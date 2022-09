Adrian Mititelu Jr. a distribuit un clip scandalos, cu scandări rasiste împotriva Rapidului 23.09.2022

23.09.2022 Adrian Mititelu Jr. a distribuit un clip scandalos, cu scandări rasiste împotriva Rapidului Adrian Mititelu Jr. a postat un clip video scandalos, cu scandări rasiste îndreptate de galeria lui FCU Craiova către rivalii de la Rapid. Rivalitatea dintre FCU Craiova și Rapid a depășit de mult limitele sportive. Incidentele violente de la



Adrian Mititelu Jr. a distribuit un clip scandalos, cu scandări rasiste împotriva Rapidului

Adrian Mititelu Jr. a postat un clip video scandalos, cu scandări rasiste îndreptate de galeria lui FCU Craiova către rivalii de la Rapid. Rivalitatea dintre FCU Craiova și Rapid a depășit de mult limitele sportive. Incidentele violente de la meciul disputat pe 10 septembrie și câștigat de olteni cu 1-0 au inflamat și mai tare spiritele. Victor Angelescu și Adrian Mititelu s-au contrat de la distanță în ultimele 24 de ore. ...

Adrian Mititelu Jr. a distribuit un clip scandalos, cu scandări rasiste împotriva Rapidului

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Berbec Vei primi un mail pasional sau un apel telefonic de la un iubit sau chiar de la un prieten. Acesta poate fi confuz sau trece prin stări sufletești chinuitoare. Fii bun cu el. Dacă

Troia Premium Construct, o firmă de construcţii din Bucureşti, deţinută de doi antreprenori români, derulează investiţii în utilaje noi, deşi contextul de piaţă este unul dificil, după cum spun reprezentanţii

Moderna Inc a anunţat, luni, că vaccinul său anti-COVID-19 a generat un răspuns imunitar puternic şi că a fost în general bine tolerat la copiii cu vârste cuprinse între şase şi 11 ani. Moderna a […] The post Moderna anunţă că

Gică Popescu este unul dintre cei mai mari fotbalişti pe care i-a dat

Circa 70% dintre şoferii români s-au prezentat cu întârziere cu maşinile la service ca urmare a carantinei impuse la nivel naţional, arată rezultatele unui sondaj publicat, luni, de către

Ministerul Sănătății a anunțat, luni, semnarea unui contract pentru livrarea a 10.000 de doze de anticorpi monoclonali în România. Contractulul a fost semnat cu firma producătoare. Firma va

Liverpool a umilit-o pe Manchester United, scor 5-0, în derby-ul etapei #9 din Premier League. Ole Gunnar Solskjaer (48 de ani), antrenorul „diavolilor”, nu mai e dorit de vestiar, iar favorit să-l înlocuiască este italianul Antonio Conte

Raport dur făcut de administratorul judiciar împotriva acționariatului spaniol, condus de Pablo Cortacero. Oamenii lui Răzvan Zăvăleanu au explicat în 986 de pagini mecanismele prin care ibericii au crescut în 10 luni deficitul clubului de la 3,9

InStat a publicat cifrele etapei a 13-a din Liga 1, încheiată luni cu meciul CFR Cluj – Sepsi, 2-0. CS Universitatea Craiova, formație care a câștigat în deplasare contra Chindiei Târgoviște (1-0), a fost vedeta etapei. Formația lui Laurențiu

PSD Arad a decis să-l suspende din partid, pentru nouă luni, pe consilierul local Ilie Cheşa, fost preşedinte al organizaţiei municipale a partidului, pe motiv că ar fi votat alături de PNL un proiect pe care aleşii social-democraţi din

Emma Răducanu (18 ani, 23 WTA) a învins-o pe Polona Hercog (30 de ani, 123 WTA, scor 4-6, 7-5, 6-1, în primul tur de la Transylvania Open. Este prima victorie din carieră pe tabloul principal al unui turneu WTA standard. Emma Răducanu și-a

Daca detii o afacere, probabil cea mai mare parte din zi o petreci la birou. Stiai insa faptul ca modul in care arata o astfel de incapere iti reduce sau creste productivitatea? In situatia in care detii un numar mare

Premierul interimar Florin Cîțu a numit-o miercuri, 27 octombrie, pe Marioara-Artemis Gătej în funcţia șef al Gărzii Naţionale de Mediu, informează Agerpres. Marioara-Artemis Gătej va avea rang de secretar de stat, iar decizia numirii a fost

Organizatorii Transylvania Open au anunţat programul de mâine, Halep urmând să o întâlnească pe Gracheva, iar Răducanu pe Ana

Sectorul bancar din România a urmat îndeaproape modificările structurale la nivelul sectorului bancar din Zona Euro, principalul partener economic, mai ales după aderarea ţării noastre la Uniunea

Liderii Asociaţiei 15 Noiembrie 1987 au decis ca doi membri să alerge pe traseul pe care avea loc în fiecare an Crosul 15 Noiembrie, pentru ca tradiţia celei mai vechi competiţii de atletism din România să nu se piardă în această perioadă în

Creşterea preţurilor materiilor prime, ale transportului şi energiei vor avea un impact în costurile operaţionale ale IMM-urilor, crede Felix Daniliuc, directorul departa­men­tului pentru IMM-uri din cadrul BRD Groupe Société

Jucătoarea de tenis Simona Halep (18 WTA) a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă online susţinută după ce a învins-o pe Gabriela Ruse cu 6-1, 6-2, în prima rundă a turneului

Nu rata cele mai importante ponturi din fotbalul internațional, numai pe GSP.RO, la Meciul

Borussia Dortmund are şanse mici să-l păstreze pe Erling Haaland (21 de ani) și în sezonul viitor, iar conducerea galben-negrilor îi caută deja înlocuitor atacantului. Sebastian Kehl, șeful departamentului de scouting al Borussiei, s-a deplasat