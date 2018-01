Adrian Năstase: Clarificarea măsurilor fiscale, unul dintre primele lucruri pe care ar trebui să le facă Guvernul 29.01.2018

29.01.2018 Adrian Năstase: Clarificarea măsurilor fiscale, unul dintre primele lucruri pe care ar trebui să le facă Guvernul Clarificarea măsurilor fiscale, care au "înnebunit populaţia", este unul dintre primele lucruri pe care ar trebui să le facă viitorul Guvern condus de Viorica Dăncilă, a afirmat, duminică,



Adrian Năstase: Clarificarea măsurilor fiscale, unul dintre primele lucruri pe care ar trebui să le facă Guvernul

Clarificarea măsurilor fiscale, care au "înnebunit populaţia", este unul dintre primele lucruri pe care ar trebui să le facă viitorul Guvern condus de Viorica Dăncilă, a afirmat, duminică, fostul...

Adrian Năstase: Clarificarea măsurilor fiscale, unul dintre primele lucruri pe care ar trebui să le facă Guvernul

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Nu mai e un secret pentru nimeni că, odată cu venirea unui Nou An, se schimbă şi tendinţele în materie de modă. Dacă speraţi la aceeaşi efervescenţă vestimentară, anul 2018 nu dezamăgeşte pentru că da, noile tendinţe sunt la fel de

Cu totii ne dorim ca anul ce vine sa fie mai bun si mai imbelsugat! Vrem sanatate, fericire, succes in cariera si prosperitate! Nu vrem ca necazurile sau grijile sa ne umbreasca fericirea si vrem ca norocul sa ne surada la fiecare pas. Gena Rusu,

Papa Francisc, în mesajul său de sfârşit de an, a spus că 2017 a fost umbrit de război, minciuni şi nedreptate şi a cerut oamenilor să-şi asume responsabilitatea pentru acţiunile lor, relateaza Reuters. Citește

Mii de persoane au protestat pentru a treia zi în Iran, în capitala Teheran având confruntări cu forţele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucişi într-un oraş de provincie, informează

În doar câteva zile, noile proteste din Iran s-au răspândit în întreaga ţară, surprinzând complet atât autorităţile de la Teheran cât şi comentatorii politici ce urmăresc evenimentele din Orientul Mijlociu. Unul dintre morivele pentru

Aşteptările nerealiste, presiunile financiare şi angajamentele excesive pot provoca stres şi anxietate în timpul Sărbătorilor. Ceea ce pentru unii aduce bucurie, pentru alţii se poate transforma într-un morman de frustrări. Chiar şi ideea de a

Sorana Cîrstea, locul 37 WTA, a învins-o, luni, cu scorul de 7-6 (3), 6-1, pe americanca Jennifer Brady, locul 65 WTA, venită din calificări, în primul tur al turneului de categorie Premier de la

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Deşi la nivelul guvernului se vorbeşte de peste un an de dezastrul şi jaful care se află în spatele ONG-urilor favorizate de stat, nu s-a făcut nimic pentru remedierea

A fost deschis accesul către un muzeu subacvatic, aflat în adâncurile oceanului, în largul coastei Lanzarote din Insulele Canare. „Museo Atlantico“ ne înfăţişează o lume ciudată, formată din statui reprezentând oameni, amplasată pe

Un sondaj sociologic dintre cele mai credibile- a fost efectuat de IMAS, institutul condus de dl. Alin Teodorescu- ne spune că mai bine de jumătate dintre români cred că în 2018 o vor duce mai prost decât în anul ce s-a încheiat ieri. Un sondaj

Sfântul Vasile, perceput de unii drept primul petrecăreţ, numele lui fiind considerat de alţii drept numele de botez al lui Iisus Hristos, este apărătorul creştinilor, "păzitor de duhurile rele", astfel că prima zi a anului a ajuns să fie

Maria Şarapova (59 WTA) îşi propune să revină în elita tenisului feminin după ce, în 2017, s-a întors pe teren după suspendarea primită pentru dopaj şi a reuşit intrarea în Top

N-a fost bătută audienţa record de anul trecut, când la concertul lui Smiley, de la miezul nopţii, au asistat aproape 20.000 de gălăţeni, însă tot au fost în stradă, la cumpăna dintre ani, circa 8.000 de

Băimărenii s-au distrat pe cinste în noaptea dintre ani. Trupa 3 Sud Est a susţinut un recital pe scena din Centrul Vechi a municipiului. La miezul nopţii, un adevărat spectacol pe cer a fost dat cu ajutorul unui foc de artificii, care a durat

Medicul Mihai Lucan are în faţă o nouă acuzaţie, cea mai gravă de până acum: tentativă de omor cu premeditare. Procurorii DIICOT suspectează că, în timpul unui transplant, chirurgul ar

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat duminică "un mesaj de alertă, o alertă roşie" cu privire la pericolele care vor ameninţa lumea în 2018 şi a făcut un apel la unitate pentru

Află ce îți rezervă astrele în prima zi a anului. Pentru nativii din zodia Berbec, anul debutează în forţă cu veşti bune şi evenimente frumoase în plan

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, prezent la Bistriţa pentru a petrece Revelionul în mijlocul a aproximativ 400 de liberali din zonă, a declarat că aşteaptă de la Noul An "să plece

Cristi Tănase (30 de ani) își va rezilia contractul cu Karabukspor în această iarnă, iar prima ofertă a venit din partea FCSB. Mijlocașul i-a transmis lui Gigi