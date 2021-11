Adrian Criţ, STB: Toată lumea vrea să achiziţioneze vehicule electrice, dar ca să le încarci, consumul energetic este foarte mare. Noi avem o reţea configurată pe ce exista până în 1989. O altă problemă cu care se confruntă Capitala este lip 20.11.2021

20.11.2021 Adrian Criţ, STB: Toată lumea vrea să achiziţioneze vehicule electrice, dar ca să le încarci, consumul energetic este foarte mare. Noi avem o reţea configurată pe ce exista până în 1989. O altă problemă cu care se confruntă Capitala este lip Deşi marile oraşe din România şi din Europa îşi îndreaptă tot mai mult atenţia către electromobilitate şi îşi înnoiesc flotele cu vehicule de transport public electrice, reţeaua de transport din Bucureşti se confruntă cu alte probleme,



Adrian Criţ, STB: Toată lumea vrea să achiziţioneze vehicule electrice, dar ca să le încarci, consumul energetic este foarte mare. Noi avem o reţea configurată pe ce exista până în 1989. O altă problemă cu care se confruntă Capitala este lip

Deşi marile oraşe din România şi din Europa îşi îndreaptă tot mai mult atenţia către electromobilitate şi îşi înnoiesc flotele cu vehicule de transport public electrice, reţeaua de transport din Bucureşti se confruntă cu alte probleme, care stau în calea trecerii către o economie verde.

Adrian Criţ, STB: Toată lumea vrea să achiziţioneze vehicule electrice, dar ca să le încarci, consumul energetic este foarte mare. Noi avem o reţea configurată pe ce exista până în 1989. O altă problemă cu care se confruntă Capitala este lipsa unor culoare dedicate pentru autobuze, ceea ce generează întârzieri.

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

O româncă de 30 de ani care trăiește în Austria a rămas cu o rană la nas de pe urma testării anti-Covid-19. Ea nu și-a revenit nici acum, după o lungă perioadă în care a luat medicamente, motiv pentru care a dat statul în judecată și cere

Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în Capitală, meteorologii prognozând vânt în rafale și posibile precipitații mixte. Abia vineri, gradele în termometre mai scad puțin și sunt

Alegerea directorului şcolar de către profesori mi se pare o idee nepotrivită: pe de o parte, pentru ca ar fi făcută doar de profesori; pe de altă parte, pentru că alegerile nu sunt indicate in acest sistem, scri Cristi Dănileţ pe paina sa de

Cele mai vechi drumuri pavate din România se află în cetăţile dacice din Munţii Orăştiei. Au două milenii şi sunt şi printre cele mai bine păstrate drumuri

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția cu o clientă l-a pus pe gânduri pe un ginecolog, care a rămas fără replică chiar în cabinetul său. O zi obișnuită la serviciu. […] The post Bancul zilei | Ce i-a

Anul 2021 va oferi o mulţime de evenimente importante pentru amatorii de astronomie, printre acestea numărându-se şi o eclipsă totală de Lună sau celebra ploaie de meteori numită

Oamenii regimului Putin insistă cu ideea că sistemul electoral american este arhaic. Ba mai mult, susţin, în cor, că acesta nu îndeplineşte criteriile

Indicele principal BET, al celor mai tranzacţionate 17 acţiuni de la bursa românească, a atins joi după-amiază pragul psihologic de 10.000 de puncte pentru prima oară din 21 februarie 2020

Banca centrală a statului nordic are dobânzi negative de mai mulți ani, iar acest lucru a determinat băncile comerciale să ofere credite ipotecare pe 20 de ani cu dobândă zero, scrie The Sydney Morning Herald. Astfel, cei care accesează un astfel

Diplomat în mânuirea rafinată a cuvintelor, impozant prin statură şi cultură, cu arta de a se face simpatic, patriot, Adrian Năstase a reuşit în mandatul său de prim-ministru să introducă România în

O femeie în vârstă de 78 de ani, din Brebeni, a murit joi dimineaţă spulberată de un autoturism, pe drumul judeţean DJ 546, care trece prin

În ciuda deteriorării accentuate a mediului economic, premierul Florin Cîţu continuă să susţină că anul trecut nu a fost unul dezastruos pentru economia românească. „În 2020 am stopat căderea

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt a stabilit cine sunt profesorii care vor conduce în continuare şcolile din judeţ. Aproape 90 de posturi de director şi director adjunct au rămas vacante la începutul anului prin expirarea mandatelor directorilor

Sebastian Constantinescu, direc­to­rul general al agenţiei de turism Tra­vel Planner, spune că anul acesta se arată a fi unul bun, dar revenirea turis­mu­lui va fi în strânsă legătură cu evo­luţia

Poliţistul a salvat viaţa unei persoane aflată în pericol de înec. Povestea întregii opraţiuni este relatată chiar decolegii săi din cadrul Ministerului de

Organizatorii de la Australian Open fac eforturi uriașe pentru jucători, care sunt nevoiți să stea 14 zile în carantină înainte de startul turneului de la Melbourne. Australian Open va începe pe 8 februarie, la Melbourne, acolo unde se joacă de

TVA pentru serviciile de livrare a preparatelor alimentare trebuie redusă de la 9% la 5%, este propunerea avansată Guvernului de deputatul PNL Marilen Pirlea, care precizează că această cotă este deja

Vremea în data de 8 ianuarie este una capricioasă, cu multe ploi dar și

Kayserispor, echipa românilor Alibec, Lung Jr. și Săpunaru, a învins-o pe Yeni Malatyaspor , scor 1-0, în runda #18 din campionatul Turciei. Denis Alibec (30 de ani) a avut ocazia de a deschide scorul pentru echipa sa, dar a ratat o lovitură de la

Un nou cutremur a avut loc în Vrancea, noaptea