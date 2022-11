Adrian Enache a făcut un spectacol impresionant la Sala Palatului. Evenimentul a costat 50.000 euro! 14.11.2022

14.11.2022 Adrian Enache a făcut un spectacol impresionant la Sala Palatului. Evenimentul a costat 50.000 euro! Concertul lui Adrian Enache de la Sala Palatului a costat peste 50.000 euro! Spectacolul a fost sold out, iar acest lucru l-a bucurat enorm pe cunoscutul artist. Partenera acestuia, Iuliana Marciuc s-a ocupat de organizarea […] The post Adrian



Adrian Enache a făcut un spectacol impresionant la Sala Palatului. Evenimentul a costat 50.000 euro!

Concertul lui Adrian Enache de la Sala Palatului a costat peste 50.000 euro! Spectacolul a fost sold out, iar acest lucru l-a bucurat enorm pe cunoscutul artist. Partenera acestuia, Iuliana Marciuc s-a ocupat de organizarea […] The post Adrian Enache a făcut un spectacol impresionant la Sala Palatului. Evenimentul a costat 50.000 euro! appeared first on Cancan.

Adrian Enache a făcut un spectacol impresionant la Sala Palatului. Evenimentul a costat 50.000 euro!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Practic SA (simbol bursier PRBU), unul dintre cei mai mari proprietari de spaţii comerciale stradale din Bucureşti, vinde un teren de 1.361 mp în Bucureşti în zona Primăverii, la preţul de 8 mil. euro, fără TVA, către dezvoltatorul imobiliar

Victor Lindelöf, stoperul lui Manchester United, s-a plâns de dureri în zona pieptului la meciul cu Norwich, scor 1-0. Nu mai putea respira, la fel ca argentinianul Agüero. A fost înlocuit după ce medicul lui United l-a consultat la marginea

Chef Cătălin Scărlătescu nu se mai ferește de ochii curioși ai fanilor. Deși a fost mult timp considerat unul dintre cei mai cunoscuți burlaci din România, celebrul bucătar trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături […] The post

V-aţi întrebat cum arată Munţii Făgăraş, Piatra Craiului, Iezer Păpuşa sau Leaota văzuţi din spaţiu, în decembrie 2021? Satelitul Copernicus i-a fotografiat, iar imaginea e

Andreea Hamza, Senior Director Living în cadrul companiei de consultanţă imobiliară JLL România, apreciază că ultima perioada a adus o creştere a interesului cumpărătorilor pentru apartamente spaţioase, cu suprafeţe de peste 100 de metri

În loc să aibă o echipă bună, așa cum îi dădea tot dreptul tradiția, oltenii s-au pricopsit cu două echipe, dar slabe. Meciul Craiovei lui Rotaru & Reghe la Voluntari a fost din nou perfect românesc, l-ai văzut și te doare albul ochilor.

Producţia naţională de autoturisme a ajuns, în primele 11 luni ale anului, la 379.952 de unităţi, în scădere cu 6,12% faţă de aceeaşi perioadă din 2020, când numărul unităţilor produse a fost de 404.699, arată datele publicate de

O frăţie studenţească înfiinţată acum 40 de ani a evoluat într-una dintre cele mai mari organizaţii criminale din lume, ocupându-se de trafic de fiinţe umane, escrocherii şi asasinate pe toate continentele, arată o investigaţie

Un expert de la Universitatea din Basel a declarat că tulpina sud-africană ar putea să o depășească pe cea Delta, din punct de vedere al ratei de transmitere și să devină predominantă, în Europa, în aproximativ 4 săptămâni, notează DPA,

Rusia se va confrunta cu consecinţe grele şi costuri severe dacă preşedintele Vladimir Putin va ataca Ucraina, a avertizat, duminică, Grupul celor mai dezvoltate şapte state ale lumii

Premierul Nicolae Ciucă a dispus Corpului de Control al Guvernului să înceapă o acţiune de documentare privind achiziţiile de teste de salivă la Oficiul National pentru Achizitii Centralizate si Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă,

AUR vrea să scoată 10.000 de oameni în stradă, în faţa Parlamentului. Liderii AUR cheamă participanţi din toată ţara şi le transmite acestora că protestul s-ar putea prelungi şi a doua zi, potrivit unor surse. Protestul a fost anunţat şi

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Germania că împiedică livrarea de arme defensive ţării sale, în plină perioadă de tensiuni cu Rusia, suspectată că pregăteşte o nouă invazie. Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii

Plenul Senatului a adoptat, luni, o hotărâre prin care bugetul instituţiei pe anul 2022 este stabilit la suma de 228.019.000 lei credite de angajament şi 217.719.000 lei credite

Gigi Becali (63 de ani), patronul de la FCSB, vrea un joc curat contra celor de la Rapid. Duelul celor două formații bucureștene este programat miercuri, 15 decembrie, de la ora 20:30, live pe GSP.ro și în direct la TV pe DigiSport 1, TelekomSport 1

Nici o altă variantă a noului coronavirus nu s-a răspândit atât de rapid ca varianta Omicron, a anunţat marţi Organizaţia Mondială a Sănătăţii. OMS estimează că toate ţările sunt deja atinse, relatează

Noul stadion Rapid este tot mai aproape de a fi inaugurat. Arena din Giulești este finalizată în proporție de 100%, urmând a fi dată în folosință în prima parte a anului 2022. Rapid se pregătește de inaugurare stadionului. Plan pentru

Peste 200 dintre românii declaraţi vindecaţi de COVID au ajuns în spitale, reinfectaţi, în valul 4 al pandemiei, conform datelor furnizate ziarului Libertatea de 28 dintre DSP-urile din întreaga ţară. Cazurile de reinfectări sunt rare, iar

Samsung şi IBM anunţă un important pas înainte în dezvoltarea cipurilor, care va duce fie la creşterea masivă a autonomiei, fie a performanţei, în funcţie de modul în care va fi implementat designul de la caz la

Testele pentru depistare SARS-CoV-2 rămân în interiorul certificatului COVID, însă Guvernul nu poate da OUG, fiind deja un proiect de lege în Parlament. Un proiect de lege ar urma să fie propus de ministrul Sănătății, potrivit căruia fiecare