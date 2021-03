Adevărul despre cura de slăbire a Oanei Roman: ”Mă amuz copios!” 20.03.2021

20.03.2021 Adevărul despre cura de slăbire a Oanei Roman: ”Mă amuz copios!” A fost pusă la zid de multe ori, acuzată fiind că, de fapt, nu a slăbit ci își editează fotografiile! Oana Roman avea să facă, însă, proba că tot ce apare pe rețelele de socializare […] The post Adevărul despre cura de slăbire a



Adevărul despre cura de slăbire a Oanei Roman: ”Mă amuz copios!”

A fost pusă la zid de multe ori, acuzată fiind că, de fapt, nu a slăbit ci își editează fotografiile! Oana Roman avea să facă, însă, proba că tot ce apare pe rețelele de socializare […] The post Adevărul despre cura de slăbire a Oanei Roman: ”Mă amuz copios!” appeared first on Cancan.

Adevărul despre cura de slăbire a Oanei Roman: ”Mă amuz copios!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Investitorii germani din România, reprezentaţi de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), consideră că rambursarea accelerată a TVA, reducerea contribuţiilor salariale, introducerea unui sistem de bonificaţie la plata la

FCSB ar putea rămâne în perioada următoare fără doi dintre cei mai importanți jucători. Nu numai Florinel Coman e urmărit de cluburi din alte campionate, există interes și pentru celălalt tânăr bine cotat, Dennis Man (21 de

Un geniu în stare pură, Diego Maradona este singurul fotbalist din istorie care a doborât de două ori recordul de transfer la nivel mondial: prima dată, în 1982, când Barcelona l-a cumpărat de la Boca Juniors pentru opt milioane de dolari şi a

Frumoasa Antonia reușește să se mențină pe primele poziții în clasamentele care scot în evidență frumoasele din showbizul românesc și nu numai, iar până și cei care nu se dau în vânt după muzica ei sunt de părere că la capitolul fizic

Măsura se aplică de luni, 6 aprilie 2020. Şantierul naval „Damen” de la Galaţi are peste 2.500 de angajaţi. Alţi circa 2.500 de oameni lucrează în firme conexe a căror activitate depinde covârşitor de producţia de

Chiar şi în perioada de criză fără precedent pe care o traversează România, Parlamentul şi Guvernul nu reuşesc să aibă o viziune unitară asupra deciziilor de luat şi a modului în care acestea se cuvine a fi legiferate, ceea ce, din păcate,

Ministerul Educației a trimis o adresă către toate școlile, pe 2 aprilie, prin care le spune directorilor și inspectorilor că tot personalul din școli și inspectorate va fi obligatoriu în concediu de odihnă de pe 4 aprilie, până pe 21

Simona Halep, 28 de ani, locul 2 WTA, se antrenează în sufragerie, în timpul pandemiei de coronavirus. Chiar dacă toate competițiile de tenis sunt suspendate, campioana noastră încearcă să se mențină în formă. Simona Halep a postat pe

Autorităţile sanitare din China au început astăzi să raporteze cazurile asimptomatice de infectare cu noul coronavirus, în efortul de a linişti temerile publicului că unii oameni ar putea răspândi în continuare virusul fără să ştie că

Manuela Marina Nestor este unul dintre fondatorii casei de avocatură NNDKP, una dintre cele mai mari din România, având în portofoliu tranzacţii care au remodelat economia

Pandemia stârneşte reacţii neprevăzute pe fond de izolare socială. Un exemplu savuros vine din partea clubului FCSB unde, după mult timp, s-a remarcat şi altcineva în afară de patronul

Firmele şi instituţiile publice vor comunica de la distanţă cu Trezoreria Statului, cu doar câteva click-uri şi cu semnătură electronică, anunţă ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, care precizează că informatizarea statului este vitală.

Producţia berii Corona este temporat suspendată din cauza epidemiei de coronavirus, conformul anunţului făcut de Grupo Modelo, producătorul berii, pe Twitter, informează CNN. Guvernul mexican a

COVID-19. Speriat de pandemia de coronavirus din Italia, Cristiano Ronaldo (35 de ani) s-a „refugiat” alături de iubita Georgina Rodriguez (26 de ani) și de copiii lor în Portugalia, în Madeira natală. Starul lui Juventus n-are alte

Antena Stars face schimbări majore în această perioadă. În locul lui Andrei Ștefănescu, lângă frumoasa Nasrin va veni ca prezentator un alt bărbat celebru. Depre cine este vorba? Andrei Ștefănescu a renunțat la prezentarea matinalului cu

Din păcate, veștile teribile din spitalele din România continuă și astăzi… Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că s-au înregistrat noi decese în țara noastră din cauza noului coronavirus și au oferit un comunicat oficial.

Industria auto din România vrea să contribuie la producția de echipamente și produse medicale, precum măști, combinezoane și biocide, și va participa la proiectul de realizare a unui ventilator de respirație destinat bolnavilor de

Veste proastă pentru salariaţii constructorului de maşini de la Mioveni. Angajaţii de la Dacia rămân în şomaj tehnic pe prioadă nedeterminată.Viceliderul Sindicatului Automobile Dacia, Ion Iordache, a precizat că a avut o discuţie cu

Italia a înregistrat în ultimele 24 de ore 525 de decese, acesta fiind cel mai scăzut număr zilnic raportat în ultimele trei

Producătorul de componente electrice Romradiatoare Braşov (RRD), companie la care SIF Transilvania (SIF3) are o deţinere de 76,5% din capitalul social, estimează o reducere de 19,5% a cifrei de afaceri în 2020, în contextul pandemiei de