și a obligat-o să plătească despăgubiri consistente, de aproximativ 76.000 de euro! Totuși, patronul oltean n-a mai atacat decizia cu recurs, pentru că

Activitatea din principalul punct feroviar de trecere a frontierei din vestul României, cel din Gara Curtici, județul Arad, a fost înregunată, în cursul nopții de marți către miercuri, din cauza unui puternic incendiu care a cuprins o clădire ce

Datoria externă totală a crescut în primele zece luni ale anului cu 8,37 miliarde euro, ajungând la 108,2 miliarde euro, din care datoria publică directă se ridică la 40,4 miliarde euro, respectiv 37% din total, arată datele publicate de

Gigi Becali nu este impresionat de rezultatele foarte bune ale liderului din Liga

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, după întâlnitea cu reprezentanții partidelor politice care au susținut învestirea Guvernului PNL în Parlament că liderul Pro România susține demersul liberalilor de modificare a legislației

Raluca Popescu, care a lucrat mai mult de un deceniu în cadrul UniCredit, a ajuns în luna noiembrie în boardul UniCredit Bulbank din Bulgaria, coordonând divizia de corporate, investiţii şi private

Oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă au anunţat că în după-amiaza zilei de luni, 16 decembrie, un accident de circulaţie grav a avut loc pe raza localităţii Scurtu Mare, din judeţul

Juan Emmanuel Culio (36 de ani) a jucat ultimul meci pentru CFR Cluj în Gruia în partida contra Astrei Giurgiu, din etapa a 21-a din Liga 1. Culio va mai juca o ultimă partidă pentru CFR Cluj, în deplasare, la FC Voluntari, pe 21 decembrie, în

Să nu vă grăbiţi să vă programaţi la chirurgul Raluca Turcan! Este o glumă. Mai corect spus, o ironie. Doamna nu operează decît în Parlament şi pe la PNL şi, foarte rar, pe la Cotroceni. Nu ştie o iotă de chirurgie, nici de medicină,

CFR Cluj a învins Astra cu 2-0 în etapa cu numărul 21 din Liga 1. Valentin Costache (21 de ani) a ratat o șansă imensă în minutul 64 și l-a scos din sărite pe Dan Petrescu. Vezi AICI programul etapei #21 din Liga 1Vezi AICI clasamentul

Casa de avocatură NNDKP (Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen) fuzionează cu o casă de avocatură din Cluj-Napoca – Păun Ciprian şi Asociaţii (PCA Law Office) pentru a-şi consolida poziţia pe piaţa clujeană. Prin această fuziune, biroul

Carlo Ancelotti, faimosul italian de-abia demis de Napoli, va fi numit manager la Everton, cel târziu mâine. Iar Arsenal îl vrea pe Mikel Arteta, asistentul lui Guardiola la Manchester City. Pe 10 decembrie, Carlo Ancelotti a fost demis de

Autoritățile ecuadoriene au emis un mandat de arestare pe numele unui cetățean român, suspectat că ar fi ucis doi copii, un băiat în vârstă de 14 ani și pe sora aceasta, de 10 ani, informează site-ul cotidianului El Universo. Cei doi copii au

Anul 2019 a fost un an bun din punctul de vedere al performanţei investiţionale, atât pieţele bursiere, cât şi cele de obligaţiuni au avut o evoluţie bună, iar acest lucru s-a putut vedea în performanţele fondurilor administrate de Erste Asset

Guvernul mizează anul viitor pe o creştere a veniturilor cu aproape 10%, asemănătoare cu cea din acest an, şi a cheltuielilor cu doar 7,1%, la jumătate faţă de ultimii doi ani, în timp ce economia este aşteptată să crească cu 4,1%, potrivit

Ministrul Finanţelor Florin Cîţu a declarat marţi seară, la Digi 24, că dublarea alocaţiilor ar costa 6 miliarde lei, în timp ce prin reducerea TVA se pierd 11,8 miliarde lei. Prin aplicarea ambelor măsuri, deficitul în 2020 se va duce către

Serghei Bulgac, CEO: Spre deosebire de fostul monopol din telefonia fixă, 95% din cele peste 6 milioane de gospodării din România acoperite de reţeaua Digi au acces la fibră

În vârstă de 74 de ani, Mircea Lucescu ar putea antrena peste mări și țări. Tehnicianul român este propus să preia formația FC Santos din Brazilia. UPDATE 15.35. Mircea Lucescu a confirmat pentru Gazeta Sporturilor că a primit oferta de a

Noul şef al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor este Eduardt Cozminschi, arată o decizie publicată în Monitorul

Ești convins că nu ai cum să mulțumești pe toată lumea atunci când vine vorba despre cadouri de sezon? Ei bine, înseamnă că nu ai vizitat încă pagina de colecții a ziarului Libertatea. Găsești aici, cu siguranță, câte ceva pe placul