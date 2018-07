Adi Sînă i-a băgat mâna pe sub prosop Ancăi Serea, iar noi avem filmarea interzisă minorilor! 25.07.2018

25.07.2018 Adi Sînă i-a băgat mâna pe sub prosop Ancăi Serea, iar noi avem filmarea interzisă minorilor! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, gestul care trădează ”focul” dintre Adi Sînă și Anca Serea. (Reduceri mari la jocuri PC) În timp ce erau la plajă, fără să stea pe gânduri, cântărețul și-a



Adi Sînă i-a băgat mâna pe sub prosop Ancăi Serea, iar noi avem filmarea interzisă minorilor!

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, gestul care trădează ”focul” dintre Adi Sînă și Anca Serea. (Reduceri mari la jocuri PC) În timp ce erau la plajă, fără să stea pe gânduri, cântărețul și-a strecurat mâna pe sub prosopul prezentatoarei TV și a mângâiat-o tandru, dovadă clară că există o atracție intensă […] The post Adi Sînă i-a băgat mâna pe sub prosop Ancăi Serea, iar noi avem filmarea interzisă minorilor! appeared first on Cancan.ro.

Adi Sînă i-a băgat mâna pe sub prosop Ancăi Serea, iar noi avem filmarea interzisă minorilor!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Armata americană cumpără un lot mare de arme paintball pentru unităţile sale din Afganistan. Dar, spre deosebire de puştile paintball convenţionale, acestea vor putea să tragă cu bile care conţin substanţe

Poliţiştii călărăşeni au întocmit dosar penal, în urma unei acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor ilegale cu material lemnos, după ce au stabilit că reprezentanţii unei firme nu au declarat şi nu au înregistrat venituri

Legea offshore, vitală pentru ca producătorii să poată face în această vară investiţii pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră, a fost amânată din nou şi va fi votată în şedinţa extraordinară a

Federaţia Română de Fotbal a informat forul continental despre locul de disputare al partidei cu Lituania, ultima pe teren propriu din noua competiţie UEFA, care va debuta în această

Cercetatorii Universitatii tehnice din Munchen au pus la punct si prezentat o noua metoda neinvaziva de diagnosticare a diferitelor afectiuni. Potrivit presei de specialitate, noua tehnologie se bazeaza

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a lansat ieri, la Constanţa, Comandamentul Sezon Estival 2018. Scopul acestui Comandament este de a contribui, prin

Fosta şefă a DIICOT Alina Bica a fost achitată, marţi, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul privind mita pentru clasarea cauzei în care a fost implicat omul de afaceri Horia Simu. Fosta

Un bărbat în vârstă de 82 de ani, din Medgidia, judeţul Constanţa, a murit, după ce a fost bătut de cel pe care îl găzduia şi care se angajase că o să îl îngrijească la bătrâneţe. Agresorul a

Preşedintele Filipinelor, Rodrigo Duterte, l-a numit pe Dumnezeu “prost”, afirmaţie ce a stârnit furia în ţara majoritar catolică, scrie BBC. Într-un discurs televizat, acesta a demontat povestea lui

Deputaţii liberali au cerut marţi sancţionarea social-democratului Florin Iordache pentru felul în care a condus şedinţa în care s-a decis că grupul USR nu mai poate să aducă invitaţi în Parlament,

Industria a continuat să piardă din elan în luna mai, scăderea activităţii în sector fiind înregistrată două luni la rând, mai puternic în aprilie faţă de martie şi ceva mai uşor în mai faţă de

Fanii lui Childish Gambino se află în mijlocul unor dezbateri aprinse referitoare la melodia This is America. Este sau nu este plagiată? În weekend, cineva a comparat pe Reddit hitul cu o melodie din 2016 a

Ozana Barabancea este foarte determinată să obțină corpul mult visat. Așa că după operația de micșorare a stomacului, acum își mai dorește una de remodelare în zona bustului și a taliei. (Console si accesorii gaming) Ozana a slăbit peste

Sf Petru şi Pavel 2018 - Sfinții Apostoli Petru şi Pavel sunt prăznuiți de Biserica Ortodoxă pe 29 iunie. Citește mai

Probabil că ai observat și tu până acum că prosoapele mai vechi nu mai sunt la fel de pufoase ca la început și că, în ciuda faptului că folosești detergent de bună calitate și chiar balsam de rufe, ele ajung la un

Francezii au făcut film cu Simona Halep. Organizatorii turneului de la Roland Garros au realizat o peliculă despre finala pe care Simona Halep a câștigat-o în fața americancei Sloane Stephens. Citește mai

Subiecte Matematica BAC 2018 // Miercuri, elevii de clasa a 12-a susţin proba obligatorie a profitului, la matematică sau istorie. Citește mai

Record personal pentru preşedintele francez Emmanuel Macron, care a petrecut 57 de minute în compania Papei Francisc, mai mult decât oricare alt şef de stat sau guvern până acum. Citește mai

Subiecte Istorie BAC 2018 // Miercuri, elevii de clasa a 12-a susţin proba obligatorie a profitului, la matematică sau istorie. Citește mai

După ce a slăbit 20 de kilograme, o tânără ce suferă de sindromul Down a reuşit să demonstreze că niciun vis nu este prea mare. Tânăra de 21 de ani este primul model cu sindromul Down care a participat la New York Fashion