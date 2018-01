Adevăratul motiv pentru care Dragoş Bucur nu va mai prezenta "Visuri la cheie": "Televiziunea îi ocupa prea mult timp..." 22.01.2018

22.01.2018 Adevăratul motiv pentru care Dragoş Bucur nu va mai prezenta "Visuri la cheie": "Televiziunea îi ocupa prea mult timp..." Vestea că Dragoş Bucur îşi dă demisia de la cârma emisiunii "Visuri la cheie" i-a bulversat total pe fani şi unii dintre apropiaţi săi. El are multe motive pentru care e considerat un bărbat împlinit: are o familie frumoasă alături de Dana



Vestea că Dragoş Bucur îşi dă demisia de la cârma emisiunii "Visuri la cheie" i-a bulversat total pe fani şi unii dintre apropiaţi săi. El are multe motive pentru care e considerat un bărbat împlinit: are o familie frumoasă alături de Dana Nălbaru şi o carieră frumoasă în televiziune, dar şi în lumea artistică. În vârstă de 40 de ani, Dragoş Bucur şi partenera lui, cu un an mai mare, au adoptat în urmă cu câteva luni o fetiţă. Ei au împreună şi doi copii biologici: Sofia şi Kadri.

