Adevărul despre moartea celui mai excentric tânăr milionar român: ”Iar sânge? Eu o să mor!” + Cui a ”lăsat” 4 milioane € 20.05.2019

20.05.2019 Adevărul despre moartea celui mai excentric tânăr milionar român: ”Iar sânge? Eu o să mor!” + Cui a ”lăsat” 4 milioane € În urmă cu trei săptămâni, toată lumea bună din România s-a cutremurat, când Alex Faur s-a stins din viață pe patul unui spital din București, după ce a pierdut lupta cu o boală cruntă. (Cel mai bine platit job din București) CANCAN.RO,



Adevărul despre moartea celui mai excentric tânăr milionar român: ”Iar sânge? Eu o să mor!” + Cui a ”lăsat” 4 milioane €

În urmă cu trei săptămâni, toată lumea bună din România s-a cutremurat, când Alex Faur s-a stins din viață pe patul unui spital din București, după ce a pierdut lupta cu o boală cruntă. (Cel mai bine platit job din București) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, amănunte zguduitoare despre moartea celui mai […] The post Adevărul despre moartea celui mai excentric tânăr milionar român: ”Iar sânge? Eu o să mor!” + Cui a ”lăsat” 4 milioane € appeared first on Cancan.ro.

Adevărul despre moartea celui mai excentric tânăr milionar român: ”Iar sânge? Eu o să mor!” + Cui a ”lăsat” 4 milioane €

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele Klaus Iohannis a criticat vineri faptul că legea bugetului de stat pe 2019 nu a fost reexaminată de Parlament, ajungând la promulgare neschimbată, şi a acuzat PSD de rea voinţă. "PSD a picat

Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, preşedinte al Senatului, a declarat, vineri, la Galaţi că Ordonanţa 114 "este în chinurile refacerii", în sensul că se lucrează la modificarea acesteia, forma

Sora lui Louis Tomlinson, membru One Direction, a fost găsită decedată, după ce a suferit un infarct la doar 18 ani, transmite The Sun. Mama tânărului artist a murit în 2016 din cauza

Horoscop Berbec. Pune mâna pe unelte şi apucă-te de proiectul la care te tot gândeşti de ceva vreme, dar tot amânai momentul să-i dai startul. Acum e acea zi de succes în care vei şti să-ţi

Câteva zeci de români veniţi din toate colţurile lumii, de la Australia şi Marea Britanie până la Spania şi SUA, s-au reunit vineri, la Cluj-Napoca, pentru semnarea contractelor de subvenţie prin care

Valoarea activelor aflate în administrare de fondurile de pensii private (Pilonul II şi III) a atins la sfârşitul anului trecut 49,6 miliarde de lei (10,64 miliarde de euro), în creştere cu 19,40% faţă de anul precedent, arată datele

„Lucrați pentru vreun serviciu secret?” a fost întrebarea lui Costin Ștucan pentru patronul Rapidului, Victor Angelescu, la GSP LIVE. Omul de afaceri s-a amuzat după care a povestit despre cum e viața ca milionar în

Seria a II-a din Liga 3 de fotbal a rămas cu 14 echipe, după ce FRF a decis excluderea grupării ACS FC Delta Dobrogea a fost exclusă din Liga 3, ca urmare a neachitării obligațiilor financiare în termenul regulamentar față de jucători. Clubul

Un video amuzant dintr-o pădure din România, aflată încă sub imperiul iernii, s-a viralizat rapid pe Facebook. Citește mai

Liviu Dragnea a fost întrebat, la Târgovişte, în cadrul unei conferinţe de presă, ce va face astăzi la ora 15.00, atunci când are loc protestul pentru construcţia de autostrăzi în

Bărbatul credea că soţia îl înşeală şi foloseşte apartamentul soacrei pentru a face acest lucru. Proprietara locuinţei a depus plângere la Poliţie, iar soţul gelos este cercetat acum pentru violarea vieţii

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de vânt puternic şi ninsori viscolite pentru zona munte din 27 judeţe, valabilă din această seară până duminică

Preoţimea celebrează Duminica Ortodoxiei, prima duminică din Postul Mare, în ziua de 17 martie. Cei care vor participa la slujba religioasă de la Catedrala Arhiepiscopală din Constanţa vor lua parte la o procesiune prin zona veche a

Mii de elevi de pe tot globul au părăsit sălile de clasă pentru o zi de proteste faţă de problema schimbărilor climatice. Franţa, Coreea de Sud, Australia şi India se numără printre ţările unde adolescenţii s-au adunat în număr mare

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, vineri că protestul #şîeu este justificat din cauza ritmului lent de construcţie al autostrăzilor. Pe de altă parte, Liviu Dragnea s-a lansat un atac foarte dur la adresa celor care au

Există un stereotip care spune că literatura de tip self-help este pentru cei singuri si trişti. Sunt cât se poate de bucuroasă că acest tip de gândire este în prezent considerat depăşit şi învechit. Pentru că sunt atât de multe cărţi pe

Un accident soldat cu rănirea a cinci persoane a avut loc, vineri, pe drumul naţional DN 28B, pe raza localităţii botoşănene Copălău. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de

Cu toate că este post, puteți pregăti în această perioadă numeroase rețete gustoase de mâncăruri și chiar deserturi reușite. Poate printre cele mai apreciate și ușor de pregătit deserturi, clătitele

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, la Târgovişte, referindu-se la construcţia de autostrăzi, că trebuie luate măsuri dure dacă termenele nu sunt respectate, iar Compania Naţională de

Realizatorul tv Rareş Bogdan, primul nominalizat pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare, a declarat, vineri, că susţine realizarea unei alianţe, pe modelul Convenţiei Democrate sau Alianţei DA,