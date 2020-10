Adolescent de 17 ani infectat cu COVID-19, internat în stare gravă la Terapie Intensivă la Spitalul “Dr. Victor Gomoiu” 03.10.2020

03.10.2020 Adolescent de 17 ani infectat cu COVID-19, internat în stare gravă la Terapie Intensivă la Spitalul “Dr. Victor Gomoiu” Un băiat în vârstă de 17 ani, infectat cu coronavirus, este internat la Terapie Intensivă la Spitalul “Dr. Victor Gomoiu” din Capitală. Adolescentul se află în stare gravă, însă nu este intubat,



Adolescent de 17 ani infectat cu COVID-19, internat în stare gravă la Terapie Intensivă la Spitalul “Dr. Victor Gomoiu”

Un băiat în vârstă de 17 ani, infectat cu coronavirus, este internat la Terapie Intensivă la Spitalul “Dr. Victor Gomoiu” din Capitală. Adolescentul se află în stare gravă, însă nu este intubat, ...

Adolescent de 17 ani infectat cu COVID-19, internat în stare gravă la Terapie Intensivă la Spitalul “Dr. Victor Gomoiu”

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

CS Mioveni a câștigat meciul cu Sportul Snagov din etapa a 12-a din Liga 2, scor 2-1, și a urcat pe primul loc până la meciul din această seară dintre Turris Turnu Măgurele și UTA Arad. Marian Anghelina (28 de ani) a reușit golul anului

Fondul Proprietatea (FP) a notificat bursa cu privire la înregistrarea hotărârii acţionarilor din aprilie 2019 privind aprobarea reducerii capitalului social subscris cu 773,7 mil. lei, până la 3,9 mld. lei, prin anularea unui număr de 1,4

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu a fost învinsă de rusoaica Margarita Gasparian cu 6-2, 7-5, în optimile de finală ale turneului WTA de la Luxemburg, dotat cu premii totale de 250.000 de

Vineri, 18 octombrie 2019, Regina-Mamă Elena va fi repatriată, pentru a fi reînhumată la Curtea de Argeş, alături de fiul ei, Regele Mihai

Trecerea la ora de iarnă 2019 se va face în ultimul weekend din luna octombrie, adică în noaptea de 26 spre 27 octombrie, când ceasurile se dau înapoi cu o oră, ora 4:00 devenind ora 3:00. Duminica,

Compania daneză Universal Robots, care a instalat deja în fabrica de la Craiova a gigan­tului american Ford roboţi co­laborativi (coboţi) care, prin­tre altele, alimentează cu ulei motoarele autovehiculelor, discută noi proiecte cu jucători din

SCM Rm. Vâlcea are un meci extrem de dificil la Podgorica, acolo unde se câștigă foarte greu. Buducnost a pierdut deja un prim joc și nu mai are voie la pași greșiți. Buduncnost - SCM Rm. Vâlcea e sâmbătă, de la 20:00, liveSCORE pe GSP.ro și

Dacă eşti consumatoare de preparate raw vegan, această reţetă te va cuceri iremediabil. Sănătoasă şi extrem de delicioasă, cu un grad de complexitate mediu, tarta cu blat raw vegan şi pere poate deveni dulcele pe care să-l oferi celor dragi

Ray Dalio, miliardarul care a fondat cel mai mare fond de investiţii de tip hedge din lume, îi sfătuieşte pe visători să se înarmeze cu o doză serioasă de realism dacă doresc ca visele lor să devină realitate, scrie

Poliţiştii au luat cu asalt cluburile din Sectorul 1 al Capitalei, verificările vizând legalitatea funcţionării acestora, dar şi identificarea unor persoane sau bunuri

Oare cum ar fi ca pe porțile fabricii din Pitești să iasă, în sfârșit, și un model sport? Site-ul auto-bild.ro prezintă azi Dacia Sandero R4, care poate fi un deschizător de drumuri în respectiva gamă. Modelul Sandero R4 care are sub

Sute de susţinători ai manifestanţilor din Hong Kong au fost prezenţi în tribunele Barclays Center, vineri seară, la un meci din presezonul Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), dintre echipa

Copiii mai au puţin de aşteptat până la prima vacanţă. Preşcolarii şi elevii din învăţământul primar vor primi vacanţă de sâmbătă, 26 octombrie, până duminică, 3

Nume: Oral-B Platformă soft: Apple iOS, Google Android Preţ: gratis Dezvoltator: Procter & Gamble Productions Funcţionalitate: aplicaţia le permite utilizatorilor periuţelor electrice Oral-B (modelele 8000, 9000 şi 10000) să ţină evidenţa

Ponderea autoturismelor ecologice în totalul vânzărilor înregistrate la nivel naţional, în primele nouă luni ale anului, s-a situat la 3,7%, superioară celei consemnate în aceeaşi perioadă din 2018, în

Brandul Felicity Store, pus pe piaţă în 2015 de către antreprenoarea Georgiana Bularcă, sub care realizează bijuterii handmade, a încheiat anul 2018 cu afaceri de peste 380.000 de lei, în creştere cu 30% faţă de anul anterior, potrivit

Piaţa a crescut constant, an de an, din momentul în care am început noi să o studiem, din 2014, de la 1,6 mld.euro (2015-2 mld euro, 2016-2,5 mld.euro, 2017 -3 mld.euro) la 3,3 mld.euro în 2018 şi 3,6 mld.euro în 2019, a declarat Paul Voicu,

Ştim ce gândiţi. Pare complet inutil să mai vizitezi un cazinou real în zilele noastre, când poţi foarte bine să ai aceleaşi beneficii, să te distrezi şi să câştigi chiar mai mult doar jucându-te

Smart Start USA este primul program de finanţare privat care oferă fonduri nerambursabile antreprenorilor români care vor să îşi deschidă un start-up în S.U.A. Smart Start este un proiect înfiinţat la iniţiativa lui Ilan Laufer, în

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a emis luni un proiect de ordin prin care cere ca banii viraţi Ministerului Sănătăţii din accizele pe tutun şi băuturi alcoolice să ajungă la Trezoreria