Adevărul despre “Fericirea” Loredanei. E manea sau nu e manea? +”Spovedaniile” vedetelor: au postit sau au păcătuit?! 30.04.2021

30.04.2021 Adevărul despre “Fericirea” Loredanei. E manea sau nu e manea? +”Spovedaniile” vedetelor: au postit sau au păcătuit?! Superproducția CANCAN NEWS vă aduce Paștele mai aproape! Dați click pe butonul PLAY și bucurați-vă de o ediție de sărbătoare. Iată, în câteva cuvinte, cu ce vă puteți delecta în minutele care urmează: SUNĂ SAU […] The post



Adevărul despre “Fericirea” Loredanei. E manea sau nu e manea? +”Spovedaniile” vedetelor: au postit sau au păcătuit?!

Superproducția CANCAN NEWS vă aduce Paștele mai aproape! Dați click pe butonul PLAY și bucurați-vă de o ediție de sărbătoare. Iată, în câteva cuvinte, cu ce vă puteți delecta în minutele care urmează: SUNĂ SAU […] The post Adevărul despre “Fericirea” Loredanei. E manea sau nu e manea? +”Spovedaniile” vedetelor: au postit sau au păcătuit?! appeared first on Cancan.

Adevărul despre “Fericirea” Loredanei. E manea sau nu e manea? +”Spovedaniile” vedetelor: au postit sau au păcătuit?!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Beatrice Pătraşcu, absolventă a Facultăţii de Stomatologie din Bucureşti, a investit peste 650.000 de euro în două clinici sto­matologice în Capitală, sub numele The Gentle

Antrenorul Mircea Rednic şi-a prelungit, joi, contractul cu echipa de fotbal CSM Politehnica Iaşi până la finalul sezonului în curs, suspendat în prezent din cauza pandemiei de coronavirus. Tehnicianul a semnat prelungirea contractului în faţa

Relația dintre Gina Pistol și Smiley durează de aproximativ trei ani. Cei doi nu au ajuns încă în fața altarului și prefer să se bucure de fiecare clipă de libertate. Recent, artistul a mărturisit că adoră copiii, dar rămâne de văzut

Coronacriza a dus la trimiterea în şomaj tehnic a circa un sfert din totalul forţei de muncă angajate cu forme legale în România, după cum reiese din datele prezentate vineri de ministrul Muncii, Violeta

Am trăit în ultimele decenii ceva ce a mai fost trăit la finalul secolului al XIX-lea. O încredere nemăsurată în progres, o credinţă cum doar sfinţii o au, anume că nimic nu ne poate împiedica marşul triumfal al

Sistemul de pensii administrate privat Pilon II a înregistrat o volatilitate crescută, în contextul actual al pandemiei de COVID-19 din cauza incertitudini­lor de pe pie­ţe­le financiare, pe 20 mar­tie unităţile de fond din Pilonul II având

Unii dintre credincioşii care au venit vineri, 22 mai, la Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava ca să-l conducă pe ultimul drum pe ÎPS Pimen, arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, au întrebat de ce nu a participat la ceremonia de

Dimineața de sâmbătă a început cum nu se poate mai prost pentru Margherita de la Clejani, vedeta fiind implicată într-un accident de circulație pe strada Norilor din Capitală, numai că polițiștii care au efectuat primele cercetări au ajuns

La nivelul judeţului Călăraşi, până pe 22 mai fuseseră confirmate 78 de persoane cu infecţie COVID-19, dintre care 61 au fost declarate vindecate şi 3 persoane au decedat. 68 persoane se aflauîn carantină instituţionalizată şi alte 563 în

Zoom Video Communications (simbol bursier - ZM), compania care operează platforma de teleconferinţe Zoom, a crescut la bursa de la New York cu 157% de la începutul anului, ajungând la o valoare bursieră de 49,3 miliarde de dolari, faţă de 19

3 jucători din Serie A sunt ultimii care beneficiază de bonusurile de la EA. Așa cum ne-au obișnuit, cei de la EA elibereză un set de carduri pentru jucătorii care nu au prins Echipa Sezonului, dar care prin evoluțiile lor își asigură

Marc Bircham (42 de ani), fost jucător la formațiile engleze Millwall, Queens Park Rangers și Yeovil Town, a fost arestat în Florida, după ce a făcut un scandal monstru în care a folosit și o armă de foc. Fostul căpitan de la QPR tocmai fusese

Până astăzi, 23 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 17.857 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.187 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până

În ultimele 24 de ore, prin punctele de frontieră de la nivelul întregii ţări au efectuat formalităţile de control aproximativ 44.400 persoane, cetăţeni români şi străini, cu peste 23.000 mijloace de transport (din care 14.600

Potrivit unei informări a Instituţiei Prefectului, astăzi, în judeţul Buzău au mai fost confirmate cinci cazuri de infectare cu COVID-19, numărul total de cazuri pozitive la nivelul judeţului ajungând astfel la 158. Au fost declarate vindecate

Încă mai sunt gospodine în Dobrogea care pregătesc delicioasele cherdele după reţeta bătrânelor din satele cuprinse între Dunăre şi Marea

Avocatul Poporului Renate Weber consideră că persoanele care suferă de coronavirus şi care sunt nevoite să stea fie internate în spital, fie în izolare, ar trebui să primească salariul integral, nu doar 75%, aşa cum se întâmplă acum.

America de Sud a devenit noul epicentru al pandemiei de COVID-19, Brazilia fiind cel mai puternic afectată, în timp ce cazurile sunt în creştere în unele ţări africane, care până acum au avut un număr

Cunoscuta cântăreaţă americană Lana Del Rey (34 de ani) este acuzată de fani că promovează abuzul prin intermediul pieselor

CORONAVIRUS. Vietnamul este una dintre cele mai puțin afectate țări asiatice, neavând niciun deces. Doar 325 de infectați și 59 de cazuri nevindecate la o populație de 95 de milioane. Așa că Guvernul a decis să permită ca fotbalul să se reia