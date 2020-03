Administraţia pieţelor din România a decis ca pieţele agroalimentare să rămână deschise: Producătorii agricoli români trebuie să aibă unde să-şi vândă fructele şi legumele, iar populaţia de unde să se aprovizioneze 22.03.2020

22.03.2020 Administraţia pieţelor din România a decis ca pieţele agroalimentare să rămână deschise: Producătorii agricoli români trebuie să aibă unde să-şi vândă fructele şi legumele, iar populaţia de unde să se aprovizioneze Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România a luat decizia de a ţine deschise pieţele agroalimentare, după intrarea în vigoare a Ordonanţei Militare nr.2/ 21.03.2020. Asociaţia reuneşte 32 de entităţi (instituţii şi societăţi



Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România a luat decizia de a ţine deschise pieţele agroalimentare, după intrarea în vigoare a Ordonanţei Militare nr.2/ 21.03.2020. Asociaţia reuneşte 32 de entităţi (instituţii şi societăţi comerciale) din întreaga ţară. La nivel de pieţe există însă mult mai multe conform site-ului propriu, doar în sectorul 1 al Capitalei fiind 13 unităţi precum Piaţa Agroalimentară Matache, Piaţa Agroalimentară Dorobanţi sau Piaţa Agroalimentară Amzei. Piaţa Obor, una dintre cele mai cunoscute din România, se numără pe lista membrilor.

