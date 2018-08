Adolescentul de 17 ani bănuit că a ars de viu un coleg de muncă şi-a văzut de viaţă de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Omul mort, urmaş al poetului George Coşbuc 05.08.2018

05.08.2018 Adolescentul de 17 ani bănuit că a ars de viu un coleg de muncă şi-a văzut de viaţă de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Omul mort, urmaş al poetului George Coşbuc Un adolescent de 17 ani este bănuit că l-ar fi împins pe un bărbat de 61 de ani, coleg de muncă, într-o cuvă care alimenta o centrală termică. La câteva ore de la presupusa crimă, adolescentul şi-a văzut de viaţă şi a mers în oraşul



Adolescentul de 17 ani bănuit că a ars de viu un coleg de muncă şi-a văzut de viaţă de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Omul mort, urmaş al poetului George Coşbuc

Un adolescent de 17 ani este bănuit că l-ar fi împins pe un bărbat de 61 de ani, coleg de muncă, într-o cuvă care alimenta o centrală termică. La câteva ore de la presupusa crimă, adolescentul şi-a văzut de viaţă şi a mers în oraşul Năsăud să se tundă.

Adolescentul de 17 ani bănuit că a ars de viu un coleg de muncă şi-a văzut de viaţă de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Omul mort, urmaş al poetului George Coşbuc

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

MIG PRABUSIT. Un avion Mig 21 Lancer, care participa la mitingul aerian organizat cu prilejul Zilei Porţilor deschise de la Baza Aeriană Borcea, s-a prăbuşit azi, în apropiere de Feteşti. Citește mai

La doar 14 ani, fiul Mihaelei Rădulescu, Ayan Schwartzenberg, se gândeşte foarte serios la viitorul său şi este demn de

Un studiu finalizat recent în România reconfirmă efectele consumului moderat de bere asupra scăderii riscului de apariţie a bolilor

Anglia este a treia semifinalistă de la Campionatul Mondial de fotbal, după ce trecut în sferturile de finală de naţionala

Selecţionata Angliei s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, sâmbătă, după ce a învins formaţia Suediei cu scorul de 2-0 (1-0), la Samara. Anglia, campioană în 1966, pe

Rusii se lauda cu noul lor avion de spionaj A-100 "Premier", care, potrivit unor surse bine informate, este unic in felul sau. De ce? Pentru ca, sustin aceleasi surse anonime citate de

Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, a fost eliminată în turul 3 de la Wimbledon, după ce a fost învinsă de taiwaneza Su-Wei Hsieh, 32 de ani, locul 48 WTA, scor 6-3, 4-6, 5-7. Taiwaneza va juca în optimi cu

Taiwaneza Su-Wei Hsieh a reușit performanța carierei la 32 de ani după ce a învins-o în turul 3 de la Wimbledon pe liderul mondial Simona Halep, scor 6-3, 4-6, 5-7. Su-Wei Hsieh, locul 48 WTA, nu și-a putut stăpâni emoțiile

Jocurile video, motivul eliminării Germaniei de la Cupa Mondială. La Viitorul, Gică Hagi n-a montat prize în cantonament. Pentru prima oară în istoria nemților, naționala de fotbal țării lor a fost eliminată încă din faza grupelor. În plus,

Liviu Teodorescu, una din cele mai bune voci masculine din Romania, revine in atentia noastra cu proiectul muzical #LiTemoments pe care l-a lansat in urma cu un an, dar pe care il continua anul acesta cu trei momente noi. Prima piesa cu care Liviu a dat

Anglia se califică la pas în semifinalele Campionatului Mondial, pentru a treia oară în istorie, după ce a învins Suedia cu 2-0. Citește mai

Ingrid Mocanu a făcut publice două ipostaze, la cinci zile distanţă, unde arată cum aceeaşi maşină a urmat-o pe traseul ei şi la dus dar şi la întors. O simplă coincidenţă? Ar fi prea mult , în opinia sa, deoarece dă date exacte despre

Simona Halep a declarat, sâmbătă, după eliminarea de la turneul de la Wimbledon în turul trei, că a avut o atitudine “prea negativă” la meciul cu Su-Wei

Strigătele de bucurie au răsunat pe străzile din capitala Angliei, unde londonezii au sărbătorit calificarea favoriţilor lor în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal 2018, după victoria în faţa Suediei

Echipa României a ieşit învingătoare la a doua ediţie a evenimentului Baseball Festival, organizat sâmbătă în Complexul Studenţesc Tei din Bucureşti. România a învins în finală echipa

Ronaldo a câştigat în 2016 88 de milioane de dolari, acest lucru făcându-l cel mai bine plătit sportiv din toată lumea. Mai mult de o treime din câştiguri s-au datorat contractelor încheiate cu firme precum Nike sau Tag Heuer, relatează

Ministerul Apărării a publicat pe Facebook un colaj cu imagini video, din timpul vieţii lui Florin Rotaru, pilotul decedat în accidentul aviatic de la baza Borcea. Citește mai

Monumentul a fost ridicată din ordinul împăratului Traian şi oferă informaţii impresionante despre strămoşii

Autorităţile thailandeze au declarat duminică că intenţionează să evacueaze o zonă din jurul peşterii în care ceo 12 băieţi şi antrenorul lor de fotbal au rămas prinşi, pentru a asigura „o operaţiune de salvare”, relatează

Selecţionata Croaţiei s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal 2018, după ce a învins echipa gazdă, Rusia, cu 4-3 la loviturile de departajare, scor 2-2 (1-1, 1-1) la finalul