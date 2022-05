Adevăratul Cassius Clay! 27.05.2022

27.05.2022 Adevăratul Cassius Clay! Născut în 1810, cel alintat ”Cash” va milita pentru abolirea sclaviei, deși tatăl său avea domenii întinse. Marele boxer va dori să-și schimbe numele moștenit de la el, pentru că ”era unul de om asuprit” "Ipocriților! Să vă aud ce



Adevăratul Cassius Clay!

Născut în 1810, cel alintat ”Cash” va milita pentru abolirea sclaviei, deși tatăl său avea domenii întinse. Marele boxer va dori să-și schimbe numele moștenit de la el, pentru că ”era unul de om asuprit” "Ipocriților! Să vă aud ce mai spuneți acum! Hai, cine e cel mai mare?", întreabă la conferința de presă. "Tu, Cassius!", i se răspunde ca pe vremea Imperiului Roman. "Nu vă aud, jur! Vă mai dau o șansă, vă întreb iar: cine e cel mai mare?". ...

Adevăratul Cassius Clay!

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Cancelarul german Angela Merkel respinge orice formă de vaccinare obligatorie împotriva COVID-19. Anunțul a fost făcut de Merkel în pofida iminenței celui de-al patrulea val pandemic, în condițiile în care varianta Delta a devenit predominantă

O specie invazivă de pește pune în pericol Delta Dunării, iar faptul că s-a ajuns la această situație este consecința unei serii foarte lungi de restricții și prohibiții care ar fi trebuit să aibă ca

Ar fi ieșit scandal la resortul „Novum By the Sea”, de la Olimp, unde implicat a fost Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby (FRB). Nemulțumit de unele vorbe aruncate de Bujor Sion, tatăl vitreg […] The post Alin

Compania clujeană Cosmetic Plant, unul dintre cei mai importanţi jucători români de pe piaţa pro­duselor cosmetice, a investit 2,5 mi­lioane de euro în cercetare-dezvoltae şi în producţie în cei 30 de ani de

România are farmecul de a fi, în ciuda prea multor tare și defecte, o țară unde viața poate fi cel puțin amuzantă din cauza suprarealismului pe care îl oferă realitatea cotidiană. Suntem surprinși de prima zapadă, ne ia pe nepregătite

Căpitanul Universității, Nicușor Bancu (28 de ani), e recuperat complet de pe urma leziunii suferite pe 26 mai, la ligamentul colateral intern al genunchiului, și poate fi folosit sâmbătă contra FC Argeș. Inițial se vorbise de cel puțin două

Centrul comunei Ocoliș din județul Alba a fost măturat, joi după-amiază, de o viitură puternică, după ce torentul format pe un pârâu a atins peste un metru pe străzile din sat, informează Alba24.ro. Puhoiul de apă a blocat și distrus

Operatorul aerian Italia Trasporto Aereo (ITA) va lua locul companiei de stat Alitalia şi va începe să efectueze zboruri de la jumătatea lunii octombrie, după ce Italia a ajuns la un acord mult-aşteptat cu Comisia Europeană, după luni de zile

Partea de rezidenţial a tras în sus sectorul construc­ţiilor atât în luna mai din 2021, cât şi în primele 5 luni din an. Construc­ţiile, care au fost sectorul-vedetă al economiei în pandemie, continuă să crească cu 5,5% an/an la 5 luni

Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de joi, 15 iulie

Gabriel Diaconu, cunoscut psihiatru din România, explică pe înţelesul tuturor de ce e important să ne vaccinăm anti-COVID şi ce înseamnă imunitatea de turmă. Cât e nevoie să ai, raportat la populaţia totală a ţării, imunizaţi fie prin

Un număr de 15.201 persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în uşoară creştere faţă de joi, 15

Statuia lui Matei Corvin, din Piața Unirii din Cluj-Napoca, a fost vandalizată de un bărbat de 41 de ani, din Satu Mare. Acesta este cercetat de polițiști. Bărbatul din Satu Mare ar fi scris litera „T”

Francezul Gael Monfils (34 de ani, 19 ATP) și ucraineanca Elina Svitolina (26 de ani, 6 WTA) s-au căsătorit astăzi, imaginile cu cei doi făcând înconjurul rețelelor de socializare. La începutul lunii aprilie, pasionații tenisului au aflat de pe

Românii trebuie să aibă grijă la carnea pe care o cumpără! În ultima perioadă, cantități mari de carne de pasăre au fost retrase de pe rafturi, fiindcă a fost depistată cu salmonella. Cea mai mare parte a loturilor suspecte erau importate

O femeie de 32 de ani din judeţul Argeş, dată dispărută după ce a plecat de acasă şi nu s-a mai întors, a fost găsită în scurt timp cu ajutorul unui câine de urmă al Poliţiei, într-o zonă cu vegetaţie deasă. Câinele Tod a fost

Comisarul european pentru Sănătate, Stella Kyriakides, a spus că rata de vaccinare în România este mai mică decât în alte state membre și că „este neapărată nevoie să sporim rata de vaccinare

Sepsi Sf. Gheorghe a învins-o pe Academica Clinceni, scor 2-0, în prima etapă a noului sezon din Liga 1. Covăsnenii și-au majorat avantajul după o gafă uriașă a portarului advers, Aurelian Păun (20 de ani). Toate detaliile despre Sepsi -

La recenta întâlnire cu mass-media, guvernatorul BNR a fost întrebat ce impact ar resimţi economia românească, după ce actuala criză se va fi stins, dacă se va adeveri profeţia cunoscutului analist american Nouriel Roubini că va urma…

Doar jumătate din recolta de grâu din 2021 este suficient de bună pentru a putea fi folosită la panificaţie, comparativ cu majoritatea recoltei într-un an normal. Restul va fi folosit ca nutreţ pentru animale, ceea ce înseamnă un preţ de